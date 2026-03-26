Tourisme

La nouvelle interface pour le train «Voyage de connexion des patrimoines du Centre»

Le Comité populaire de la ville de Hue et la Société nationale des chemins de fer du Vietnam ont dévoilé le 26 mars la nouvelle interface du train «Voyage de connexion des patrimoines du Centre» et ont désigné la gare de Hue comme attraction touristique.

Le Comité populaire de la ville de Hue et la Société nationale des chemins de fer du Vietnam ont dévoilé le 26 mars la nouvelle interface du train «Voyage de connexion des patrimoines du Centre». Photo : VNA
Le Comité populaire de la ville de Hue et la Société nationale des chemins de fer du Vietnam ont dévoilé le 26 mars la nouvelle interface du train «Voyage de connexion des patrimoines du Centre». Photo : VNA

Hue (VNA) – Le 26 mars, le Comité populaire de la ville de Hue et la Société nationale des chemins de fer du Vietnam ont présenté la nouvelle interface du train « Voyage de connexion des patrimoines du Centre » et annoncé de la décision reconnaissant la gare de Hue comme site touristique.

Intégré aux neuf produits touristiques phares de Hué pour 2024, ce train modernisé met l’accent sur l’expérience des passagers, s’inspirant de la Citadelle impériale de Hué et de la vieille ville de Hoi An.

Le train associe le violet emblématique de Hué aux tons gris modernes de Da Nang et arbore un logo doré, symbole de son caractère exclusif. Avec nouveau design, le train contribue à attirer davantage de touristes sur la ligne Hue–Da Nang.

Il se compose de 12 voitures dotées de sièges pivotants à 180 degrés. La voitures VIP, inspirée du style palatial, propose des espaces pour savourer un thé, écouter de la musique et admirer le passage du train à travers le col de Hai Van. La voiture standard, quant à elle, valorise des motifs patrimoniaux et offre des expériences culturelles ainsi que des produits locaux. Chaque voiture est équipée d'un éclairage LED, d'un système audio et d'écrans d'information ; les passagers peuvent ainsi profiter de la restauration et des activités à bord.

Après deux ans d'exploitation, le train a transporté plus de 440 000 passagers, nationaux et internationaux, sur plus de 2 800 trajets, et ce en toute sécurité, en partenariat avec plus de 140 agences de voyages.Grâce à cette modernisation complète, le « Voyage de connexion des patrimoines du Centre » devrait devenir un produit touristique phare cette année, offrant une expérience culturelle unique sur la ligne Hue-Da Nang. -VNA

#Hue #Da Nang #patrimoine #train
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