Économie

La commercialisation du porc s’introduit à la Bourse des marchandises du Vietnam

La cotation du porc à la Bourse des marchandises du Vietnam (MXV) permettra aux consommateurs et aux entreprises d’obtenir des prix plus stables, tout en renforçant les normes de sécurité alimentaire et en facilitant la traçabilité de la viande. Les éleveurs, quant à eux, bénéficieront de marges plus prévisibles et seront moins sujets aux déséquilibres entre l’offre et la demande qui faussent régulièrement les prix.

Une femme achète de la viande du porc dans un rayon de Vissan au supermarché Co.opmart Ly Thuong Kiêt, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Une femme achète de la viande du porc dans un rayon de Vissan au supermarché Co.opmart Ly Thuong Kiêt, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville s’apprête à devenir la première ville du Vietnam à inscrire et à commercialiser le porc à la Bourse des marchandises du Vietnam (MXV). Cette initiative vise à améliorer la transparence des prix, à renforcer le contrôle de la qualité et la traçabilité, tout en protégeant les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé le Département municipal de l’industrie et du commerce.

La mégapole du Sud est déjà le plus gros consommateur de porc du pays, avec une consommation quotidienne de 13.000 à 14.000 têtes, générant un marché annuel de plus de 25.000 milliards de dôngs (960 millions de dollars).

Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint du Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l’inscription du porc à la MXV permettra enfin aux consommateurs et aux entreprises de bénéficier de prix plus stables, tout en imposant des règles de sécurité alimentaire plus strictes et en facilitant le suivi de l’origine de la viande. Les éleveurs, quant à eux, profiteront de marges plus prévisibles et seront moins exposés aux déséquilibres entre l’offre et la demande qui faussent régulièrement les prix.

La ville espère que le modèle commercial pilote permettra d’équilibrer les intérêts des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs finaux. Les autorités prévoient également d’intensifier la communication et l’accompagnement pratique afin de faciliter l’intégration des acteurs de la chaîne d’approvisionnement à la nouvelle plateforme, a déclaré Phuong.

Les préparatifs du projet pilote sont déjà en cours, notamment la mise en place de solutions de traçabilité pour garantir une transparence totale dès le lancement des échanges.

Un représentant de la MXV a indiqué que le modèle sera axé sur les carcasses de porc après abattage, répondant à des critères stricts de qualité, de sécurité alimentaire et de traçabilité. Le projet pilote restera volontaire et se déroulera en parallèle des circuits de distribution traditionnels afin d’éviter toute perturbation, tout en assurant le respect total de la réglementation.

Trân Huu Linh, directeur général de l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), a déclaré que lier les prix cotés en bourse à la traçabilité permettra d’améliorer les normes de livraison, de garantir la sécurité alimentaire, de mieux réguler l’offre et la demande et, enfin, d’établir un prix de référence pour le marché.

Le responsable a fait savoir que le Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville a été exhorté à finaliser rapidement une feuille de route détaillée, en mettant l’accent sur la communication afin que les agriculteurs comprennent la situation, s’intègrent progressivement au système d’échange, éliminent la manipulation des prix et professionnalisent davantage l’ensemble du marché.

L’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur travaillera en étroite collaboration avec la ville lors de la préparation et du déploiement du projet pilote, tout en fournissant des conseils sur les mécanismes réglementaires et politiques afin de garantir le respect de la législation en vigueur.

Si le projet pilote s’avère concluant, il pourrait être étendu à l’échelle nationale, établissant ainsi des prix de référence clairs pour le porc et contribuant à une croissance plus durable de l’élevage local pour les années à venir, a-t-il ajouté. – VNA

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