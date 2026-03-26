Infrastructures financières : un facteur clé de la croissance durable de l’e-commerce transfrontalier





Hô Chi Minh-Ville, 25 mars (VNA) - Selon les experts, les infrastructures financières s'imposent comme un facteur clé de la croissance durable du e-commerce transfrontalier.



Le secteur de l'e-commerce vietnamien, en pleine expansion, est de plus en plus perçu comme un moteur potentiel de la croissance des exportations. À mesure que l'écosystème se développe, l'enjeu n'est plus seulement la vente à l'international, mais aussi la mise en place des capacités opérationnelles nécessaires à la gestion d'activités internationales à grande échelle.



D'après le ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché vietnamien de l'e-commerce a atteint 31 milliards de dollars en 2025, soit une croissance de plus de 25 % par rapport à l'année précédente, représentant environ 10 % du total des ventes au détail.



Si la consommation intérieure continue de stimuler le volume global, le e-commerce transfrontalier devient une source de valeur de plus en plus importante pour les petites et moyennes entreprises (PME), notamment celles qui cherchent à diversifier leurs marchés et à développer des sources de revenus plus stables.



Dans le même temps, le Vietnam renforce sa présence dans les cadres commerciaux numériques régionaux et mondiaux. Les efforts déployés pour consolider les dispositions relatives au commerce électronique au sein de l'ASEAN et d'autres accords commerciaux internationaux témoignent d'une évolution à long terme : le commerce électronique transfrontalier s'impose comme un moteur de croissance stratégique, porté par la jeunesse et la maîtrise des outils numériques de sa population, son secteur manufacturier compétitif et son intégration croissante aux chaînes d'approvisionnement mondiales.



Pour les entreprises, cette évolution représente une opportunité grandissante, mais aussi des exigences accrues en matière de préparation opérationnelle.



L'infrastructure financière comme levier d'exécution



À mesure que le commerce électronique transfrontalier évolue vers des opérations multimarchés et continues, les vendeurs vietnamiens sont soumis à une pression croissante pour gérer les exigences d'une expansion mondiale.



Les paiements, la trésorerie, la conformité et la logistique ne sont plus des considérations secondaires, mais des fonctions essentielles qui structurent les opérations quotidiennes.



Au lieu de se contenter de faciliter les transactions, les systèmes de paiement et financiers modernes doivent désormais prendre en charge la complexité opérationnelle sur tous les marchés.



Des structures de comptes centralisées permettent aux entreprises de consolider leurs revenus provenant de différents pays et plateformes, améliorant ainsi la visibilité et le contrôle financiers. Cela permet des prévisions plus efficaces et plus claires, ainsi qu'une coordination plus fluide avec les fournisseurs et les partenaires.



Pour les PME opérant à l'international, cela réduit également leur dépendance à des systèmes bancaires locaux fragmentés et à des processus de rapprochement manuels.



Des flux de paiement transfrontaliers efficaces sont tout aussi importants. Un flux fluide et prévisible permet aux entreprises de maintenir des cycles de trésorerie plus sains et de ralentir leurs réinvestissements dans les stocks, le marketing ou l'expansion.



« À mesure que le commerce électronique transfrontalier se développe en Asie du Sud-Est, l'accent sera de plus en plus mis sur l'exécution plutôt que sur l'entrée sur le marché », a déclaré Nagesh Devata, vice-président senior de la région Asie-Pacifique chez Payoneer. « Les entreprises qui réussiront seront celles qui sauront gérer leurs flux de trésorerie, leur conformité et leurs opérations financières de manière cohérente sur tous les marchés. »



Son entreprise a développé une infrastructure financière mondiale qui simplifie les paiements internationaux et aide les entreprises à réagir plus rapidement à l'évolution de la demande du marché.



Selon M. Devata, une infrastructure financière réglementée et évolutive joue un rôle essentiel pour garantir la conformité lorsque les vendeurs s'implantent sur de nouveaux marchés.



En tant qu'infrastructure financière mondiale présente dans plus de 190 pays et territoires, Payoneer accompagne cette complexité en offrant un accès financier homogène sur tous les marchés, tout en respectant les réglementations locales.



À ce stade de développement de l'écosystème, un alignement plus étroit entre les places de marché mondiales et les fournisseurs d'infrastructures financières devient essentiel.



Les PME vietnamiennes privilégient de plus en plus des opérations durables dans le cadre de leur expansion internationale. Nombre d'entre elles misent sur une gestion financière structurée en choisissant des prestataires de services financiers et de paiement transfrontaliers de confiance afin de réduire les tensions sur leur trésorerie, d'atténuer les risques et de s'adapter à des exigences internationales de plus en plus complexes.



À l'avenir, la prochaine phase de croissance du commerce électronique transfrontalier au Vietnam sera probablement moins axée sur l'expansion que sur la résilience opérationnelle. En effet, la hausse des coûts logistiques, les exigences de conformité et la pression concurrentielle accentuent les exigences en matière d'exécution.



Face à une concurrence accrue et à des opérations internationales plus complexes, les entreprises capables de gérer efficacement leur trésorerie, leur conformité et leur visibilité financière seront mieux placées pour assurer une croissance durable. - VNA

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