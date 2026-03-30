Société

Hô Chi Minh-Ville restructure son administration pour le mandat 2026-2031

Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville du XIe mandat (pour la période 2026-2031) a tenu, le 30 mars, sa première session. Avec 98,37 % des voix, Nguyen Van Duoc, membre du Comité central du Parti et vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, a été élu président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. De son côté, Vo Van Minh, également membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a été réélu président du Conseil populaire de la ville pour le mandat 2026-2031, avec 100 % des suffrages.

Trân Luu Quang (2e à partir de la droite), membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, et Nguyên Duc Hai (3e à partir de la gauche), vice-président de l'Assemblée nationale, remettent les décisions de reconnaissance aux membres du Conseil populaire municipal. Photo: VNA
Trân Luu Quang (2e à partir de la droite), membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, et Nguyên Duc Hai (3e à partir de la gauche), vice-président de l'Assemblée nationale, remettent les décisions de reconnaissance aux membres du Conseil populaire municipal. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville du XIe mandat (pour la période 2026-2031) a tenu, le 30 mars, sa première session, marquant le début d’une nouvelle phase de développement pour la mégapole.

Lors de cette session, le Conseil populaire municipal a procédé à l’élection des principaux responsables relevant de sa compétence, en vue de consolider l’organisation des organes du Conseil populaire et du Comité populaire pour la période 2026-2031.

Avec 98,37 % des voix, Nguyen Van Duoc, membre du Comité central du Parti et vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, a été élu président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Il a auparavant occupé plusieurs fonctions de direction dans la province de Long An (désormais rattachée à Tây Ninh), avant d’être nommé, en février 2025, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de la ville pour le mandat 2021-2026.

Parallèlement, les sept vice-présidents du Comité populaire sortant ont été reconduits, assurant ainsi la continuité de l’exécutif local.

De son côté, Vo Van Minh, également membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a été réélu président du Conseil populaire de la ville pour le mandat 2026-2031, avec 100 % des suffrages.

Prenant la parole lors de la session, Trân Luu Quang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti, a estimé que cette session revêt une importance particulière, marquant une étape charnière dans le processus de développement de la métropole.

Face aux exigences de croissance rapide et durable, il a appelé le Conseil populaire à poursuivre le renouvellement de ses méthodes de travail, à améliorer la qualité de ses décisions et de ses activités de supervision, tout en agissant avec détermination et efficacité afin de répondre aux attentes des autorités et de la population.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre le Conseil populaire et le Comité populaire afin d’assurer une traduction rapide des politiques publiques en résultats concrets.

Présent à cette session, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a rappelé que Hô Chi Minh-Ville demeurait le principal moteur économique du pays, ainsi qu’un centre majeur en matière de finance, de science et technologie, d’innovation et d’intégration internationale.

Dans le contexte de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux et de renforcement de la décentralisation, la ville est appelée à élever son niveau de gouvernance pour répondre aux exigences d’un développement rapide, durable et inclusif.

En outre, il a souligné que le projet de loi sur la métropole spéciale, actuellement à l’étude, constitue une initiative stratégique visant à doter la ville d’un cadre juridique innovant et compétitif, à même de valoriser pleinement ses atouts et de renforcer sa position sur la scène internationale.

Dans cette perspective, le Conseil populaire est appelé à jouer un rôle proactif dans l’élaboration des politiques publiques et des projets législatifs, en identifiant les obstacles institutionnels et en proposant des solutions innovantes, adaptées aux réalités de la gouvernance urbaine moderne. -VNA

source
#Bầu cử Quốc hội và HĐND #Hô Chi Minh-Ville #Conseil populaire municipal #Comité populaire municipal
Suivez VietnamPlus

Elections législatives

Sur le même sujet

Le Minh Hung (droite), secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation du Comité central, remet à Tran Huy Tuan la décision sur sa nomination au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh pour le mandat 2025-2030. Photo: VNA

Tran Huy Tuan nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh

Une décision du Bureau politique a approuvé la nomination de Tran Huy Tuan, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Ninh Binh, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh pour le mandat 2025-2030.

Voir plus

Hanoï propose une feuille de route pour convertir l'intégralité de sa flotte de bus aux énergies propres d'ici 2030. Photo: VNA

Hanoï vise des bus 100 % propres d’ici 2030

Ce plan vise à assurer une transformation progressive des bus à l’intérieur des périphériques n° 1, n° 2 et n° 3. L’objectif est que, d’ici le 1er juillet 2026, l’ensemble des bus circulant à l’intérieur du périphérique n° 1 fonctionnent à l’électricité ou au gaz naturel.

Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï

Objectifs spécifiques de développement de la capitale Hanoï

Le 17 mars 2026, le secrétaire général To Lam a signé et promulgué la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique relative à la « Construction et au développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère ». Cette Résolution fixe des objectifs précis pour chaque étape. Concrètement, pour la période 2026-2030, le taux de croissance annuel moyen du PIB régional est supérieur à 11 % ; d’ici 2030, le PIB régional atteindra plus de 113 milliards de dollars américains et le revenu par habitant au moins 12 000 dollars américains.

Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Parmi les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.

La cérémonie de signature de protocoles d’accord de coopération (deuxième phase) avec plusieurs organisations non gouvernementales étrangères. Photo: VNA

Da Nang mobilise près de 70 milliards de dôngs d’aides de six organisations internationales

L’Union des organisations d’amitié de la ville de Da Nang mobilise 2,79 millions de dollars d’aides de six organisations internationales. Les financements seront orientés vers des secteurs essentiels, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le logement, l’éducation, la santé, le soutien aux handicapés, le développement des moyens de subsistance, le renforcement des capacités de prévention des catastrophes naturelles, ainsi que la mobilisation d’experts et de volontaires internationaux.

Sur les deux lignes de métro Cat Linh - Hà Dông et Nhôn - Gare de Hanoï, la satisfaction des usagers est au rendez-vous. Photo: VNA

Métro, bus et véhicules électriques ont la cote auprès des habitants de Hanoi

Le nombre de passagers dans les métros et les bus a augmenté suite aux ajustements du prix du carburant début mars. La fréquentation moyenne du métro a atteint environ 71.000 passagers par jour, soit une hausse de 5,3% par rapport à la période précédant les changements de prix du carburant, tandis que le nombre de passagers munis d’un billet unique dans les bus a augmenté d’environ 1,2%.

Le pont Long Biên au coucher du soleil. Photo: VNA

Hanoi ferme le pont Long Biên pour 60 jours pour travaux de réparation

Pendant la fermeture, la circulation des motos, des vélos et des autres véhicules routiers sera interdite sur le pont. Les usagers sont invités à emprunter d’autres voies, comme le pont Chuong Duong, où la circulation a été aménagée pour permettre aux vélos de circuler dans les deux sens sur des voies partagées.

Photo de groupe des délégués des deux pays. Photo : VNA

Moscou, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville renforcent leur coopération

Les échanges ont porté principalement sur le partage d’expériences en matière de construction, de gestion, d’exploitation et sur les possibilités de coopération dans le développement des systèmes de métro dans les deux plus grandes villes du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des fleurs de félicitations aux jeunes Vietnamiens exemplaires. Photo : VNA

Le Premier ministre exhorte la jeunesse à renforcer son esprit pionnier

Le Premier ministre a demandé à l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de lancer des mouvements d’émulation concrets, efficaces et porteurs de profondes valeurs humaines, ainsi que d’élaborer des programmes, plans et solutions spécifiques pour permettre aux jeunes d’apporter leurs contributions dans tous les domaines, en mettant l’accent sur six rôles pionniers.

Jeunes Vietnamiens remarquables et jeunes Vietnamiens prometteurs de 2025 Photo : VNA

Les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 mis à l’honneur

Parmi les dix jeunes Vietnamiens exemplaires de 2025 figurent le Dr Pham Anh Tuân de l’Institut royal de technologie KTH en Suède, classé parmi les 2% des scientifiques les plus influents au monde, et la Dr Dang Thi Lê Hang de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam, reconnue pour ses travaux sur les biomatériaux.

En mai 1964, le mouvement « Trois dispositions » est lancé parmi la jeunesse de la capitale avant de s'étendre à tout le Nord, contribuant de manière décisive à la victoire de la résistance anti-américaine pour le salut national. Photo : VNA

La jeunesse vietnamienne avance résolument sous le drapeau du Parti

Le 95e anniversaire de la fondation de l'Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars 1931 - 26 mars 2026) constitue un fier jalon historique et l'occasion de retracer le parcours d'engagement, de dévouement et de maturité de la jeunesse vietnamienne. Sous la direction du Parti, l'organisation n'a cessé de s'affirmer comme la force d'avant-garde sur tous les fronts : travail, études, innovation et défense de la Patrie.