Ho Chi Minh-Ville mobilise des ressources financières pour moderniser ses industries de sous-traitance

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ces dernières années, les entreprises des industries de sous-traitance de Ho Chi Minh-Ville ont poursuivi leur transformation pour s'intégrer profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Outre leurs propres efforts, les programmes d’appui de la ville jouent un rôle de levier stratégique.



Selon Nguyen Ngo Long, président de la société de mécanique Nhat Long, son entreprise vient d'investir dans trois fraiseuses de dernière génération intégrant l'intelligence artificielle (IA).

Fait notable, 85 % de cet investissement, soit environ 14 milliards de dôngs (plus de 500.000 dollars), proviennent du programme de soutien aux taux d'intérêt de la ville. Avec un prêt décaissé fin 2025 sur sept ans et une bonification d'intérêt de presque 100 %, la charge financière de l'entreprise est considérablement allégée.



Ce mécanisme de soutien permet aux entreprises d'emprunter via la société d'État de financement et d'investissement de Hô Chi Minh-Ville (HFIC). Les secteurs prioritaires incluent la haute technologie, la transformation numérique et les industries auxiliaires. À la fin de l'année 2025, la ville avait déjà reçu 28 projets demandant un financement total de plus de 2 500 milliards de dôngs. Parmi eux, 24 projets ont été approuvés pour un prêt global de 1 829 milliards de dôngs.



Au-delà du capital, la connexion avec les marchés internationaux est essentielle. L'entreprise Cat Van Loi en est un exemple marquant. Ses produits de matériel électrique sont désormais présents sur des chantiers d'envergure tels que le métro de Manille (Philippines), l'aéroport Techo (Cambodge) ou la centrale thermique de Matarbari (Bangladesh). Pour réussir cette expansion, la direction mise sur la promotion commerciale et l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre.

Les associations professionnelles, comme l'Association des entreprises de mécanique et d'électricité de Ho Chi Minh-Ville (HAMEE), jouent également un rôle de médiateur. Selon ses représentants, le taux d'entreprises du secteur participant aux chaînes d'approvisionnement a augmenté de plus de 30 % par rapport à il y a trois ans, grâce aux programmes de connexion directe avec les entreprises à investissement direct étranger (FDI).



Les résultats de ces réseaux d'affaires sont concrets. Samsung Electronics Vietnam a indiqué travailler actuellement avec deux entreprises locales suite à un programme de mise en relation en 2025 et espère élargir ce réseau cette année. De son côté, le Département de l'Industrie et du Commerce de Ho Chi Minh-Ville prévoit de multiplier les conférences de recherche de fournisseurs en collaboration avec des groupes multinationaux tels que Samsung, Bosch, Intel et Toyota. -VNA