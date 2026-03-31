Économie

Le Vietnam maintient une croissance rapide parmi les économies d’Asie du Sud-Est-6

Porté par ses performances économiques solides et le dynamisme de ses secteurs clés, le Vietnam confirme sa position parmi les économies les plus dynamiques de l’ASEAN-6, dans un contexte de transformation des flux d’investissement et de montée en puissance du numérique en Asie du Sud-Est.

Quais n°5 et n°6 dans la zone du port de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo : VNA
Quais n°5 et n°6 dans la zone du port de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Aux côtés de la Thaïlande, des Philippines, de l’Indonésie, de la Malaisie et de Singapour, le Vietnam continue d’afficher un rythme de développement soutenu. En 2026, son économie devrait rester l’une des plus dynamiques de ce groupe ASEAN-6, selon le rapport annuel Southeast Asia Outlook de Cushman & Wakefield.

Le rapport a indiqué que Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam bénéficient de solides corridors commerciaux et d’écosystèmes industriels développés, tandis que l’Indonésie et les Philippines sont davantage soutenues par une demande intérieure résiliente.

En 2025, les centres de données sont devenus la catégorie d’actifs immobiliers la plus attractive en Asie du Sud-Est. Les récents engagements d’investissement à grande échelle témoignent de la confiance durable des investisseurs dans les perspectives de développement des infrastructures numériques de la région.

Fait notable, le Vietnam a enregistré en 2025 la plus forte croissance du PIB réel parmi les pays de l’ASEAN-6, atteignant 8 %, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne de 7,1 % observée avant la pandémie. Cette performance repose sur la vigueur des exportations, le dynamisme des secteurs manufacturier et des services, ainsi que sur une demande mondiale relativement stable.

La consommation intérieure reste également un moteur important, reflétant le potentiel de croissance à long terme du marché. Les secteurs manufacturier et commercial continuent de bénéficier de la diversification des chaînes d’approvisionnement et des flux d’investissements étrangers dans les industries exportatrices.

À court terme, la dynamique de croissance économique devrait connaître un léger ralentissement. Le taux de croissance démographique a reculé à 0,6 %, tandis que les taux d’intérêt appliqués par les banques commerciales ont tendance à augmenter en fin d’année, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur la demande de logements et la consommation des ménages à court terme. Toutefois, l’économie vietnamienne devrait encore progresser de 6,3 % en 2026, confirmant sa position parmi les économies les plus performantes de la région.

Dans le secteur immobilier, le segment industriel demeure le principal moteur, bénéficiant de la stratégie "Chine+1", de la position géographique du pays et de l’amélioration continue des infrastructures. Parallèlement, le marché du commerce de détail devrait se redresser en 2026, avec une hausse attendue des ventes de plus de 15 %, soutenant la demande pour les espaces commerciaux modernes dans les grandes villes.

Bien que le marché des centres de données au Vietnam soit encore à un stade initial par rapport à d’autres pays de la région, il offre un potentiel de croissance important. Cela laisse entrevoir un potentiel de croissance à long terme considérable, porté par l’augmentation de la demande en infrastructures numériques, le développement des services de cloud computing, des applications d’intelligence artificielle et l’essor rapide de l’économie numérique vietnamienne.

Dans l’ensemble, en 2026, l’économie de l’Asie du Sud-Est devrait croître de 4,3 %, consolidant sa position parmi les régions les plus dynamiques au monde. -VNA

#économies d’Asie du Sud-Est-6 #Vietnam
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