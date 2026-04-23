Le Vietnam déploie des mesures proactives pour garantir l’approvisionnement national en carburants

Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien a activement déployé et continue de mettre en œuvre de manière coordonnée de nombreuses solutions visant à garantir la sécurité énergétique nationale, afin d’éviter toute pénurie de carburants pour la production, les activités économiques et la consommation de la population.



C’est ce qu’a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, dans l’après-midi du 23 avril, lors de la conférence de presse périodique du ministère, en réponse à une question de journalistes sur les mesures prises par le Vietnam pour assurer l’approvisionnement en carburants, dans un contexte marqué par la persistance de la complexité de la situation au Moyen-Orient.



Selon la porte-parole, les autorités compétentes, en coordination avec les entreprises vietnamiennes d’import-export de carburants, maintiennent une coopération étroite avec leurs partenaires étrangers afin d’assurer l’exécution intégrale et dans les délais des contrats d’approvisionnement à long terme déjà signés. Cette approche est considérée comme une solution fondamentale pour stabiliser les sources d’approvisionnement et atténuer l’impact des fluctuations imprévisibles du marché énergétique mondial.



Par ailleurs, le Vietnam intensifie ses échanges et sa coopération avec de nombreux autres partenaires en vue de diversifier ses sources d’approvisionnement en carburants, évitant ainsi toute dépendance excessive à un marché donné. Dans le même temps, les autorités suivent de près l’évolution de la situation internationale et régionale afin de proposer en temps opportun des mesures de réponse appropriées.



La porte-parole a affirmé qu’avec une direction proactive et flexible, ainsi qu’une coordination étroite entre les ministères, les secteurs et les entreprises, le Vietnam est pleinement en mesure de garantir la stabilité de l’approvisionnement en carburants, répondant efficacement aux besoins du développement socio-économique et de la vie quotidienne de la population en toutes circonstances.- VNA

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