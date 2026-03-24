Économie

Connecter et encourager les partenaires australiens à intensifier leurs investissements au Vietnam

Le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (VIFC), l’État du Victoria và les géants financiers australiens ont tenu ce 24 mars à Melbourne des sessions de promotion économique stratégiques.

Table ronde entre les communautés d'affaires vietnamienne et australienne au Parlement de Victoria. Photo : VNA
Table ronde entre les communautés d'affaires vietnamienne et australienne au Parlement de Victoria. Photo : VNA

Melbourne (VNA) - Le 24 mars, la ville de Melbourne, dans l’État du Victoria (en Australie), a accueilli d'importantes sessions de promotion du commerce et d'investissement impliquant des représentants du Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (VIFC), l’administration de l’Etat du Victoria ainsi que les principaux fonds de pension et institutions financières d'Australie.

Orchestrée par Vantage Point Asset Management (VPAM), cofondateur et partenaire stratégique du VIFC, ces rencontres ont réuni la communauté d’affaires vietnamienne en Australie ainsi que de nombreux dirigeants de fonds d’investissement désireux d’étendre leurs activités sur le marché vietnamien. Parmi les personnalités présentes figuraient le sénateur Colin Brooks, ministre du Victoria chargé de l’industrie ; Colin Mullins, PDG de VPAM ; Richard D. McClellan, PDG du VIFC ; Pham Hong Diep, président de SHINEC, et Tran Ba Phuc, président de l'Association des entrepreneurs vietnamiens en Australie.

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Séance de travail entre des représentants de VPAM, de VIFC et d'entreprises vietnamiennes avec Export Finance Australia (EFA), un organisme de financement des exportations relevant du gouvernement australien. Photo : VNA.

Les investisseurs australiens ont souligné que le Vietnam s’impose comme l’un des marchés les plus attractifs d’Asie grâce à sa croissance stable, sa population jeune et sa demande croissante en services financiers modernes. La création du VIFC ouvre de nouvelles perspectives majeures pour les flux de capitaux internationaux.

Selon Colin Mullins, l’attractivité du pays repose sur ses réformes structurelles, la modernisation des infrastructures et un cadre juridique facilitant l'accès aux capitaux étrangers. Le Vietnam devient crucial dans les secteurs de la logistique, de l'énergie et des services financiers, captant les investissements issus de la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'Australie agit comme un pont financier et de conseil, apportant son expertise en gestion de fonds et en infrastructures.

De son côté, le sénateur Colin Brooks a réaffirmé que le Victoria considère le Vietnam comme un partenaire commercial de premier plan, le VIFC constituant un levier majeur pour intensifier les échanges. Il a promis l'envoi de délégations de haut niveau pour soutenir le développement des localités vietnamiennes.

Partageant son point de vue en tant que représentant d'une société d'investissement, Colin Mullins a annoncé que VPAM s'engageait à investir 10 milliards de dollars sur cinq ans dans le VIFC et au Vietnam, ciblant l'immobilier, l'agriculture et les produits à revenu fixe. Dans un contexte où les besoins en infrastructures du Vietnam atteignent 400 milliards de dollars, le VIFC jouera un rôle pivot pour mobiliser les ressources nécessaires.

Pour sa part, Richard D. McClellan, PDG du VIFC a qualifié le centre financier est la « clé » pour débloquer les capitaux mondiaux.

S’agissant Pham Hong Diep, il a ajouté que le VIFC faciliterait l'accès aux crédits verts pour développer des zones industrielles écologiques visant la neutralité carbone et une logistique durable.

Ces rencontres se poursuivront le 25 mars avec des séances de travail auprès du Future Fund, le fonds souverain australien, sur l’établissement de courbes de rendement obligataire et la gestion de fonds souverains. Des discussions sont également prévues avec Plenary Infrastructure sur les obligations d'infrastructure, ainsi qu'avec IFM Investors et Ninety One pour explorer les perspectives macroéconomiques du Vietnam et les obligations d'infrastructure, avec IFM Investors et Ninety One sur la question des obligations d'infrastructure. -VNA

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