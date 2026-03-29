Économie

Le Premier ministre appelle les entreprises, de concert avec Thanh Hoa, à valoriser ses atouts

Lors de la conférence de promotion des investissements de la province de Thanh Hoa, le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé l’engagement du Vietnam à soutenir les entreprises, tout en appelant à une mobilisation conjointe pour exploiter les avantages compétitifs de la province et atteindre des objectifs ambitieux de croissance durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole à la Conférence de promotion de l’investissement de la province de Thanh Hoa en 2026. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole à la Conférence de promotion de l’investissement de la province de Thanh Hoa en 2026. Photo : VNA

Thanh Hoa (VNA) - Participant dans la matinée du 29 mars à la Conférence de promotion de l’investissement de la province de Thanh Hoa en 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement accompagne et soutient toujours les localités et les entreprises, soulignant que le succès des entreprises est celui du pays, et que leurs difficultés sont également celles du gouvernement, appelant à les résoudre ensemble.

Le Premier ministre a exprimé sa gratitude et son appréciation envers les investisseurs présents à la conférence, saluant leur intérêt, leur soutien et leur volonté de contribuer au développement de Thanh Hoa, avec l’objectif d’en faire une province « modèle ». Il a indiqué que, malgré de nombreux défis récents, le Vietnam est parvenu à maintenir la stabilité macroéconomique, à soutenir la croissance, à maîtriser l’inflation et à garantir les grands équilibres économiques.

Selon lui, l’année 2026 marque le début d’une nouvelle phase de développement exigeant une croissance rapide, qualitative et durable, avec notamment l’objectif d’un taux de croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030, afin d’atteindre les deux objectifs stratégiques du centenaire. Il a donc souligné que cet objectif implique que tous les secteurs et toutes les localités, y compris Thanh Hoa, atteignent une croissance à deux chiffres.

Pour les missions dans les temps à venir, il a appelé les ministères, les secteurs et les localités à mettre en œuvre de manière plus résolue les résolutions du XIVe Congrès national du Parti ainsi que les orientations stratégiques du Bureau politique.

Pham Minh Chinh a également insisté sur la poursuite des trois percées stratégiques : un cadre institutionnel plus ouvert, des infrastructures fluides et modernes, ainsi qu’une gouvernance intelligente fondée sur des ressources humaines de qualité. Cela implique de lever les obstacles institutionnels, d’améliorer l’efficacité de l’administration, de réduire les coûts pour les entreprises et de renforcer leur compétitivité.

Par ailleurs, il a souligné la nécessité de développer des infrastructures stratégiques, de former une main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, de l’économie créative, circulaire et du savoir, tout en réagissant de manière flexible et efficace aux évolutions.

Le chef du gouvernement a également mis en avant l’importance d’exploiter pleinement les atouts des « quatre Son » de Thanh Hoa : développer la zone économique de Nghi Son, renforcer le tourisme à Sam Son, promouvoir les hautes technologies et l’industrie à Lam Son, ainsi que l’urbanisation et les échanges commerciaux à Bim Son. Il a aussi appelé à développer la sylviculture en zones montagneuses et à exploiter le potentiel maritime.

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À cette occasion, les autorités locales accordent des décisions d’investissement à 28 projets et signé des protocoles d’accord pour 14 autres. Photo : VNA

Il a exhorté la province à poursuivre la réforme administrative, à améliorer l’environnement d’investissement, à lutter contre la corruption, à développer les infrastructures et à valoriser le capital humain.

Prenant la parole lors de la conférence, le président du Comité populaire provincial, Nguyen Hoai Anh, a réaffirmé l’engagement de Thanh Hoa à améliorer l’environnement des affaires, à garantir transparence et stabilité, à accélérer la transformation numérique et à soutenir activement les investisseurs. La province a annoncé une liste de 173 projets prioritaires pour la période 2026-2030, représentant un investissement total estimé à plus de 570 000 milliards de dôngs (environ 24 milliards de dollars).

À cette occasion, les autorités ont également accordé des décisions d’investissement à 28 projets et signé des protocoles d’accord pour 14 autres projets dans des domaines clés tels que les infrastructures, l’aviation, les zones industrielles, la logistique et la recherche-développement. - VNA

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