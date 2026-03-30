Les noms de comptes bancaires devront correspondre aux données d’identité

Hanoï (VNA) - À partir du 1er avril 2026, tous les comptes de paiement devront porter un nom strictement conforme aux informations figurant sur la carte d’identité, conformément à la circulaire n° 30/2025 de la Banque d’État du Vietnam modifiant la réglementation sur les paiements sans espèces. Cette mesure vise à renforcer la sécurité, la transparence et la fiabilité des transactions.

Les établissements de services de paiement seront tenus de contrôler la légalité et la validité des ordres de paiement, en garantissant la concordance entre le numéro de compte, le nom du titulaire et les informations enregistrées lors de l’ouverture du compte. Ces données devront être correctement affichées sur les justificatifs de transaction.

Cette réglementation implique la suppression des services de pseudonymes (nicknames ou iNick), qui permettaient aux clients de personnaliser le nom de leur compte. Bien que pratiques et faciles à mémoriser, ces pseudonymes ont parfois entraîné des erreurs, notamment des transferts vers de mauvais comptes.

Les banques précisent que cette suppression n’affectera ni le solde ni les droits d’utilisation des comptes. Les clients continueront d’utiliser leur numéro de compte officiel pour effectuer les transactions, mais devront mettre à jour leurs informations sur les différentes plateformes afin d’éviter toute interruption.

L’obligation d’aligner le nom du compte avec les documents d’identité devrait contribuer à limiter les erreurs, tout en renforçant la transparence du système de paiement. Cette évolution s’inscrit dans le contexte du développement rapide des paiements sans espèces au Vietnam, avec pour objectif d’améliorer la sécurité et la confiance des usagers. –VNA