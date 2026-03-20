À Ninh Binh, le voyage en charrette à buffles reprend du poil de la bête

Ninh Binh (VNA) – Autrefois moyen de transport traditionnel pour les produits agricoles, la paille et les outils agricoles à travers la campagne, les charrettes tirées par des buffles de la coopérative Sinh Duoc à Gia Viên, dans la province de Ninh Binh (Nord) sont devenues une expérience de tourisme communautaire unique.



Le buffle a longtemps été considéré comme un fidèle allié des agriculteurs. Cependant, les machines moderness remplacent peu à peu le travail manuel. De ce fait, l’image des charrettes à buffles se raréfie et risque de ne subsister que dans les souvenirs d’un village rural d’antan.



La disparition de ces symboles culturels distinctifs altère non seulement la mémoire collective, mais constitue également un obstacle majeur au développement d’un tourisme durable dans la région. Sans idées novatrices, les richesses intrinsèques du paysage rural, telles que les rizières, les vergers de longaniers, les bananiers ou les maisons rurales traditionnelles nichées parmi les arénicoles, risquent de se perdre.



Bien que pratiques, les moyens de transport comme les voitures ou les véhicules électriques créent involontairement une barrière, coupant les touristes du rythme de vie authentique des populations locales. Par conséquent, les touristes, notamment étrangers, ont peu de chances de s’imprégner de l’âme du Vietnam rural s’ils n’aperçoivent que des infrastructures modernes sans lien profond avec la vie quotidienne.



Un touriste européen a confié que ce qui l’avait le plus marqué lors de sa visite à la campagne, c’était non seulement la beauté des paysages naturels, mais aussi le sentiment de s’immerger pleinement dans la vie des habitants. Là, il avait entendu les rires joyeux, le claquement rythmé des balais de bambou et le chant des coqs dans les jardins, créant une atmosphère culturelle vibrante.



Cependant, sans fil conducteur ni image narrative centrale, les différents aspects de la vie rurale auront du mal à se cristalliser en un récit de marque convaincant. Dans le cadre du développement de l’écotourisme à Ninh Binh, la coopérative Sinh Duoc a lancé le «Circuit en charrette à buffles», une invitation sincère aux touristes désireux de découvrir la vie rurale.



Plutôt que de laisser la charrette à buffles sombrer dans le passé, la coopérative a fait revivre cette image en proposant aux touristes une promenade en charrette le long de petits chemins bordés de rizières et de zones où sèchent les feuilles de Bodhi.

L'expérience du séchage des feuilles de Bodhi attire de nombreux touristes à la coopérative Sinh Duoc, à Gia Viên, dans la province de Ninh Binh.

Après la promenade en charrette à buffle, de nombreux touristes s’attardent pour discuter avec le conducteur ou prendre des photos avec le troupeau de buffles du village. Ce lieu d’expérience est comparable à un «musée vivant», où les visiteurs peuvent participer directement à la cueillette de plantes médicinales, à la fabrication de savon aux herbes ou à la préparation de sels pour bains de pieds selon des méthodes traditionnelles.



D’un simple moyen de transport de produits agricoles, les charrettes à buffles offrent désormais une expérience saluée pour sa simplicité et son authenticité. Le voyage n’est pas seulement une découverte touristique, mais aussi l’occasion d’échanger directement avec la population locale : de leurs activités quotidiennes aux récits des récoltes et à la culture villageoise.



Parallèlement, la coopérative s’attache à renforcer le lien social en donnant un nom à chaque veau nouveau-né et en diffusant largement ces noms par le biais de la radio et de sa page Facebook, créant ainsi un lien fort et attachant entre les touristes et l’image de la campagne de Ninh Binh.



Vu Trung Duc, directeur de la coopérative Sinh Duoc, a déclaré que les touristes souhaitent vivre une expérience authentique de la vie rurale. Selon lui, une promenade en charrette à bœufs à travers le village, en observant les villageois au travail, bien que simple, permet aux touristes de mieux comprendre la campagne et de s’y sentir plus proches.



De ces petites expériences naît progressivement un attachement naturel pour le lieu et ses habitants. Une fois cet attachement cultivé, les touristes auront envie de revenir. C’est là la valeur durable que le tourisme apporte à la communauté et aux entreprises locales.



Le modèle de voyage en charrette à buffles illustre parfaitement comment valoriser le potentiel du monde rural. Cette expérience authentique permet aux visiteurs de mieux comprendre et apprécier la culture rurale, tout en contribuant à transformer des activités simples en une valeur touristique durable. – VNA





