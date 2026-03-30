Le Vietnam, deuxième importateur de volailles européennes en Asie du Sud-Est

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a importé plus de 56.500 tonnes de viande de volaille en provenance de l’Union européenne (UE) en 2025, se classant ainsi au deuxième rang en Asie du Sud-Est, derrière les Philippines.

Selon les données de la Commission européenne, ces importations concernent divers produits tels que le poulet, le canard ou encore l’oie. En janvier 2026, le Vietnam s’est hissé au premier rang régional en termes de consommation de volailles européennes, avec plus de 5.300 tonnes importées.

Parmi les fournisseurs européens, la Pologne domine largement le marché vietnamien, avec plus de 37.300 tonnes exportées en 2025. Elle est suivie par la France (4.900 tonnes), la Hongrie (4.680 tonnes), l’Italie (2.750 tonnes) et les Pays-Bas (2.170 tonnes). Cette forte présence reflète l’intérêt croissant des entreprises européennes pour le marché vietnamien.

Selon Dariusz Goszczyński, représentant du secteur avicole européen, le Vietnam constitue l’un des marchés clés en Asie. S’exprimant lors d’un événement à Ho Chi Minh-Ville dans le cadre de la campagne « Volailles européennes – de la ferme à la table », il a souligné la volonté des entreprises de renforcer la coopération commerciale.

Après un recul durant la période 2021-2022 en raison de la pandémie de Covid-19, avec environ 30.000 tonnes importées chaque année, les volumes ont fortement augmenté depuis 2023, presque doublant. Cette progression traduit une demande intérieure en hausse ainsi qu’une confiance accrue des consommateurs vietnamiens envers les produits européens, réputés pour leurs normes de qualité strictes.

Les perspectives de croissance restent positives, notamment pour les exportations polonaises, qui pourraient atteindre 45.000 tonnes par an.

D’après Agro Monitor, la consommation de viande de poulet au Vietnam est passée de 29 % en 2022 à 33 % en 2024. Par ailleurs, la consommation moyenne d’œufs atteint environ 198 unités par habitant et par an, un niveau encore inférieur à la moyenne mondiale (250 à 300 œufs). Cette situation laisse entrevoir un potentiel important de développement pour le secteur avicole et les importations dans les années à venir. -VNA