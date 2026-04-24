Reprise à Dung Quat : un premier lot d’E100 produit par l’usine de biocarburants

Quang Ngai (VNA) - Après une longue période d’arrêt, l’usine de biocarburants de Dung Quat a redémarré début 2026, produisant son premier lot de bioéthanol E100. Forte de ce résultat initial, l’installation poursuit la mise en œuvre de solutions techniques et organisationnelles visant à atteindre 100 % de sa capacité de production en avril, avec pour objectif d’assurer un volume maximal d’éthanol destiné au mélange d’essence biologique E10.



Pham Van Vuong, directeur de BSR-BF (Société par actions de biocarburants pétroliers du Centre du Vietnam), une filiale de BSR (Raffinerie et Société Pétrochimique de Binh Son) gérant l'usine Bio-Ethanol Dung Quat au Vietnam, a indiqué qu'afin de remettre l'usine en service et de rentabiliser les capitaux investis, sa société avait signé, en août 2025, un contrat de coopération commerciale avec des partenaires pour effectuer la maintenance et la réparation de de l’usine.



Grâce à la mobilisation de l’ensemble des ressources pour ces travaux urgents, l’usine a repris ses activités en février 2026. Elle a livré sa première cargaison de plus de 462 m³ d’éthanol fini (E100) à la Société par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son, en vue de la mise en œuvre du programme de mélange d’essence E10 conformément aux directives du gouvernement.



Après avoir stabilisé son fonctionnement à environ 75 % de sa capacité, l’entreprise poursuit l’examen et l’optimisation des paramètres techniques afin d’améliorer l’efficacité de production. Les responsables de l’usine ont déterminé à opérer à 100 % de la capacité nominale en ce mois d'avril, avec une production journalière de 330 m³ d'éthanol E100. L'entreprise garantit ainsi l'approvisionnement en E100 pour le mélange d'essence biologique, favorisant la feuille de route sur l'utilisation des biocarburants, augmentant l'offre pétrolière et contribuant à la sécurité énergétique nationale.

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La généralisation de l’E10 s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, diversifier les sources d’énergie et promouvoir un développement plus durable. Son succès dépendra d’une coordination étroite entre autorités, entreprises et producteurs agricoles, ainsi que de politiques d’incitation adaptées durant la phase initiale de déploiement. – VNA