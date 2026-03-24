Les parcs industriels verts drainent les investissements étrangers

Hanoi (VNA) – Les parcs industriels verts deviennent un facteur clé de plus en plus important pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, car les investisseurs mondiaux accordent une importance accrue à la durabilité, aux énergies renouvelables et à la production à faibles émissions de carbone.



Selon l’Association vietnamienne de l’énergie, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) introduit par l’Union européenne est pleinement appliqué depuis 2025 à des secteurs tels que l’acier, l’aluminium, le ciment et l’électricité. Les exportateurs vietnamiens de ces produits sont désormais tenus de fournir des données sur leurs émissions de gaz à effet de serre par unité de production.



À partir de 2026, le mécanisme entre dans une nouvelle phase, obligeant les importateurs à vérifier les données d’émissions et à acheter des certificats CBAM correspondant aux émissions intégrées des biens entrant sur le marché de l’UE. Si les entreprises peuvent démontrer qu’un prix du carbone a déjà été payé lors de la production, les émissions équivalentes peuvent être déduites.



Parallèlement, des initiatives mondiales telles que RE100 – qui encourage les entreprises à s’engager à utiliser 100% d’électricité renouvelable – exercent une pression croissante sur les chaînes d’approvisionnement opérant dans les zones industrielles.



De grandes multinationales telles que Samsung Electronics, Apple Inc. et Intel se sont engagées à passer entièrement aux énergies renouvelables, incitant ainsi leurs fournisseurs à adopter des modèles de production plus écologiques.



L’Association vietnamienne de l’énergie prévoit que d’ici 2030, la demande en énergies renouvelables dans les zones industrielles pourrait représenter 25 à 30% de la consommation totale d’électricité industrielle. Outre l’énergie propre, les entreprises recherchent de plus en plus de certificats d’attributs énergétiques (CAE) pour étayer leurs rapports de développement durable et la comptabilisation de leurs émissions.



Nguyên Duc Hiên, chef adjoint de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a déclaré que les parcs industriels restent une destination privilégiée pour les investissements étrangers.



Les données de l’Agence de l’investissement étranger, rattachée au ministère des Finances, indiquent qu’à fin 2025, le Vietnam comptait plus de 500 parcs industriels, couvrant une superficie totale d’environ 145.000 hectares et affichant un taux d’occupation moyen supérieur à 75%.



Ces parcs représentent environ 35 à 40% des nouveaux investissements directs étrangers (IDE) enregistrés dans le pays. Dans le secteur de la fabrication et de la transformation en particulier, 70 à 80% des capitaux enregistrés sont concentrés dans les parcs industriels.



Cependant, les nouvelles exigences internationales, telles que le CBAM et les engagements des entreprises en matière d’énergies renouvelables, incitent les parcs industriels vietnamiens à accélérer leur transition écologique afin de rester compétitifs.



Truong Khac Nguyên Minh, directeur général adjoint de Prodezi Long An JSC, a déclaré que les investisseurs formulent des exigences de plus en plus précises lorsqu’ils choisissent l’emplacement des parcs industriels.



Outre des infrastructures de qualité, les entreprises attendent un approvisionnement stable en électricité, des systèmes d’approvisionnement en eau potable, des télécommunications à haut débit, une main-d’œuvre qualifiée et un soutien administratif efficace.



Les investisseurs s’intéressent de plus près aux usines préfabriquées, à l’accès aux énergies renouvelables, aux financements verts et aux opportunités de symbiose industrielle permettant aux entreprises d’optimiser l’utilisation des matériaux, des déchets et de l’énergie au sein des parcs industriels.



« La valeur d’un parc industriel réside aujourd’hui non seulement dans le terrain qu’il loue, mais aussi dans sa capacité à créer un écosystème durable favorisant la croissance à long terme des investisseurs », a indiqué Truong Khac Nguyên Minh, ajoutant que le modèle Prodezi privilégie une infrastructure intelligente, verte et circulaire, associée à des services d’investissement complets.



Bach Ngoc Tung, directeur d’ACUD Vietnam Construction Technology JSC, a affirmé que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement où la croissance économique doit impérativement s’accompagner de responsabilité environnementale et sociale.



Face au durcissement des barrières commerciales environnementales sur des marchés d’exportation clés comme l’UE et les États-Unis, et à la concurrence accrue des économies régionales, notamment la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie, pour attirer des IDE de qualité, la transition vers des parcs éco-industriels s’impose comme une voie incontournable pour le développement durable du Vietnam. — VNA





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