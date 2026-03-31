Tay Ninh s’impose comme un nouveau pôle industriel et logistique dans le Sud

Tay Ninh (VNA) - Tay Ninh s’impose comme un pôle dynamique grâce à une stratégie de développement des infrastructures industrielles structurée et à long terme. Au-delà de leur rôle d’accueil des projets de production, les zones industrielles de la province deviennent progressivement le socle d’un espace de développement élargi, intégrant industrie, logistique, urbanisation et services.



Attirer de nouveaux flux d’investissement



L’un des atouts majeurs de Tay Ninh réside dans sa capacité à disposer de réserves foncières industrielles, alors que celles des autres localités se raréfient.



Il convient de noter que la province dispose encore d’environ 1.360 hectares de terrains prêts à être loués. Dans un contexte où des centres industriels traditionnels comme Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai voient leurs réserves foncières s’épuiser, cet avantage constitue un levier important pour capter la relocalisation des activités industrielles à moyen et long terme.



Grâce à des infrastructures de plus en plus complètes, l’attraction des investissements continue de progresser. À ce jour, les zones industrielles de la province ont attiré environ 2.600 projets, dont près de 1.500 issus d’investissements directs étrangers (IDE) et plus de 1.100 projets nationaux, pour un capital total enregistré d’environ 18,5 milliards de dollars et plus de 23.000 milliards de dôngs.



Selon Huynh Van Son, vice-président du Comité populaire provincial, Tay Ninh poursuivra l’amélioration du climat des affaires et accélérera les réformes administratives en plaçant les entreprises au centre des services. Parallèlement, la province oriente le développement de ses zones industrielles vers des modèles verts, intelligents, associés aux hautes technologies et à la logistique.

À ce jour, les zones industrielles de la province ont attiré environ 2.600 projets, dont près de 1.500 issus d’investissements directs étrangers (IDE) et plus de 1.100 projets nationaux. Photo: VNA



Vers un nouvel écosystème économique



Dans les faits, le développement des zones industrielles s’accompagne rapidement de la formation de zones résidentielles, de villes satellites, de centres commerciaux et de services logistiques, créant un écosystème de développement intégré.



Tay Ninh s’oriente désormais vers une politique d’attraction sélective, privilégiant les projets de haute technologie, d’industrie de soutien et respectueux de l’environnement. Les modèles de zones industrielles écologiques et intelligentes, répondant aux normes ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), se mettent progressivement en place, en phase avec la tendance mondiale du développement durable.



Actuellement, dans le cadre de sa planification globale, outre les zones industrielles déjà créées, la province compte 14 zones industrielles ayant reçu un accord d’investissement, en cours de libération foncière et de construction d’infrastructures, pour une superficie d’environ 4.800 hectares. -VNA