La visite du PM Pham Minh Chinh consolide l'autonomie du développement économique

Hanoï (VNA) - Sur l'invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a effectué une visite de travail en Russie du 22 au 25 mars. Son voyage d'affaire a suscité une attention particulière et une haute appréciation de la part de l'opinion publique ainsi que des autorités russes.
Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en Russie, le vice-ministre russe du Développement économique, Vladimir Evguenievitch Ilyitchev, a estimé que cette visite ouvrait des perspectives majeures pour garantir les infrastructures fortes pour l'autonomie dans le développement économique stable du Vietnam. Il a affirmé que la régularité des visites et des échanges entre les deux gouvernements témoignait non seulement d'une profonde confiance politique, mais aussi d'intérêts économiques mutuels substantiels et d'un vaste potentiel de coopération bilatérale.
Le vice-ministre a souligné l'importance de préserver des relations économique-commerciale fiables, capables de résister aux fluctuations économiques mondiales et aux ruptures des chaînes d'approvisionnement. Selon lui, ces liens reposent sur une base de confiance mutuelle et la Russie estime hautement ses relations étroites avec les partenaires vietnamiens. Il a cité, à titre d'exemple, la réussite de la joint-venture Vietsovpetro, où les experts russes et les ouvriers pétroliers vietnamiens hautement qualifiés formés en Russie collaborent étroitement depuis de nombreuses années.
Ce déplacement du Premier ministre Pham Minh Chinh devrait ainsi insuffler une nouvelle dynamique à l'essor des échanges commerciaux, a-t-il indiqué.
Abordant les secteurs prioritaires, Ilyichev Vladimir Evgenievich a mis en avant la sécurité alimentaire et l'énergie. La partie russe s'est déclarée prête à accroître ses exportations de denrées agricoles et d'engrais vers le Vietnam, tout en diversifiant ses livraisons énergétiques, notamment le charbon, le pétrole et le gaz naturel liquéfié (GNL). Dans un contexte de crise énergétique mondiale, la Russie propose également ses technologies pour le développement d'infrastructures durables d'énergie.
Le responsable russe s'est dit convaincu que la signature de l'accord sur la construction de centrales nucléaires au Vietnam, ainsi que l'implication du groupe Novatek dans les projets de terminaux et de centrales électriques au gaz, jetteraient les bases d'une souveraineté énergétique solide pour le pays.
En matière de transport, les entreprises de logistique russes ont déjà établi des centres régionaux au Vietnam afin de centraliser les marchandises provenant de la majorité des pays de l'ASEAN. Par ailleurs, face à l'instabilité actuelle, la coopération dans le cloud, la cybersécurité, l'intelligence artificielle (IA) et les "villes intelligentes" revêt une dimension stratégique. Ilyichev Vladimir Evgenievich a rappelé que l'Institut de recherche sur l'IA de l'Université nationale de Hanoï avait rejoint l'Alliance internationale sur l'IA lors d'une conférence à Moscou en novembre 2025, soulignant que les technologies russes de reconnaissance étaient déjà opérationnelles sur les routes vietnamiennes.
L'économie créative émerge également comme un nouveau créneau prometteur. Parallèlement, la coopération éducative a connu un essor remarquable, marquée par des programmes d'échanges académiques plus flexibles.
Le vice-ministre russe a précisé que l'Année croisée de la science et de l'éducation Russie-Vietnam en 2026 permettrait d'approfondir les industries du savoir et la formation de main-d'œuvre qualifiée.
Enfin, le renforcement des liaisons maritimes et ferroviaires, à l'instar de la ligne opérée par le groupe FESCO entre Ho Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg, couplé à l'amélioration des systèmes de paiement par code QR, confirme la réussite des échanges.
Le vice-ministre a conclu en rappelant que la visite du secrétaire général To Lam en mai en 2025 avait déjà donné une impulsion décisive à cette croissance bilatérale fructueuse.- VNA
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