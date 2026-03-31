Économie

Lancement de la solution de réception internationale GlobalX au Vietnam

La banque numérique Cake by VPBank introduit GlobalX, une solution innovante permettant de recevoir des fonds depuis l’étranger rapidement, en toute sécurité et à moindre coût, répondant aux besoins croissants des activités transfrontalières.

Photo d'illustration : VietnamPlus
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Hanoï (VNA) - Depuis fin mars 2026, Cake by VPBank a mis en service la solution de réception de fonds internationaux Cake GlobalX, permettant à tous ses utilisateurs au Vietnam de recevoir de l’argent depuis l’étranger avec un crédit sur compte dans la journée. Cette solution élargit les options de réception de paiements transfrontaliers directement via une banque numérique, en simplifiant un processus auparavant dépendant de multiples plateformes intermédiaires.

Dans un contexte où le commerce électronique transfrontalier atteint 791,5 milliards de dollars et devrait croître de plus de 30 %, les vendeurs en ligne vietnamiens (présents sur des plateformes internationales, créateurs de contenus sur les réseaux sociaux, freelances, etc.) sont souvent confrontés à des procédures complexes, à des délais de traitement de 3 à 4 jours, voire plus, ainsi qu’à des frais cachés et des taux de change élevés.

Cake GlobalX répond à ces contraintes en permettant aux utilisateurs de s’inscrire et d’obtenir des informations de compte pour se connecter directement aux plateformes internationales en quelques minutes, supprimant totalement les intermédiaires coûteux. La solution prend en charge jusqu’à 10 devises courantes (USD, CAD, GBP, EUR, etc.), permettant de recevoir des revenus depuis l’étranger et de les créditer en dongs vietnamien dans la journée, avec un taux de change compétitif.

Par ailleurs, les frais commencent à partir de 1,1 dollar par transaction (environ 29 000 dongs selon le taux de change de VPBank), optimisant ainsi les coûts, notamment pour les utilisateurs recevant régulièrement des revenus internationaux.

Toutes les transactions sont gérées 24h/24 et 7j/7 via l’application, permettant de consulter l’historique, de suivre les flux financiers de manière transparente et de contrôler ses finances à tout moment.

Le processus est entièrement réalisé en ligne, rendant la réception de fonds depuis l’étranger aussi rapide et fluide qu’un virement domestique classique, tout en optimisant le cycle de trésorerie et en réduisant la pression financière.

Cette solution repose sur la combinaison de l’infrastructure technologique bancaire numérique basée sur l’IA de Cake et des capacités de paiement international de Visa, garantissant des transactions rapides, fiables et conformes aux standards internationaux, tout en assurant la sécurité des flux financiers transfrontaliers. - VNA

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