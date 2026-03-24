Économie

Le Vietnam et l'Inde renforcent leur coopération dans l'électronique et les technologies de l'information

Le Forum d’affaires Vietnam–Inde 2026, organisé à New Delhi, a réuni de nombreux acteurs économiques pour renforcer la coopération dans l’électronique et les technologies numériques, illustrant la convergence stratégique entre le Vietnam et l’Inde en matière d’innovation et d’intégration aux chaînes de valeur mondiales.

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Inde, en coordination avec ses partenaires, a organisé le 23 mars à New Delhi le Forum d’affaires Vietnam-Inde sur l’électronique et les technologies de l’information 2026. Cet événement a réuni plus de 100 entreprises et des dirigeants de plus de 20 associations professionnelles et industrielles de premier plan des deux pays.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyen Thanh Hai, les deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement portée par l’innovation, la transformation numérique et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales. Il a mis en avant l’objectif stratégique du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, ainsi que la vision "Viksit Bharat 2047" de l’Inde, relevant une forte convergence entre les orientations de développement des deux nations.

Le diplomate a souligné la mise en œuvre active par le Vietnam de cadres politiques majeurs, dont la Résolutions 57 sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale et la Résolutions 59 sur l'intégration internationale dans le nouveau contexte. Il a également évoqué l’initiative "Go Global", visant à encourager les entreprises vietnamiennes à s’implanter à l'étranger, l’Inde étant identifiée comme un partenaire prioritaire.

De son côté, la vice-présidente et secrétaire générale de l’Association des entreprises électroniques du Vietnam (VEIA), Do Thi Thuy Huong, a indiqué que le secteur électronique constituait désormais un pilier de l’économie vietnamienne, le pays évoluant d’un rôle d’assemblage vers une position plus intégrée dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, soutenu par la présence de grands groupes technologiques. Elle a souligné que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle devraient jouer un rôle déterminant dans les années à venir.

La présidente du Conseil mondial du commerce et de la technologie de l’Inde (GTTCI), Rashmi Saluja, a salué la capacité du Vietnam à anticiper et à déployer efficacement les technologies émergentes, tant dans les zones rurales qu’urbaines. Elle a estimé que les atouts du pays en matière de coûts technologiques et de mise en œuvre de solutions numériques pourraient bénéficier à des marchés comme l’Inde. Elle a mis en exergue l’importance croissante de la coopération bilatérale dans des domaines tels que les semi-conducteurs, la blockchain et les technologies numériques.

La présidente de l’Association indienne des fabricants d’électricité et d’électronique (IEEMA), G. Vibha Gupta, a pour sa part souligné le développement soutenu de la coopération bilatérale dans les domaines de l’électricité, de l’électronique et de l’énergie, relevant le caractère complémentaire des deux économies et les perspectives d’expansion dans la production, la transition numérique et les énergies propres.

Sudhanshu Mittal, directeur des solutions d'ingénierie chez l'Association nationale des entreprises de logiciels et de services (NASSCOM), a insisté sur le rôle du soutien aux entreprises, notamment les PME, dans l’adoption des technologies pour répondre aux défis dans des secteurs tels que la production, la santé ou la logistique.

Les participants ont exploré des opportunités concrètes dans des domaines tels que la fabrication électronique, les services logiciels, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, la fintech et les solutions technologiques avancées.

L’événement a ainsi offert une plateforme efficace pour renforcer les liens entre les entreprises, promouvoir les investissements et élargir la coopération bilatérale, tout en réaffirmant l’engagement des deux pays à approfondir leur partenariat économique et technologique.

Ce forum s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 10ᵉ anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique global Vietnam-Inde (2016-2026), illustrant le dynamisme des relations bilatérales, notamment dans les secteurs à fort potentiel tels que la production électronique, le développement des logiciels, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que les technologies émergentes. -VNA

#Vietnam #Inde #électronique #technologies de l'information
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