Économie

Le marché vietnamien des animaux de compagnie attire les entreprises sud-coréennes

Porté par l’essor rapide du marché des animaux de compagnie, le Vietnam s’impose comme une destination clé pour les entreprises sud-coréennes, qui y trouvent un relais de croissance stratégique face à la saturation du marché en Corée du Sud.

Le Vietnam s’impose comme une destination stratégique pour les exportateurs sud-coréens d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie. Photo: VNA
Le Vietnam s’impose comme une destination stratégique pour les exportateurs sud-coréens d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Le Vietnam s’impose comme une destination stratégique pour les exportateurs sud-coréens d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie. Dans certains segments, les produits fabriqués en République de Corée représentent entre 30 et 40 % des achats, témoignant d’une forte notoriété des marques et d’une confiance croissante des consommateurs vietnamiens.

Selon le cabinet d’études de marché Euromonitor International, les exportations sud-coréennes d’aliments pour animaux vers le Vietnam ont atteint 27,2 millions de dollars, soulignant l’importance croissante de ce marché pour les entreprises en quête de nouveaux relais de croissance face à la saturation du marché domestique.

Cette croissance des exportations vers le Vietnam intervient alors que le secteur des animaux de compagnie vietnamien connaît une expansion rapide. Les statistiques montrent que la population d'animaux de compagnie au Vietnam devrait dépasser les 33 millions d'ici 2026.

Le marché des animaux de compagnie devrait passer d'environ 500 millions de dollars en 2023 à plus de 700 millions de dollars américains d'ici 2027, soit un taux de croissance annuel d'environ 11 %. Cette croissance est due non seulement à l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, mais aussi à une tendance vers des dépenses plus importantes.

Dans les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, la demande de services liés aux animaux de compagnie explose. Les centres de dressage canin facturent environ 3 millions de dongs (114 dollars) par mois et affichent des taux d'occupation stables. Les hôtels et pensions pour animaux sont également souvent complets pendant les hautes saisons touristiques, ce qui témoigne de la volonté des propriétaires de dépenser davantage pour plus de confort et des soins de qualité.

Les dépenses se diversifient également, au-delà de l’alimentation de base, pour inclure le toilettage, les soins vétérinaires ou encore le dressage, autant de segments où les entreprises sud-coréennes identifient des opportunités pour proposer des produits haut de gamme et des services spécialisés. Cette dynamique tranche avec une situation plus stable en République de Corée.

Selon l’Institut de recherche du groupe financier KB, 5,91 millions de foyers sud-coréens, soit 26,7 % du total, possédaient un animal de compagnie en 2024, pour une population estimée à 15,5 millions d’animaux. Le marché de l’alimentation animale y reste conséquent, atteignant environ 2 200 milliards de wons (1,7 milliard de dollars) en 2025, mais sa croissance tend à se stabiliser. Malgré une hausse d’environ 30 % des dépenses en produits pour animaux de compagnie entre 2021 et 2024 (selon KB Kookmin Card), les entreprises se tournent de plus en plus vers l’international pour soutenir leur expansion.

Dans le cadre de cette stratégie d'internationalisation, les principales entreprises agroalimentaires sud-coréennes ont élargi leur gamme d'aliments pour animaux de compagnie. Pulmuone a enregistré une hausse de 35 % de ses ventes d'aliments pour animaux de compagnie sur un an, certains produits affichant une croissance remarquable.

Parallèlement, HY a affiché une progression de 34,6 %, tandis que Dongwon F&B a connu une croissance à deux chiffres en étendant ses exportations à plus de dix pays, dont le Vietnam. Fortes de ces perspectives, les entreprises sud-coréennes ciblent de plus en plus le Vietnam comme un marché clé, tirant parti de l’essor rapide du secteur et de la demande croissante en produits et services haut de gamme pour animaux de compagnie en Asie du Sud-Est.-VNA

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