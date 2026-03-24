Tourisme

VITM 2026, un rendez-vous majeur pour le tourisme vietnamien à Hanoï

Le Vietnam International Travel Mart (VITM) 2026, qui se tiendra du 9 au 12 avril à Hanoï, réunira environ 450 stands, avec la participation d’organismes de promotion touristique nationaux et étrangers, de compagnies aériennes, d’organisations touristiques internationales ainsi que de plus de 600 entreprises.

La conférence présentant le Vietnam International Travel Mart est organisée le 23 mars à Hanoï. Photo: VNA
La conférence présentant le Vietnam International Travel Mart est organisée le 23 mars à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam International Travel Mart (VITM) 2026 se tiendra du 9 au 12 avril à Hanoï, sous le thème « Transformation numérique et croissance verte: dynamiser le tourisme vietnamien ».

Selon des informations présentées lors d’une conférence organisée le 23 mars à Hanoï, le Salon réunira environ 450 stands, avec la participation d’organismes de promotion touristique nationaux et étrangers, de compagnies aériennes, d’organisations touristiques internationales ainsi que de plus de 600 entreprises.

VITM 2026 prévoit la participation de 15 pays et territoires ainsi que des 34 villes et provinces vietnamiennes pour promouvoir leurs destinations, présenter leurs produits et rechercher des opportunités de coopération.

Le salon devrait attirer environ 80.000 visiteurs et professionnels.

L’un des temps forts sera le programme de mise en relation commerciale (B2B), organisé le 9 avril et réservé aux entreprises inscrites. Cette activité devrait réunir entre 350 et 400 acheteurs, dont environ 150 agences de voyages en provenance des marchés clés du Vietnam et près de 200 entreprises nationales, pour des échanges, des rencontres et la signature d’accords de coopération.

Du 10 au 12 avril, le salon sera ouvert aux entreprises et au grand public pour les visites, les échanges et l’achat de produits touristiques. Les organismes de promotion organiseront des programmes de présentation des destinations, de lancement de nouveaux produits et d’offres promotionnelles.

De nombreuses conférences et séminaires thématiques seront également organisés afin d’échanger sur les tendances du tourisme à l’ère numérique, les modèles de tourisme vert ainsi que les solutions technologiques appliquées à la gestion et aux activités commerciales.

La cérémonie de remise des prix « Entreprises et individus exemplaires du secteur du tourisme en 2025 » devrait se tenir dans l’après-midi du 10 avril. À cette occasion, 136 entreprises et 73 personnes seront distinguées par l’Association vietnamienne du Tourisme (VITA) pour leurs contributions remarquables dans les domaines du voyage, de l’hébergement et des services.

Par ailleurs, de nombreuses activités de promotion touristique seront organisées par les localités et par des pays et territoires tels que la Malaisie, la République de Corée et Taïwan (Chine), accompagnées de spectacles artistiques nationaux et internationaux.

Nguyen Thi Hoa Mai, vice-directrice de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a souligné que le VITM n'est plus une simple foire commerciale, mais un événement de stature nationale contribuant à affirmer la marque touristique du pays sur la scène mondiale.

Pour l'année 2026, le Vietnam se fixe l'ambitieux objectif d'accueillir 25 millions de visiteurs internationaux, une opportunité et un défi majeur dans un contexte de reprise économique mondiale fragile et de nombreuses fluctuations. -VNA

#Vietnam International Travel Mart #VITM #transformation numérique et croissance verte #tourisme vietnamien
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