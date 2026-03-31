Économie

Directive du PM sur les économies d'électricité et le développement de l'énergie solaire en toiture

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la directive n° 10/CT-TTg, actant une stratégie de renforcement de la sobriété énergétique et une accélération du déploiement du solaire en toiture.

Les centrales solaires Gio Thanh 1 et Gio Thanh 2 ont une capacité totale de 100 MWc et représentent un investissement total de 2 300 milliards de VND. (Photo : VNA)
Les centrales solaires Gio Thanh 1 et Gio Thanh 2 ont une capacité totale de 100 MWc et représentent un investissement total de 2 300 milliards de VND. (Photo : VNA)

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué la directive n° 10/CT-TTg du 30 mars 2026 relative au renforcement des économies d’électricité et au développement de l’énergie solaire en toiture.

La directive souligne que garantir un approvisionnement électrique sûr, stable et continu pour la production et la vie de la population constitue une tâche urgente et déterminante pour la croissance économique et la sécurité énergétique. L’année 2026 marque le début du Plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030, avec un objectif de croissance à deux chiffres, ce qui impose des exigences considérables en matière d’approvisionnement, notamment en ce qui concerne le développement des sources d’électricité de base et des énergies propres. Parallèlement, le marché énergétique international demeure complexe et incertain, ce qui pèse sur la sécurité nationale. En l’absence de solutions coordonnées et énergiques, un risque de déséquilibre entre l’offre et la demande pourrait apparaître, en particulier sur la période 2026-2028.

Par conséquent, le déploiement rapide et déterminé de solutions de gestion de la demande et d’utilisation économe de l’électricité à l’échelle nationale revêt une importance majeure. Ces mesures permettront de réduire la demande en période de pointe, d’améliorer l’efficacité du système électrique et d’alléger la pression sur les investissements dans de nouvelles productions. Parallèlement, le développement de l’autoconsommation solaire en toiture, associé à des systèmes de stockage, contribuera à renforcer l’approvisionnement local, à accroître la flexibilité du réseau et à garantir la sécurité énergétique nationale. Ces actions doivent être engagées dès 2026, avec une répartition claire des responsabilités entre les ministères, les localités et les entreprises.

Dans ce cadre, le pays vise une économie d’au moins 3 % de la consommation totale d’électricité en 2026. Il est nécessaire de définir précisément les objectifs d’économie, les calendriers de mise en œuvre et les responsabilités de chaque entité. Des mesures d’économie d’énergie seront appliquées dans les administrations, les entreprises et les ménages. L’objectif est que 10 % des bâtiments administratifs et 10 % des ménages soient équipés de systèmes solaires en toiture. Il est proposé de mobiliser des ressources budgétaires de l’État pour soutenir cette politique. Par ailleurs, des études seront menées en vue de supprimer progressivement les ampoules à incandescence de 20 W et plus. Il est également essentiel de renforcer la communication sur les bénéfices des économies d’électricité. L’État investira dans la modernisation du réseau électrique et renforcera la gestion technique afin de limiter les incidents.

Le Premier ministre charge le ministère de l'Industrie et du Commerce de présider et coordonner avec les ministères et localités le suivi et la synthèse de la situation de mise en œuvre. Ce ministère fera un rapport au chef du gouvernement pour adapter la direction à la situation réelle de l'approvisionnement électrique.

Les ministères, les agences gouvernementales, les comités populaires provinciaux, ainsi que les groupes et entreprises publics sont tenus d’élaborer des plans et de déployer des solutions visant à améliorer l’efficacité énergétique. Ils sont responsables devant le Premier ministre des résultats obtenus dans leur domaine de gestion. En cas de difficultés, ils devront en rendre compte sans délai au chef du gouvernement pour instruction. - VNA

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