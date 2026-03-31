Économie

Une opportunité historique pour l'économie vietnamienne

En dépit de l'instabilité internationale et des tensions au Moyen-Orient qui pèsent sur les coûts énergétiques et la croissance globale, le Parti et le gouvernement vietnamiens maintiennent avec fermeté l'objectif d'une croissance élevée, durable et substantiel. En réalité, le Vietnam a une opportunité en or pour réaliser cette ambition.

Le Vietnam dispose actuellement d'une opportunité de développement économique grand et durable. Photo : thanhnien.vn
Le Vietnam dispose actuellement d'une opportunité de développement économique grand et durable. Photo : thanhnien.vn

Hanoï (VNA) – Malgré les turbulences géopolitiques mondiales incessantes, le Vietnam a actuellement une opportunité historique, bénéficiant de conditions favorables et des perspectives pour instaurer une croissance à la fois élevée et durable.

En dépit de l'instabilité internationale et des tensions au Moyen-Orient qui pèsent sur les coûts énergétiques et la croissance globale, le Parti et le gouvernement vietnamiens maintiennent avec fermeté l'objectif d'une croissance élevée, durable et substantiel. En réalité, le Vietnam a une opportunité en or pour réaliser cette ambition.

Le Vietnam à un tournant décisif

Selon le docteur Nguyen Viet Hung, ancien responsable à l'Académie des cadres de Ho Chi Minh, après près de quarante ans de Doi moi (Renouveau) en 1986, le Vietnam a non seulement surmonté ses crises socio-économiques, mais s'est imposé comme l'une des économies les plus dynamiques d'Asie et du monde. Même lors des crises mondiales les plus sévères, le pays a maintenu une croissance positive et constante, connaissant même parfois des phases prolongées d'expansion rapide tout en préservant la vitalité de son économie.

Aujourd'hui, le Vietnam a développé une structure économique de plus en plus moderne et équilibrée, englobant l'industrie, les services et l'agriculture. Il a commencé à adopter de nouveaux modèles de développement, alignés sur une industrialisation avancée, et réalise des progrès significatifs dans la transformation numérique mondiale. Ces avancées, soutenues par l'innovation et de nouvelles sources de capitaux, sont le fruit d'un long processus d'accumulation et de développement, positionnant le Vietnam pour saisir les opportunités à l'aube d'une nouvelle ère mondiale.

Selon Nguyen Viet Hung, le Vietnam se trouve à un tournant décisif de sa transition d'une croissance quantitative à un progrès qualitatif, créant ainsi une dynamique pour les deux prochaines décennies et s'efforçant d'atteindre ses objectifs à long terme, fixés pour le centenaire, de devenir une nation prospère et puissante.

Partageant cet avis, Tran Quang Thang, directeur de l'Institut d'économie et de gestion de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que le Vietnam se trouve dans une étape décisive. Cela pourrait représenter une opportunité unique. Selon lui, la structure démographique idéale du Vietnam, caractérisée par une main-d'œuvre nombreuse et jeune, lui confère un avantage concurrentiel sur des économies vieillissantes comme le Japon et la République de Corée. Toutefois, cet atout démographique ne sera pas durable.

De même, l'opportunité actuelle pour le réalignement des chaînes d'approvisionnement mondiales risque d'être de courte durée. La position géopolitique favorable du Vietnam est rare. Ne pas tirer parti de ces avantages pourrait permettre à d'autres nations de prendre l'ascendant, creusant ainsi l'écart de développement.

Poser les fondements d'une puissance globale

Nguyen Viet Hung a également affirmé que le Vietnam est aujourd'hui bien placé pour réaliser ses ambitions, citant des facteurs clés tels que le leadership du Parti, l'unité nationale et un contexte favorable.

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Le Vietnam s'est engagé à réaliser une croissance forte, substantielle et durable. Photo : thanhnien.vn

Il a souligné que le pays a entrepris d'importants préparatifs institutionnels, notamment l'adoption de sept résolutions majeures portant sur l'innovation, la science et la technologie, le développement du secteur privé, l'énergie, le bien-être social et les avancées en matière d'éducation et de formation.

Tran Quang Thang a ajouté que les résolutions dites des « quatre piliers » du Bureau politique ne sont pas de simples orientations stratégiques, mais génèrent activement de nouveaux moteurs de croissance. Ces réformes permettent une expansion économique plus substantielle et de meilleure qualité grâce à des mécanismes concrets.

Par exemple, la résolution 68 marque un tournant significatif dans la conception du secteur privé, notamment en reconnaissant explicitement le rôle des entrepreneurs dans la gouvernance nationale, une mesure sans précédent dans le cadre politique vietnamien.

Confiance, action et ambition pour façonner l'avenir

Selon Vo Dai Luoc, ancien directeur de l'Institut de l'économie mondiale du Vietnam, le pays dispose encore d'un potentiel de croissance considérable malgré les défis actuels. Surtout, le pays a identifié les contraintes institutionnelles comme le principal frein à un développement significatif. Sous l'impulsion d'un leadership réformateur incarné par le secrétaire général du Parti, To Lam, le Vietnam a aujourd'hui une occasion unique d'entreprendre des réformes institutionnelles de grande envergure. La suppression des obstacles profondément ancrés permettrait à tous les secteurs de l'économie de prospérer, libérant ainsi ce qui pourrait être la source la plus cruciale d'une croissance forte et durable dans les années à venir.

Partageant cet avis, Tran Quang Thang a souligné qu'un leadership ferme donne une dynamique puissante non seulement à l'économie, mais aussi à la nation tout entière. Parallèlement, un large consensus social facilite la mobilisation d'un maximum de ressources en vue d'atteindre des objectifs nationaux communs. -VNA

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