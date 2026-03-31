Nouvelle direction pour l’Université nationale du Vietnam à Hanoï

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 31 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh, a présidé la cérémonie d’annonce de la décision nommant Bui The Duy, membre suppléant du Comité central du Parti et vice-président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, au poste de directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï.



En lui remettant la décision de nomination, le Premier ministre a souligné que le fait d’être nommé au poste de directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, l’un des principaux établissements d’enseignement supérieur du pays, constitue un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité pour Bui The Duy.



Le Premier ministre a indiqué que, dans la stratégie de développement à long terme, la construction de la cité universitaire de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï à Hoa Lac revêt une importance particulière.



Selon lui, ce projet ne représente pas seulement un nouvel espace de développement, mais aussi un modèle innovant fondé sur le concept « cinq en un » : centre de formation de talents, centre de recherche et de transfert de technologies modernes, centre d’innovation de niveau national et international, ville universitaire intelligente et moderne, ainsi que centre pilote de coopération public-privé et de formation-recherche.

Évoquant l’objectif de faire de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï une université d’innovation figurant parmi les 500 meilleures au monde d’ici à 2030, le Premier ministre a demandé à Bui The Duy et à l’équipe dirigeante de l’établissement de continuer à renforcer l’unité et la cohésion, de mettre en œuvre efficacement la Résolution du 14e Congrès national du Parti.



Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre une réforme profonde de la gouvernance dans le sens de la modernité, de la transparence et de l’efficacité, et attirer et développer une équipe de scientifiques, d’experts et d’intellectuels de haut niveau, vietnamiens comme étrangers.



Prenant la parole, le nouveau directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï a souligné qu’il s’agit d’un très grand honneur, mais aussi d’une responsabilité particulièrement lourde.



Bui The Duy a affirmé qu’il mettrait toutes ses compétences, son engagement et son expérience au service de cette mission, en s’efforçant au maximum de faire preuve de responsabilité, de fermeté et d’exemplarité dans son travail, afin de conduire, avec l’équipe dirigeante et l’ensemble du personnel enseignant, l’Université nationale du Vietnam à Hanoï vers un développement à la hauteur de la confiance et des attentes du Parti et de l’État, au service de l’édification et de la défense de la Patrie.



Né en 1978 dans la province de Ha Tinh, Bui The Duy est professeur associé, docteur en informatique. Il a occupé plusieurs fonctions, notamment directeur de l’Académie de la jeunesse du Vietnam, chef de cabinet puis vice-ministre des Sciences et des Technologies, ainsi que vice-président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.



Il y a un peu plus d’un mois, le Premier ministre a signé une décision transférant Hoang Minh Son, directeur de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, au ministère de l’Éducation et de la Formation, où il a été chargé d’assurer les fonctions de ministre par intérim. -VNA