Politique

Tô Lâm souligne l’exemplarité de l’Hôpital militaire central 108 à l’occasion de son 75e anniversaire

Lors de la cérémonie marquant le 75e anniversaire de l’Hôpital militaire central 108 (1er avril 1951 – 1er avril 2026), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné l’importance de faire de cet établissement un modèle exemplaire dans le système de santé vietnamien.

Le secrétaire général To Lam remet l'Ordre Ho Chi Minh à l'Hôpital central militaire 108. Photo : VNA
Le secrétaire général To Lam remet l'Ordre Ho Chi Minh à l'Hôpital central militaire 108. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, dans son discours prononcé lors de la cérémonie marquant le 75e anniversaire de l’Hôpital militaire central 108, a rappelé que la profession médicale constitue une vocation particulière, alliant savoir scientifique, responsabilité et humanité, chaque décision étant étroitement liée à la vie des patients.

Le secrétaire général s’est félicité des réalisations de l’hôpital au cours de ses 75 années de développement. Il a souligné que l’établissement a constamment rempli avec succès ses missions, notamment la protection et la prise en charge de la santé des hauts dirigeants du Parti, de l’État, de l’armée ainsi que de responsables de pays partenaires comme le Laos et le Cambodge. Ces missions exigent un haut niveau de compétence professionnelle, une solide capacité organisationnelle et un sens aigu des responsabilités.

Il a également salué les progrès remarquables dans la maîtrise des techniques médicales modernes, en particulier dans le domaine des greffes d’organes. L’Hôpital militaire central 108 est aujourd’hui l’un des centres de transplantation les plus importants du Vietnam, notamment pour les greffes du foie, contribuant à renforcer la réputation de la médecine vietnamienne sur la scène internationale.

L’établissement constitue également un pôle de formation et de recherche médicale de premier plan, doté d’une équipe de professeurs, médecins et scientifiques hautement qualifiés, et développe activement la coopération internationale afin d’accéder aux dernières avancées médicales.

Parallèlement, l’établissement a mis en œuvre efficacement la transformation numérique, avec la généralisation des dossiers médicaux électroniques, s’orientant progressivement vers un modèle d’hôpital intelligent et moderne, tout en améliorant la gestion et la qualité des services aux patients.

Dans le contexte de l’évolution rapide des sciences médicales et de l’intégration internationale croissante, Tô Lâm a appelé à une stratégie de développement à long terme, visant à faire de l’hôpital un pilier fiable pour les forces armées et la population. Il a insisté sur la nécessité de placer le patient au centre des services de santé, en considérant la qualité des soins comme le principal indicateur de la réputation de l’établissement.

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Le secrétaire général To Lam et des délégués lors de la cérémonie commémorative. Photo : VNA

Le dirigeant a également demandé de renforcer la recherche scientifique, la formation et le transfert de technologies, tout en accélérant la transformation numérique ; d’appliquer activement les avancées de la médecine moderne, les nouvelles technologies et les techniques spécialisées dans le diagnostic et le traitement, afin de se rapprocher progressivement des standards internationaux et d’élever le niveau professionnel pour répondre à toutes les exigences.Il a insisté sur la poursuite des réformes administratives, la simplification des procédures, ainsi que sur l’intégration de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle dans la gestion et les soins médicaux, afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des services.

Enfin, le secrétaire général a exprimé sa confiance dans la capacité de l’Hôpital militaire central 108 à poursuivre son essor, à renforcer sa position de centre médical de premier plan au Vietnam et à s’affirmer à l’échelle régionale, contribuant activement à la protection et à l’amélioration de la santé de la population.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm a décerné à l’Hôpital militaire central 108, pour la deuxième fois, l’Ordre Ho Chi Minh, en reconnaissance de sa longue tradition et de ses contributions remarquables à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. -VNA

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