Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung reçoit un dirigeant du groupe sud-coréen GS Energy

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a exhorté le groupe sud-coréen GS Energy à poursuivre sa collaboration avec les organes et partenaires vietnamiens afin de proposer des solutions favorisant la création et le développement de chaînes d'approvisionnement locales.

En recevant Yongsoo Huh, vice-président du conseil d’administration et directeur général du groupe sud-coréen GS Energy, le 26 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué la visite des dirigeants de GS Energy et de VinaCapital, tout en exprimant sa satisfaction quant à l’essor du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée.

Il a rappelé que la République de Corée demeure le plus grand investisseur étranger au Vietnam, occupant également le deuxième rang en matière de coopération au développement et de tourisme, et le troisième pour la coopération commerciale et l’emploi. Selon lui, ces résultats découlent de la détermination politique des dirigeants des deux pays, mais aussi des contributions significatives des groupes et grandes entreprises, dont GS Energy et VinaCapital.

Le vice-Premier ministre a souligné que GS Energy est un investisseur doté de capacités intégrales en termes de finance, de technologie et de gouvernance, conformément aux orientations du Vietnam qui cherche à attirer des investissements pour accélérer sa transition énergétique, passant des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et aux noouvelles énergies afin d'atteindre l'objectif de "zéro émission nette" d'ici 2050.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien encourage les groupes énergétiques internationaux, dont les entreprises sud-coréennes, à accroître leurs investissements dans les énergies renouvelables et s'engage à créer des conditions favorables pour que les entreprises compétentes comme GS Energy puissent participer au développement du secteur électrique national dans un cadre de concurrence saine et de respect de la légalité.

Pour sa part, Yongsoo Huh a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement vietnamien pour son soutien continu aux projets de GS Energy. Selon lui, le groupe sud-coréen est déjà activement impliqué dans plusieurs projets au Vietnam, notamment le projet de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son ainsi que le complexe énergétique LNG-to-power Long An I et II.

Yongsoo Huh a également annoncé que le groupe envisage de diversifier ses activités en investissant dans le secteur de la vente au détail, un domaine où GS dispose d'une expertise reconnue en République de Corée, et a exprimé le souhait de bénéficier de l’intérêt et de l’appui du gouvernement vietnamien à l’avenir.

En conclusion, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé à un renforcement de la coopération mutuellement bénéfique pour contribuer de manière concrète au développement durable des deux nations. -VNA