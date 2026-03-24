Économie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum d’affaires Vietnam - Russie

Le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh a assisté, ce 24 mars à Moscou, au Forum d'affaires Vietnam-Russie, événement marquant de sa visite officielle en Fédération de Russie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la signature d'accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et russes. Photo : VNA
Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la signature d'accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et russes. Photo : VNA

Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Fédération de Russie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a pris part, l'après-midi du 24 mars (heure locale) à Moscou, au Forum d’affaires Vietnam - Russie.

L'événement a réuni de hauts responsables des deux pays ainsi que 220 délégués représentant 120 entreprises majeures des deux nations. Ce forum a permis de présenter les environnements d'investissement, les potentiels respectifs et les projets prioritaires de chaque pays.

Les participants ont discuté des leviers de croissance et des obstacles dans des secteurs clés tels que l’énergie, les télécommunications, la finance-banque, l’agriculture, le tourisme, l’industrie et l’immobilier.

Le vice-Premier ministre russe Dmitri Tchernychenko a affirmé que le Vietnam demeure un partenaire de confiance de la Russie en Asie-Pacifique, soulignant que son pays accorde une importance stratégique au Partenariat stratégique global bilatéral. Il a exprimé la volonté de la Russie de coopérer avec le Vietnam dans l’énergie, l’agriculture, les transports et la formation des ressources humaines, tout en optimisant l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique dont la Russie est un membre. Un accent particulier de la coopération bilatérale a été mis sur les énergies propres et le développement durable, illustré par le récent accord sur la construction d’une centrale nucléaire au Vietnam.

Saluant plus de 75 ans de relations indéfectibles, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la coopération bilatérale ne connaissait aucune barrière. En 2025, les échanges commerciaux ont atteint 4,77 milliards de dollars. Pour l’heure, la Russie compte 199 projets au Vietnam (990 millions de dollars), tandis que le Vietnam en détient 16 en Russie (1,6 milliard de dollars). Bien que significatifs, ces chiffres doivent encore s'aligner sur l'excellence des relations politiques.

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Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum d’affaires Vietnam - Russie. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a exposé les ambitions nationales : devenir un pays en développement à industrie moderne d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé en 2045. Pour y parvenir, le Vietnam privilégie la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation et l'amélioration continue du climat des affaires.

Le Premier ministre a donc invité les entreprises russes à s'engager dans les secteurs de pointe : nucléaire civil, énergies renouvelables, économie numérique, santé et infrastructures stratégiques. Il a prôné une philosophie de coopération basée sur « l'écoute et la compréhension mutuelles, l'action et le bénéfice partagés, pour un succès et un développement communs ». Le forum s'est conclue par l'échange de quatre accords de coopération dans les gazo-pétroliers, le transport maritime, ferroviaire et la logistique.

Auparavant, le 23 mars à Moscou, le Premier ministre a eu une séance de travail avec des dirigeants du groupe TH concernant son complexe de polyculture laitière en Russie. Lancé en 2018, ce projet d'envergure s'étend sur les régions de Moscou, Kaluga et Primorsky. À Kaluga, le troupeau atteint 3 300 têtes et une usine d'une capacité de 500 tonnes par jour a été inaugurée le 11 mai 2025. Dans le Primorsky, 13 000 hectares sont en cours de défrichement pour accueillir 12 000 vaches.

Qualifiant ce projet de « phare » de l'investissement vietnamien à l'étranger, Pham Minh Chinh a encouragé TH Group à poursuivre son expansion selon un modèle de haute technologie et de développement vert, affirmant ainsi le prestige des produits vietnamiens sur le marché russe et international. Une dynamique qui, selon lui, portera la relation bilatérale vers de nouveaux sommets de pragmatisme et d'efficacité. -VNA

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