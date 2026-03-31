Société

Hô Chi Minh-Ville accélère le déploiement de 3 000 bornes d'échange de batteries pour motos électriques

Conformément au plan municipal, la ville doit déployer 60 stations de recharge et 3 000 bornes d'échange de batteries d'ici fin avril. Le réseau devrait ensuite s'étendre à 100 stations de recharge et 20 000 bornes d'échange d'ici la fin de l'année.

À ce jour, les entreprises ont installé 411 bornes de recharge sur seulement 173 sites, un chiffre bien inférieur aux objectifs fixés. Photo: nhandan.vn
À ce jour, les entreprises ont installé 411 bornes de recharge sur seulement 173 sites, un chiffre bien inférieur aux objectifs fixés. Photo: nhandan.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont exhorté les entreprises à accélérer l'installation de bornes d'échange de batteries et de stations de recharge pour motos électriques, avec pour objectif de mettre en service plus de 3 000 bornes dans toute la ville avant le 20 avril.

Conformément au plan municipal, la ville doit déployer 60 stations de recharge et 3 000 bornes d'échange de batteries d'ici fin avril. Le réseau devrait ensuite s'étendre à 100 stations de recharge et 20 000 bornes d'échange d'ici la fin de l'année.

Cependant, la mise en œuvre a pris du retard. Le Département municipal de la Construction a indiqué que 762 emplacements pour 2 111 bornes d'échange de batteries ont été annoncés, tandis que 300 emplacements pour 850 bornes ont reçu une autorisation.

À ce jour, les entreprises ont installé 411 bornes de recharge sur seulement 173 sites, un chiffre bien inférieur aux objectifs fixés. En conséquence, le ministère a chargé le Centre de gestion de la circulation et des infrastructures techniques et le Centre de gestion des opérations de circulation urbaine d'examiner l'ensemble du réseau d'infrastructures de transport urbain, y compris les arrêts de bus, les trottoirs, les terrains vagues et les berges des canaux.

Ces services doivent établir une liste des emplacements appropriés pour l'installation de bornes de recharge et de boîtes d'échange de batteries et la soumettre au ministère de la Construction avant le 10 avril. Ils sont également chargés de proposer des emplacements sur les trottoirs qui garantissent la sécurité routière et l'esthétique urbaine, tout en assurant un suivi régulier de l'installation et du fonctionnement des équipements.

Toute infraction, telle que des travaux sans permis, l'expiration d'autorisations d'occupation temporaire de la chaussée ou des trottoirs, ou des activités portant atteinte à l'ordre public, à la salubrité publique ou à la sécurité routière, doit faire l'objet d'une inspection et d'un traitement immédiats.

Le Département municipal de la Construction a également demandé aux entreprises de revoir d'urgence la liste des emplacements approuvés et d'accélérer les procédures relatives à l'occupation temporaire des trottoirs, aux permis de construire et à l'installation sur site. Les entreprises doivent s'assurer que plus de 3 000 bornes d'échange de batteries soient installées et opérationnelles dans toute la ville avant le 20 avril.

Le Département a précisé que les entreprises doivent préparer une documentation complète, conforme à la réglementation, afin d'éviter les soumissions répétées qui pourraient retarder le processus. Il a également indiqué que l'installation de bornes d'échange de batteries sur les trottoirs, sans travaux d'excavation ni de voirie, ne nécessite pas de permis de construire en vertu de la loi de 2024 relative à la circulation routière et à la sécurité. -VNA

#Hô Chi Minh-Ville #motos électriques
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte

Sur le même sujet

Sur les deux lignes de métro Cat Linh - Hà Dông et Nhôn - Gare de Hanoï, la satisfaction des usagers est au rendez-vous. Photo: VNA

Métro, bus et véhicules électriques ont la cote auprès des habitants de Hanoi

Le nombre de passagers dans les métros et les bus a augmenté suite aux ajustements du prix du carburant début mars. La fréquentation moyenne du métro a atteint environ 71.000 passagers par jour, soit une hausse de 5,3% par rapport à la période précédant les changements de prix du carburant, tandis que le nombre de passagers munis d’un billet unique dans les bus a augmenté d’environ 1,2%.

Voir plus

Trân Luu Quang (2e à partir de la droite), membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, et Nguyên Duc Hai (3e à partir de la gauche), vice-président de l'Assemblée nationale, remettent les décisions de reconnaissance aux membres du Conseil populaire municipal. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville restructure son administration pour le mandat 2026-2031

Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville du XIe mandat (pour la période 2026-2031) a tenu, le 30 mars, sa première session. Avec 98,37 % des voix, Nguyen Van Duoc, membre du Comité central du Parti et vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, a été élu président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. De son côté, Vo Van Minh, également membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a été réélu président du Conseil populaire de la ville pour le mandat 2026-2031, avec 100 % des suffrages.

Hanoï propose une feuille de route pour convertir l'intégralité de sa flotte de bus aux énergies propres d'ici 2030. Photo: VNA

Hanoï vise des bus 100 % propres d’ici 2030

Ce plan vise à assurer une transformation progressive des bus à l’intérieur des périphériques n° 1, n° 2 et n° 3. L’objectif est que, d’ici le 1er juillet 2026, l’ensemble des bus circulant à l’intérieur du périphérique n° 1 fonctionnent à l’électricité ou au gaz naturel.

Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï

Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï

Le 17 mars 2026, le secrétaire général To Lam a signé et promulgué la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique relative à la « Construction et au développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère ». Cette Résolution fixe des objectifs précis pour chaque étape. Concrètement, pour la période 2026-2030, le taux de croissance annuel moyen du PIB régional est supérieur à 11 % ; d’ici 2030, le PIB régional atteindra plus de 113 milliards de dollars américains et le revenu par habitant au moins 12 000 dollars américains.

Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Parmi les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.

La cérémonie de signature de protocoles d’accord de coopération (deuxième phase) avec plusieurs organisations non gouvernementales étrangères. Photo: VNA

Da Nang mobilise près de 70 milliards de dôngs d’aides de six organisations internationales

L’Union des organisations d’amitié de la ville de Da Nang mobilise 2,79 millions de dollars d’aides de six organisations internationales. Les financements seront orientés vers des secteurs essentiels, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le logement, l’éducation, la santé, le soutien aux handicapés, le développement des moyens de subsistance, le renforcement des capacités de prévention des catastrophes naturelles, ainsi que la mobilisation d’experts et de volontaires internationaux.

Le pont Long Biên au coucher du soleil. Photo: VNA

Hanoi ferme le pont Long Biên pour 60 jours pour travaux de réparation

Pendant la fermeture, la circulation des motos, des vélos et des autres véhicules routiers sera interdite sur le pont. Les usagers sont invités à emprunter d’autres voies, comme le pont Chuong Duong, où la circulation a été aménagée pour permettre aux vélos de circuler dans les deux sens sur des voies partagées.

Photo de groupe des délégués des deux pays. Photo : VNA

Moscou, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville renforcent leur coopération

Les échanges ont porté principalement sur le partage d’expériences en matière de construction, de gestion, d’exploitation et sur les possibilités de coopération dans le développement des systèmes de métro dans les deux plus grandes villes du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des fleurs de félicitations aux jeunes Vietnamiens exemplaires. Photo : VNA

Le Premier ministre exhorte la jeunesse à renforcer son esprit pionnier

Le Premier ministre a demandé à l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de lancer des mouvements d’émulation concrets, efficaces et porteurs de profondes valeurs humaines, ainsi que d’élaborer des programmes, plans et solutions spécifiques pour permettre aux jeunes d’apporter leurs contributions dans tous les domaines, en mettant l’accent sur six rôles pionniers.

Jeunes Vietnamiens remarquables et jeunes Vietnamiens prometteurs de 2025 Photo : VNA

Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Parmi les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.