Économie

Un expert indonésien recommande des piliers stratégiques pour la sécurité énergétique du Vietnam

Selon Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien de défense et d'études stratégiques (LESPERSSI), à long terme, le Vietnam accélère le développement des énergies renouvelables conformément à son nouveau plan énergétique, en privilégiant l’éolien offshore et le solaire dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient plongeant le marché énergétique mondial dans l'incertitude.

Dans les stations-service indonésiennes, les gens font la queue pour faire le plein comme d'habitude ; il n'y a ni pénurie ni longues files d'attente. Photo : VNA
Dans les stations-service indonésiennes, les gens font la queue pour faire le plein comme d'habitude ; il n'y a ni pénurie ni longues files d'attente. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - Dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient plongeant le marché énergétique mondial dans l'incertitude, Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien de défense et d'études stratégiques (LESPERSSI), a échangé avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Jakarta l'expérience de l'Indonésie face aux chocs d'approvisionnement. Il en a profité pour formuler des recommandations politiques approfondies spécifiquement destinées au Vietnam.

Sous la présidence de Prabowo Subianto, l'Indonésie déploie une politique énergétique adaptative à trois niveaux : stabilité à court terme, diversification à moyen terme et réformes structurelles à long terme.

Dans l'immédiat, la priorité de Jakarta est de garantir l’absence de toute perturbation de l’approvisionnement en carburant sur le marché intérieur, en surveillant de près les points de blocage stratégiques sur la carte énergétique mondiale, dont le détroit d’Ormuz.

Parallèlement, le pays diversifie ses importations pétrolières au-delà du Moyen-Orient pour optimiser les coûts. Cependant, ces mesures palliatives ne résolvant pas la vulnérabilité liée aux subventions étatiques, l'Indonésie accélère sa transition verte en misant sur les énergies renouvelables et les biocarburants. Simultanément, elle porte ses réserves stratégiques de carburant à trois mois de consommation afin de consolider sa pleine souveraineté économique.

Les récentes crises énergétiques sont perçues comme un signal d’alarme, rappelant que la sécurité énergétique constitue un pilier essentiel de la sécurité nationale.

S’agissant du Vietnam, Beni Sukadis a estimé que Hanoï suit une stratégie efficace combinant stabilité à court terme et restructuration à long terme. À court terme, le pays ajuste les taxes et les mécanismes de gestion des prix du carburant afin de contenir les pressions inflationnistes liées aux fluctuations des cours mondiaux du pétrole. Parallèlement, la diversification des sources d’importation de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) contribue à réduire les risques de dépendance, dans une approche proche de celle de l’Indonésie.

À long terme, le Vietnam accélère le développement des énergies renouvelables conformément à son nouveau plan énergétique, en privilégiant l’éolien offshore et le solaire. Fort d’un littoral étendu et de conditions naturelles favorables, le pays dispose d’un potentiel considérable dans l’éolien en mer. La réduction progressive de la part du charbon contribue non seulement à la protection de l’environnement, mais aussi à la limitation des risques financiers liés au durcissement des normes d’émission à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, l'expert accorde une attention particulière au plan de développement nucléaire vietnamien pour la période 2030-2035. S’il est mis en œuvre de manière structurée, le nucléaire pourrait jouer le rôle de source d’électricité de base stable. Selon cet expert, la combinaison d’une production de base fiable et des énergies renouvelables permettrait au Vietnam de concilier croissance rapide et développement durable.

Selon Beni Sukadis, le Vietnam effectue une transition conceptuelle, passant de la simple volonté de "garantir un approvisionnement énergétique suffisante" à une approche visant à assurer une énergie "sûre, autonome et durable". Dans un contexte de plus en plus incertain des marchés mondiaux des combustibles fossiles, une stratégie fondée sur la diversification des sources d’approvisionnement, le renforcement des réserves, le développement des technologies propres et l’amélioration des capacités nationales constituera la clé pour maintenir une forte croissance tout en garantissant la sécurité énergétique à long terme. -VNA

#sécurité énergétique #tensions géopolitiques
Suivez VietnamPlus

Sécurité énergétique

Sur le même sujet

Voir plus

L'intelligence artificielle sera au cœur du Forum VALOMA LogTech 2026 qui se tiendra le 9 mai à Hanoi. Photo : IA

L’IA au cœur du Forum sur les technologies logistiques 2026

Le forum VALOMA LogTech 2026, prévu le 9 mai à Hanoi, devrait fournir des informations pratiques sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans les opérations logistiques, avec des études de cas réelles d’entreprises qui ont mis en œuvre des solutions d’IA.

Le 13 mai 2025, 150 jeunes délégués visitent le groupe militaro-industriel et de télécommunications Viettel. Photo d'illustration : VNA

Mois d'action pour les enfants 2026 : la sécurité des enfants à l'ère numérique

Sous le thème « Des enfants heureux et en sécurité à l'ère du numérique », la campagne de cette année met l'accent sur des messages clés tels que la protection des enfants en ligne, l'acquisition de compétences numériques sécuritaires, la prévention des violences, des abus, des blessures et des noyades, ainsi que le renforcement du rôle des familles, des écoles et de la société.

Des délégués lors du lancement de la nouvelle version de la plateforme d'échange technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Les percées dans la mise en œuvre de la résolution 57 doivent être mesurables

Grâce à une orientation concertée et une mise en œuvre unifiée, les ministères, les secteurs et les collectivités locales traduisent la résolution n° 57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale en institutions concrètes, en ressources mobilisées et en résultats mesurables.

Préparation des fruits pour la production de jus à l'usine de la société par actions Wana Beverage, implantée dans la zone industrielle de Chau Duc, à Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA

Agroalimentaire : l’impératif d’une transition de la simple production vers la maîtrise des chaînes de valeur

Le marché alimentaire mondial, dont la valorisation annuelle avoisine les 10 000 milliards de dollars, présente un secteur à potentiel de croissance stable, mais la répartition des profits y est particulièrement déséquilibrée. Alors que la production de matières premières ne capte que 5% à 10% de la valeur finale, les segments de la distribution et du commerce de détail s'en approprient entre 50% et 70%.

Le tran de la réunification. Photo: VNA

Restructuration des chemins de fer vietnamiens en groupe économique

La Société générale des chemins de fer du Vietnam deviendra un groupe économique, selon un plan de restructuration. L’objectif est de valoriser les atouts du secteur et de renforcer sa compétitivité, en consolidant son rôle d’entreprise clé dans l’organisation, la gestion, l’exploitation et la maintenance du réseau ferroviaire.

Hô Chi Minh-Ville. Photo: vietnam.vn

Le Vietnam se prépare à un nouveau chapitre de croissance urbaine

Porté par de fortes ambitions infrastructurelles, un marché intérieur vaste, une attractivité constante pour les IDE et une priorité accrue accordée au développement urbain intégré, le Vietnam est en excellente posture pour façonner sa prochaine génération de croissance urbaine de manière plus stratégique et durable.

Le Vietnam à l’écoute du modèle énergétique japonais

Le Vietnam à l’écoute du modèle énergétique japonais

Face aux incertitudes géopolitiques mondiales, l’expérience du Japon en matière de sécurité énergétique offre des enseignements précieux au Vietnam pour renforcer la résilience de son système énergétique et accélérer sa transition vers un modèle durable.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam-États-Unis. Photo : VNA

Les entreprises américaines veulent investir plus dans le secteur fintech au Vietnam

S’exprimant lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam-États-Unis, placé sous le thème « Technologie et avenir de la finance mondiale », le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’un environnement favorable aux investissements, grâce à des politiques novatrices et à une protection renforcée des investisseurs étrangers.

Le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang, inauguré le 9 janvier, marquant une étape majeure dans la mise en place d’un modèle de centre financier international moderne, axé sur l’innovation, les technologies numériques et la finance durable. Photo : VNA

Le Centre financier international de Dà Nang intéresse les entreprises japonaises

Plus qu’un simple regroupement d’institutions financières, ce centre constitue un véritable écosystème intégré: capitaux, technologies, services et talents s’y rencontrent et interagissent. En choisissant Dà Nang pour accueillir ce modèle, le Vietnam mise sur un nouveau pôle de croissance, capable d’expérimenter des politiques innovantes et d’attirer des investisseurs à la recherche de flexibilité.

Des représentants d'entreprises danoises participent au dialogue. Photo : VNA

Vietnam–Danemark : un dialogue pour attirer des investissements de haute qualité

Le dialogue d’affaires constitue une opportunité pour permettre aux investisseurs danois d'échanger directement avec les décideurs politiques vietnamiens et d'obtenir des informations actualisées sur le climat d'investissement favorable, les secteurs prioritaires et les politiques visant à attirer les investissements, notamment de qualité, au Vietnam.

La Résolution n°57 stimule la production à grande échelle des cultures principales

La Résolution n°57 stimule la production à grande échelle des cultures principales

La Résolution n°57‑NQ/TW encourage le secteur agricole à évoluer vers une agriculture verte et circulaire, intégrée à des chaînes de valeur solides et à des liens étroits entre production et consommation. Elle promeut également la création de zones de production concentrées à grande échelle, en valorisant les cultures principales adaptées aux spécificités de chaque localité.
Exemple dans la commune de Tue Tinh, ville de Hai Phong, où ce modèle est appliqué aux cultures de carottes. Les producteurs mettent en œuvre des techniques respectueuses de l’environnement tout en assurant la traçabilité et la qualité de leurs produits destinés à l'exportation.