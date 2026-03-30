Économie

L’IA au cœur du Forum sur les technologies logistiques 2026

Le forum VALOMA LogTech 2026, prévu le 9 mai à Hanoi, devrait fournir des informations pratiques sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans les opérations logistiques, avec des études de cas réelles d’entreprises qui ont mis en œuvre des solutions d’IA.

L'intelligence artificielle sera au cœur du Forum VALOMA LogTech 2026 qui se tiendra le 9 mai à Hanoi. Photo : IA
L'intelligence artificielle sera au cœur du Forum VALOMA LogTech 2026 qui se tiendra le 9 mai à Hanoi. Photo : IA

Hanoi (VNA) - L’Association vietnamienne pour le développement des ressources humaines en logistique (VALOMA) organisera en mai un forum sur les technologies logistiques afin de mettre en lumière le rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans la construction de la logistique de demain, selon les organisateurs.

Le forum VALOMA LogTech 2026, prévu le 9 mai à Hanoi, devrait fournir des informations pratiques sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans les opérations logistiques, avec des études de cas réelles d’entreprises qui ont mis en œuvre des solutions d’IA.

Face à la volatilité persistante des chaînes d’approvisionnement mondiales, la transformation numérique n’est plus une option, mais une nécessité pour les entreprises de logistique.

Au Vietnam, le secteur de la logistique a maintenu une forte croissance de 14 à 16 % au premier trimestre 2026, soit près du double de la moyenne mondiale. La logistique numérique s’impose comme un moteur de croissance essentiel, contribuant à l’objectif d’atteindre une part de 5 à 7 % du PIB pour le secteur d’ici la fin de l’année.

Cependant, la plupart des entreprises n’en sont encore qu’aux prémices de la numérisation, se concentrant principalement sur l’automatisation des processus de base, tandis que l’adoption de l’IA pour l’analyse et la prévision avancées reste limitée.

Selon Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, certaines entreprises de logistique ont commencé à intégrer l’IA à leurs opérations. Les applications vont des algorithmes d’optimisation des itinéraires permettant de réduire la consommation de carburant aux technologies de vision par ordinateur pour la gestion des entrepôts et l’automatisation des procédures douanières.

Malgré ces progrès, un écart important subsiste entre le potentiel technologique et les infrastructures existantes, ce qui représente un défi pour le déploiement à grande échelle de l’IA.

Dans ce contexte, le Forum VALOMA LogTech 2026 devrait servir de plateforme clé permettant aux décideurs politiques, aux experts et aux entreprises d’échanger des points de vue et d’aborder les défis pratiques auxquels le secteur est confronté.

L’un des points saillants de ce forum est son approche concrète, fondée sur des cas réels, avec des intervenants issus d’entreprises ayant intégré l’IA à leurs opérations. Les discussions porteront non seulement sur les résultats positifs, tels que la réduction des temps d’attente dans les ports et l’amélioration de l’efficacité des entrepôts intelligents, mais aussi sur les obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre, notamment les problèmes liés à l’intégration des données et à la compatibilité des systèmes.

La professeure associée Nguyên Thi Xuân Hoa, responsable de la recherche à VALOMA et membre du comité d’organisation, a souligné que le forum privilégie l’authenticité et l’utilité pratique. Outre la présentation de modèles performants, il permettra également d’analyser les enseignements tirés de projets n’ayant pas atteint leurs objectifs.

L’ordre du jour du forum sera axé sur les domaines clés du secteur de la logistique, notamment la gestion intelligente des entrepôts visant à optimiser l’espace et les opérations grâce à l’IA, la gestion des transports et des livraisons utilisant des algorithmes d’optimisation des itinéraires pour réduire les émissions, et le développement des ports et des infrastructures grâce à l’automatisation et à la connectivité des données en temps réel.

L’événement devrait attirer plus de 300 participants, parmi lesquels des décideurs politiques, des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur de tout le pays. Outre son rôle de forum professionnel, il servira également de plateforme de réseautage, de partage de connaissances et de définition des orientations stratégiques du secteur de la logistique.

Outre des discussions spécialisées, le forum abordera la logistique verte et le développement des infrastructures, contribuant ainsi à l’ambition du Vietnam de figurer parmi les 40 premiers pays au monde selon l’Indice de performance logistique. – VNA

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