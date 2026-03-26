Économie

Les exportations nationales de céphalopodes repartent à la hausse en début d'année

En termes de structure des produits, le calmar s’impose comme le principal moteur de croissance. Les exportations de calmars ont généré plus de 64 millions de dollars, en progression de près de 30 %, tandis que celles de poulpes ont atteint plus de 47 millions de dollars, soit une hausse de plus de 16 %. Cette évolution suggère une reprise plus rapide de la demande pour les produits à base de calmar à court terme.

Les exportations vietnamiennes de calmars et de poulpes ont dépassé 111 millions de dollars au cours des deux premiers mois de 2026. Photo: VNA
Les exportations vietnamiennes de calmars et de poulpes ont dépassé 111 millions de dollars au cours des deux premiers mois de 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations vietnamiennes de calmars et de poulpes ont dépassé 111 millions de dollars au cours des deux premiers mois de 2026, soit une hausse de 23 % par rapport à la même période de l’année précédente. Ce début d’année dynamique témoigne des premiers signes de reprise de la demande sur plusieurs marchés.

En termes de structure des produits, le calmar s’impose comme le principal moteur de croissance. Les exportations de calmars ont généré plus de 64 millions de dollars, en progression de près de 30 %, tandis que celles de poulpes ont atteint plus de 47 millions de dollars, soit une hausse de plus de 16 %. Cette évolution suggère une reprise plus rapide de la demande pour les produits à base de calmar à court terme.

Sur le plan des marchés, l’Asie demeure le principal moteur de la croissance. La République de Corée reste le premier importateur avec près de 42 millions de dollars, en hausse de près de 23 %, suivie du Japon avec près de 26 millions de dollars (+8 %). À noter la forte progression des exportations vers la Chine, en hausse de plus de 85 %, ainsi que vers la Thaïlande (+41 %), reflétant une nette amélioration de la demande régionale. En revanche, les exportations vers l’Union européenne ont reculé d’environ 14,5 %.

Malgré ces perspectives encourageantes, le secteur reste confronté à de nombreux défis. À l’instar des autres produits de la mer exportés par le Vietnam, les expéditions de calmars et de poulpes sont affectées par les tensions au Moyen-Orient, ce qui risque d’entraîner une hausse des coûts logistiques et de transport et un allongement des délais de livraison. La persistance de prix élevés du carburant renchérit également les coûts de pêche, exerçant une pression sur les pêcheurs et l'approvisionnement en matières premières pour la transformation. Par ailleurs, l'instabilité de l'offre intérieure continue de compromettre la capacité à honorer les commandes à l'exportation.

En outre, l’avertissement de la Commission européenne relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) demeure un obstacle majeur, affectant la réputation du secteur et ses perspectives d’expansion sur le marché européen. Dans ce contexte, les entreprises sont appelées à s’adapter de manière proactive aux fluctuations des coûts, à diversifier leurs sources d’approvisionnement et à mieux exploiter les opportunités offertes par les marchés asiatiques, qui se positionnent comme les principaux moteurs de croissance depuis le début de l’année. -VNA

#calmars #poulpes
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