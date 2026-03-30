Économie

Sécurité énergétique : le Vietnam peut s'inspirer de l’approche des « trois S » de Singapour

Le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew a analysé l’approche des « trois S » de Singapour faceà la flambée des prix de l'énergie et leur applicabilité au contexte vietnamien.

Raffinerie de pétrole de Pulau Bukom à Singapour. Photo : Xinhua/VNA
Raffinerie de pétrole de Pulau Bukom à Singapour. Photo : Xinhua/VNA

Singapour (VNA) – En tant que petite nation dépourvue de ressources naturelles, Singapour a édifié une stratégie de sécurité énergétique proactive và durable. Cette approche s'est révélée particulièrement efficace face aux récentes tensions au Moyen-Orient. Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, a analysé les mécanismes de la cité-État et leur applicabilité au contexte vietnamien.

Selon le professeur Vu Minh Khuong, Singapour est structurellement préparée aux crises extrêmes. Face à la flambée des prix de l'énergie ce mois-ci, le gouvernement a déployé plusieurs mesures à court et moyen terme. Celles-ci incluent le soutien aux groupes vulnérables par des aides financières ciblées, sans intervention directe sur les prix du marché, ainsi que des aides pour réduire les dépenses quotidiennes des ménages à faible revenu. Parallèlement, le gouvernement a encouragé des pratiques d’économie d’énergie, en proposant des subventions pour l’achat d’équipements domestiques plus économes, permettant de réduire la consommation de 10 à 15 %.

Les entreprises ont également bénéficié de mesures de soutien, notamment les petites et moyennes structures, qui peuvent recevoir une aide allant jusqu’à 70.000 dollars singapouriens pour mettre en place des solutions d’économie d’énergie. Ces actions mobilisent à la fois l’État, les entreprises et les consommateurs, facilitant une adaptation progressive aux nouvelles conditions.

Sur le long terme, la stratégie de Singapour repose sur la diversification des sources d’énergie et des partenaires d’approvisionnement, notamment en provenance des États-Unis, de l’Australie et de l’ASEAN. Selon le professeur Vu Minh Khuong, le monde connaît de nombreuses mutations, d'où la nécessité d'assurer proactivement la sécurité énergétique par la diversification des sources d'énergie, non seulement par l'essence et les biocarburants, mais aussi par les énergies renouvelables.

Il a fait remarquer que Singapour, tout comme la Chine, constitue un excellent exemple de diversification énergétique, ayant investi très tôt dans les énergies renouvelables et les ayant intégrées au réseau électrique national.

Dans le contexte du renforcement de la résilience énergétique, de nombreux pays doivent se concentrer non seulement sur les infrastructures de stockage, mais aussi sur les institutions qui aident les entreprises à accroître leurs réserves. Cela implique d'améliorer les capacités de gestion de l'énergie grâce à la numérisation de toutes les matières premières stratégiques.

Le professeur Vu Minh Khuong résume l’approche de Singapour à travers le principe des « trois S ». Le premier, « Survival » (survie), souligne la nécessité de considérer les risques énergétiques comme des enjeux essentiels, exigeant une préparation constante. Le deuxième, « Strategy » (stratégie), renvoie à la mise en place de politiques adaptées et anticipées. Enfin, le troisième, « Synergy » (synergie), met en avant la coopération entre les différents acteurs pour optimiser les ressources disponibles.

S'inspirant du modèle singapourien, le professeur Vu Minh Khuong suggère que le Vietnam encourage les grands groupes énergétiques mondiaux à investir dans des zones clés comme Nghi Son, Vung Tau ou Hai Phong. Ces investissements renforceraient non seulement la croissance, mais aussi la compétitivité nationale.

Pour créer une « synergie » avec les tendances mondiales, le Vietnam doit exploiter au maximum ses ressources en énergies renouvelables et en hydroélectricité. Ces sources, essentielles pour l'objectif de neutralité carbone en 2050, s'avéreront moins coûteuses à long terme. Enfin, l'expérience singapourienne montre l'importance de l'audit énergétique pour évaluer l'efficacité des entreprises et encourager l'innovation à tous les niveaux. -VNA

#Singapour #Sécurité énergétique
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