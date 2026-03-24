Économie

Renforcement de la lutte contre la contrebande de carburants

Face aux fluctuations du marché énergétique mondial, les autorités vietnamiennes intensifient les mesures de contrôle afin de prévenir la contrebande et le transport illicite de carburants à travers les frontières.

Les gens achètent de l'essence et du gazole. Photo : VNA
Les gens achètent de l'essence et du gazole. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – L’Administration générale des douanes a récemment adressé une directive à ses unités régionales visant à renforcer le contrôle et la lutte contre la contrebande et le transport illégal de carburants, dans un contexte de fortes perturbations du marché énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du télégramme officiel n°2389 du vice-Premier ministre Bui Thanh Son, chef du Comité national de pilotage 389 chargé de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon. Les autorités douanières sont appelées à intensifier les opérations de surveillance et d’inspection afin de détecter et de prévenir les infractions liées au commerce et au transport de carburants.

Selon la Sous-direction de la lutte contre la contrebande, les unités opérant aux postes-frontières terrestres, fluviaux et maritimes doivent renforcer les patrouilles et le contrôle des moyens de transport à l’entrée et à la sortie du territoire. Une attention particulière est accordée aux embarcations telles que bateaux, barges, ainsi qu’aux véhicules routiers présentant des signes de modification de réservoirs ou de dispositifs de stockage dissimulés.

Les autorités exigent notamment d’empêcher toute pratique consistant, pour des véhicules étrangers, à entrer sur le territoire vietnamien afin d’y acheter du carburant au-delà des normes autorisées, puis à le stocker dans des contenants supplémentaires pour le transporter illégalement à l’étranger.

Parallèlement, la surveillance des zones d’ancrage et de rassemblement des moyens de transport est renforcée, en particulier pour les cas suspects. Lors des procédures de sortie du territoire, les services compétents doivent vérifier rigoureusement les déclarations relatives aux quantités de carburant utilisées et approvisionnées, afin de détecter d’éventuelles opérations frauduleuses.

Les forces douanières sont également invitées à intensifier leur coordination avec les autorités locales et les autres forces compétentes, telles que les gardes-frontières, les garde-côtes, la police et les services de gestion du marché, afin de mieux appréhender les modes opératoires des contrevenants et de déployer des dispositifs adaptés pour les combattre efficacement.

Auparavant, le 19 mars 2026, le Bureau du gouvernement avait publié un document demandant aux ministères, secteurs et collectivités locales de renforcer la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale dans le secteur des carburants. Les forces concernées sont chargées d’intensifier les contrôles, de détecter rapidement les infractions telles que la spéculation, la rétention de marchandises, les abus de politiques ou encore les violations des réglementations sur les prix et le commerce des carburants, et de les sanctionner conformément à la loi.

Selon des données préliminaires de l’Administration des douanes, le Vietnam a importé près de 2,71 millions de tonnes de carburants pour une valeur de plus de 1,94 milliard de dollars entre le début de l’année et le 15 mars, soit une hausse de 42 à 43 % en glissement annuel. Cette augmentation s’explique principalement par l’escalade des tensions au Moyen-Orient, qui a fortement perturbé le marché énergétique mondial.- VNA

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