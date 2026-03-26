Des pistes pour bâtir une économie de l’intelligence artificielle à partir des données

Hanoi (VNA) – Le développement de l’économie des données comme nouveau moteur de croissance, conjugué à une transition progressive vers une économie de l’IA où l’intelligence artificielle devient une infrastructure de production essentielle et non plus un simple outil de soutien.



Cette proposition formulée par Nguyên Trung Chinh, président-directeur général du groupe CMC Technology, a été présentée comme une orientation stratégique majeure pour le Vietnam lors du Forum économique vietnamien 2026 qui s’est tenu mercredi 25 mars à Hanoi sur le thème «Modèle de développement fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ».



Il a estimé que la croissance économique du Vietnam au cours des dernières décennies s’est largement appuyée sur l’expansion de la main-d’œuvre, l’accumulation de capital, la promotion des exportations et une intégration poussée au commerce mondial.



Cependant, à mesure que le pays accède à un stade de développement plus avancé, ce modèle montre ses limites, notamment la diminution des avantages liés au faible coût de la main-d’œuvre, le ralentissement des progrès en matière d’efficacité du capital et l’intensification de la concurrence axée sur la productivité, la technologie et l’innovation, a-t-il indiqué.



Il a souligné que le Vietnam a besoin d’un nouveau moteur de croissance où les données sont reconnues comme un nouveau facteur de production, tandis que l’IA constitue l’outil clé pour transformer les données en connaissances, produits, services et atouts concurrentiels.



Trois mécanismes majeurs ont été identifiés pour permettre à l’économie des données et de l’IA d’impulser des avancées significatives : l’amélioration de la productivité du travail à grande échelle ; la création de nouvelles industries telles que les services de données (DaaS) et l’IA en tant que service (IAaaS) ; et la restructuration des secteurs traditionnels, notamment l’industrie manufacturière, la finance, la santé, la logistique et l’agriculture, vers des opérations plus intelligentes et plus efficaces.



Nguyên Trung Chinh a proposé le développement progressif d’un Cadre stratégique national de transformation par l’IA (AI-X), feuille de route globale pour faire progresser le Vietnam vers une économie axée sur l’IA. Dans cette approche, les données constituent le socle indispensable, tandis que l’IA représente une valeur ajoutée supérieure, transformant les données en productivité et en compétitivité nationale.



Ce cadre proposé comprend huit piliers, douze programmes et cinquante actions stratégiques, visant à contribuer à hauteur de 150 à 250 milliards de dollars à l’économie vietnamienne d’ici 2045.



Il a également souligné la nécessité d’améliorer les institutions afin que les données soient reconnues comme un atout économique, de finaliser les cadres juridiques relatifs aux données et à l’IA et de mettre en place des environnements d’expérimentation réglementaire pour les nouveaux modèles économiques.



Les domaines prioritaires comprennent le développement des infrastructures et des marchés de données, la mission confiée à des entreprises technologiques de maîtriser les technologies clés, l’investissement dans les câbles sous-marins à fibre optique, les centres de données à grande échelle et les infrastructures d’IA, ainsi que la création de plateformes d’échange de données parallèlement à des mécanismes de données publiques ouvertes et sélectives.



En outre, Nguyên Trung Chinh a souligné l’importance d’une coopération plus étroite entre les entreprises technologiques et les universités en matière de formation de la main-d’œuvre, de promotion des écosystèmes d’innovation et des fonds d’investissement dans l’IA et les données, et d’attraction d’experts internationaux et de Vietnamiens de l’étranger pour participer aux centres de recherche et développement nationaux.



Lors du forum, le prof.associé-Dr Dr Nguyên Duc Minh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences sociales (VASS), a souligné que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique étaient devenues des moteurs indispensables pour toutes les économies, insistant sur le fait que ces facteurs devaient être placés au centre des stratégies nationales de développement.



Parallèlement, le Dr Nguyên Duc Hien, vice-président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de réévaluer le modèle de développement du Vietnam après quarante ans de renouveau, en distinguant les modèles de développement national, les modèles de développement économique et les modèles de croissance.



Il a également insisté sur le fait que l’intégration des sciences et des technologies dans tous les secteurs doit être mise en œuvre avec flexibilité, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, la technologie étant considérée comme un moteur essentiel de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du développement. – VNA

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