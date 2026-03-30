Économie

Renforcement des opportunités d’investissement entre Can Thơ et les partenaires indiens

Une délégation indienne conduite par le consul général à Ho Chi Minh-Ville a effectué une visite de travail à Can Tho afin de promouvoir les investissements, encourager la participation au programme ITEC et renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la formation et des technologies.

Le consul général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville (gauche) offre un cadeau commémoratif au dirigeant de la ville de Can Tho. Photo: VNA
Le consul général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville (gauche) offre un cadeau commémoratif au dirigeant de la ville de Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - Le 30 mars, une délégation conduite par Vipra Pandey, consul général d’Inde à Ho Chi Minh-Ville, a effectué une visite de travail auprès du Comité populaire de la ville de Can Tho, afin de renforcer les opportunités d’investissement des entreprises indiennes et d’approfondir la coopération, notamment dans la formation.

À cette occasion, le diplomate a présenté le programme ITEC (Coopération économique et technique), couvrant de nombreux domaines tels que la transformation numérique, la gestion industrielle, la gouvernance publique, la logistique, les énergies renouvelables, l’agriculture et les technologies de l’information. Ce programme, assorti de bourses, sera lancé le 1er avril, et les autorités indiennes souhaitent que Can Tho propose des candidats.

Ces derniers temps, de nombreuses entreprises indiennes ont manifesté leur intérêt pour le marché vietnamien, en particulier dans les secteurs des technologies, de l’agroalimentaire, des machines et de l’intelligence artificielle appliquée à l’agriculture. Plusieurs délégations d’affaires indiennes sont attendues prochainement à Ho Chi Minh-Ville, avec des perspectives de visites à Can Tho pour explorer les opportunités locales.

De son côté, Nguyen Van Khoi, vice-président du Comité populaire municipal, a indiqué que Can Tho dispose actuellement de neuf zones industrielles en activité, couvrant plus de 3 000 hectares, et poursuit l’extension de ses réserves foncières industrielles avec des politiques incitatives attractives. La ville compte à ce jour quatre projets d’investissement direct étranger (IDE) indiens, totalisant près de 3 millions de dollars. Bien que modestes, ces projets constituent une base pour élargir la coopération dans des secteurs prioritaires tels que l’industrie de transformation, les énergies renouvelables, la logistique, l’agriculture de haute technologie et la technologie numérique.

Les autorités locales ont réaffirmé leur engagement à offrir un environnement d’investissement transparent et favorable, ainsi qu’un accompagnement efficace aux entreprises indiennes. Elles ont également souligné le rôle du programme ITEC et chargé les services compétents de faciliter la participation des candidats.

Au-delà de l’investissement, la coopération bilatérale se développe dans les domaines de la formation, des échanges académiques et des activités culturelles. Près de 600 ressortissants et étudiants indiens vivent actuellement à Can Tho. L’Inde a par ailleurs financé plusieurs projets de ponts ruraux, contribuant concrètement au développement local. Ces initiatives constituent un socle solide pour renforcer les ressources humaines de qualité et approfondir les liens d’amitié entre les deux pays. -VNA

#Can Tho #Inde
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