Économie

Le Vietnam met en place un conseil pour examiner le projet nucléaire Ninh Thuan 1

Un conseil d’évaluation chargé d’examiner les ajustements proposés à la politique d’investissement du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 vient d'être mis en place.

Le projet de centrale nucléaire Ninh Thuan 1 devrait être construit au hameau de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh, district de Thuan Nam. Photo: VNA
Le projet de centrale nucléaire Ninh Thuan 1 devrait être construit au hameau de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh, district de Thuan Nam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a mis en place un conseil d’évaluation chargé d’examiner les ajustements proposés à la politique d’investissement du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 1.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a signé, le 27 mars, un décret portant création de cet organe, chargé d’évaluer les modifications relatives à ce projet, l’une des deux centrales nucléaires initialement prévues dans la province du centre-sud du pays.

Le conseil sera présidé par le ministre des Finances, assisté d’un vice-ministre des Finances en qualité de vice-président.

Il regroupe des hauts responsables issus de plusieurs ministères et secteurs, notamment ceux de l’Industrie et du Commerce, de la Construction, de la Défense, de la Sécurité publique, des Sciences et Technologies, de la Justice, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Affaires étrangères ainsi que de l’Éducation et de la Formation. Des représentants de la Banque d’État du Vietnam et du Comité populaire de la province de Khanh Hoa en sont également membres.

Le ministère des Finances assurera la coordination du processus d’évaluation en tant qu’organe permanent du conseil.

Le conseil est chargé d'établir un rapport d'évaluation officiel synthétisant les observations de ses membres et formulant une recommandation claire quant à l'éligibilité du projet à l'approbation gouvernementale.

Cette recommandation servira de base à la décision du gouvernement de soumettre ou non les modifications proposées à l'Assemblée nationale pour examen.

Le Groupe Électricité du Vietnam (EVN) est, pour sa part, chargé de revoir et de finaliser la documentation relative aux ajustements envisagés, d’en garantir la conformité aux exigences légales et aux orientations gouvernementales, et de fournir l’ensemble des éléments nécessaires au processus d’évaluation.-VNA

#projet nucléaire #Ninh Thuan 1 #central nucléaire
Suivez VietnamPlus

Sécurité énergétique

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam-États-Unis. Photo : VNA

Les entreprises américaines veulent investir plus dans le secteur fintech au Vietnam

S’exprimant lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam-États-Unis, placé sous le thème « Technologie et avenir de la finance mondiale », le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’un environnement favorable aux investissements, grâce à des politiques novatrices et à une protection renforcée des investisseurs étrangers.

Le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang, inauguré le 9 janvier, marquant une étape majeure dans la mise en place d’un modèle de centre financier international moderne, axé sur l’innovation, les technologies numériques et la finance durable. Photo : VNA

Le Centre financier international de Dà Nang intéresse les entreprises japonaises

Plus qu’un simple regroupement d’institutions financières, ce centre constitue un véritable écosystème intégré: capitaux, technologies, services et talents s’y rencontrent et interagissent. En choisissant Dà Nang pour accueillir ce modèle, le Vietnam mise sur un nouveau pôle de croissance, capable d’expérimenter des politiques innovantes et d’attirer des investisseurs à la recherche de flexibilité.

Des représentants d'entreprises danoises participent au dialogue. Photo : VNA

Vietnam–Danemark : un dialogue pour attirer des investissements de haute qualité

Le dialogue d’affaires constitue une opportunité pour permettre aux investisseurs danois d'échanger directement avec les décideurs politiques vietnamiens et d'obtenir des informations actualisées sur le climat d'investissement favorable, les secteurs prioritaires et les politiques visant à attirer les investissements, notamment de qualité, au Vietnam.

La Résolution n°57 stimule la production à grande échelle des cultures principales

La Résolution n°57 stimule la production à grande échelle des cultures principales

La Résolution n°57‑NQ/TW encourage le secteur agricole à évoluer vers une agriculture verte et circulaire, intégrée à des chaînes de valeur solides et à des liens étroits entre production et consommation. Elle promeut également la création de zones de production concentrées à grande échelle, en valorisant les cultures principales adaptées aux spécificités de chaque localité.
Exemple dans la commune de Tue Tinh, ville de Hai Phong, où ce modèle est appliqué aux cultures de carottes. Les producteurs mettent en œuvre des techniques respectueuses de l’environnement tout en assurant la traçabilité et la qualité de leurs produits destinés à l'exportation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur du gouvernement chargé du développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, s'exprime. Photo: VNA

Le Premier ministre préside une réunion sur la transformation numérique et le Projet 06

Lors de la réunion du Comité directeur du gouvernement chargé du développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à capitaliser sur les bonnes pratiques et les expériences réussies, tout en identifiant clairement les insuffisances afin d’y remédier.

M. Nguyen Viet Tu (à droite) et un technicien de la coopérative vérifient le champ de piments forts prêts à être récoltés pour l'exportation vers les pays européens. Photo : VNA

Les herbes aromatiques vietnamiennes conquissent le marché européen

Les herbes aromatiques vietnamiennes, telles que le ngò gai, le basilic ou le tía tô, ont désormais trouvé leur place sur les étagères des supermarchés européens. Grâce à l'initiative de Nguyen Viet Tu, jeune entrepreneur de Ho Chi Minh-Ville, la Coopérative Châu Pha a non seulement réussi à exporter ces produits vers le marché européen mais a également créé un modèle de production agricole propre, en utilisant des technologies modernes et des normes strictes. 

Délégués participant au Sommet vietnamien de l’économie du sport 2026 (VSES 2026), à Hanoi, le 27 mars. Photo : VNA

Le Sommet vietnamien sur le sport explore des pistes pour façonner une nouvelle économie

Pendant des années, le sport au Vietnam a été perçu principalement sous l’angle de la performance de haut niveau et de la participation de masse. Cependant, les tendances mondiales montrent que le sport est devenu un secteur économique majeur, étroitement lié aux médias, au tourisme, au sponsoring, à l’organisation d’événements, aux technologies et aux marchés de consommation.