Économie

Can Tho intensifie sa coopération énergétique avec des investisseurs internationaux

Shenzhen Energy a exprimé son souhait de mettre en œuvre des projets à Can Tho, notamment dans les domaines de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire et de la valorisation énergétique des déchets. Le projet phare proposé est le parc éolien Vinh Hai 1, d’une puissance prévue de 400 MW et couvrant environ 230 hectares.

Séance de travail entre les autorités de Can Tho et les représentants du consortium formé par la société China Harbour Engineering (Vietnam) et la société par actions Shenzhen Energy Group. Photo: VNA
Séance de travail entre les autorités de Can Tho et les représentants du consortium formé par la société China Harbour Engineering (Vietnam) et la société par actions Shenzhen Energy Group. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - La permanence du Comité municipal du Parti de Can Tho a travaillé, le 26 mars, avec le consortium formé par la société China Harbour Engineering (Vietnam) et la société par actions Shenzhen Energy Group.

Lors de cette rencontre, He Xinwen, président de Shenzhen Energy au Vietnam, a présenté les capacités et les ambitions de son groupe. Fondé en 1980, présent dans plus de 100 pays et territoires et disposant de plus de 90 filiales, celui-ci est spécialisé dans les infrastructures portuaires et routières, l’urbanisme, la protection de l’environnement ainsi que l’énergie verte.

Le groupe a exprimé son souhait de mettre en œuvre des projets à Can Tho, notamment dans les domaines de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire et de la valorisation énergétique des déchets. Le projet phare proposé est le parc éolien Vinh Hai 1, d’une puissance prévue de 400 MW et couvrant environ 230 hectares.

Saluant cette initiative, Nguyen Tuan Anh, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Can Tho, a souligné que l’intérêt manifesté par de grands groupes internationaux confirmait l’attractivité croissante du climat d’investissement de la ville. Selon lui, le développement des énergies propres, en particulier de l’éolien, est désormais considéré comme un pilier stratégique pour soutenir le développement socio-économique et garantir la sécurité énergétique de l’ensemble du delta du Mékong.

La ville oriente sa planification vers un modèle associant industrie et énergie, d’où sa volonté d’attirer des partenaires d’envergure disposant d’une solide expertise technique, tels que ce consortium.

Bien que le projet Vinh Hai 1 soit envisagé dans une zone à fort potentiel éolien, les autorités ont précisé que le délai réglementaire de dépôt des dossiers de proposition d’investissement avait expiré le 16 janvier. Face à cette situation, le secrétaire adjoint a indiqué qu’il rendrait compte de cette question aux dirigeants compétents et se concerterait avec le Comité populaire municipal afin d’examiner une éventuelle prolongation du délai applicable au projet.

Nguyen Tuan Anh a également chargé les services concernés d’orienter les investisseurs vers d’autres sites potentiels de la région.

Pour sa part, He Xinwen a réaffirmé l’intérêt qu’il porte au potentiel de développement de Can Tho, notamment dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Selon lui, les entreprises du consortium prévoient d’approfondir leurs études sur diverses opportunités locales, allant de la transition numérique intelligente aux énergies à faibles émissions de carbone, tout en proposant d’intensifier les échanges d’informations et la coopération technique dans les temps à venir. - VNA

#Can Tho #Shenzhen Energy #China Harbour Engineering #parc éolien Vinh Hai 1
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