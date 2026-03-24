Économie

Les parcs industriels verts drainent les investissements étrangers

Les statistiques montrent qu’environ 80% des entreprises réalisant des investissements directs étrangers privilégient les sites dotés d’infrastructures d’énergie verte, ce qui reflète une évolution claire des préférences d’investissement à mesure que les normes environnementales se durcissent dans le monde entier.

Le parc industriel Thang Long II, situé dans la province de Hung Yên (Nord). Photo : BQL
Le parc industriel Thang Long II, situé dans la province de Hung Yên (Nord). Photo : BQL

Hanoi (VNA) – Les parcs industriels verts deviennent un facteur clé de plus en plus important pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, car les investisseurs mondiaux accordent une importance accrue à la durabilité, aux énergies renouvelables et à la production à faibles émissions de carbone.

Selon l’Association vietnamienne de l’énergie, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) introduit par l’Union européenne est pleinement appliqué depuis 2025 à des secteurs tels que l’acier, l’aluminium, le ciment et l’électricité. Les exportateurs vietnamiens de ces produits sont désormais tenus de fournir des données sur leurs émissions de gaz à effet de serre par unité de production.

À partir de 2026, le mécanisme entre dans une nouvelle phase, obligeant les importateurs à vérifier les données d’émissions et à acheter des certificats CBAM correspondant aux émissions intégrées des biens entrant sur le marché de l’UE. Si les entreprises peuvent démontrer qu’un prix du carbone a déjà été payé lors de la production, les émissions équivalentes peuvent être déduites.

Parallèlement, des initiatives mondiales telles que RE100 – qui encourage les entreprises à s’engager à utiliser 100% d’électricité renouvelable – exercent une pression croissante sur les chaînes d’approvisionnement opérant dans les zones industrielles.

De grandes multinationales telles que Samsung Electronics, Apple Inc. et Intel se sont engagées à passer entièrement aux énergies renouvelables, incitant ainsi leurs fournisseurs à adopter des modèles de production plus écologiques.

L’Association vietnamienne de l’énergie prévoit que d’ici 2030, la demande en énergies renouvelables dans les zones industrielles pourrait représenter 25 à 30% de la consommation totale d’électricité industrielle. Outre l’énergie propre, les entreprises recherchent de plus en plus de certificats d’attributs énergétiques (CAE) pour étayer leurs rapports de développement durable et la comptabilisation de leurs émissions.

Nguyên Duc Hiên, chef adjoint de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a déclaré que les parcs industriels restent une destination privilégiée pour les investissements étrangers.

Les données de l’Agence de l’investissement étranger, rattachée au ministère des Finances, indiquent qu’à fin 2025, le Vietnam comptait plus de 500 parcs industriels, couvrant une superficie totale d’environ 145.000 hectares et affichant un taux d’occupation moyen supérieur à 75%.

Ces parcs représentent environ 35 à 40% des nouveaux investissements directs étrangers (IDE) enregistrés dans le pays. Dans le secteur de la fabrication et de la transformation en particulier, 70 à 80% des capitaux enregistrés sont concentrés dans les parcs industriels.

Cependant, les nouvelles exigences internationales, telles que le CBAM et les engagements des entreprises en matière d’énergies renouvelables, incitent les parcs industriels vietnamiens à accélérer leur transition écologique afin de rester compétitifs.

Truong Khac Nguyên Minh, directeur général adjoint de Prodezi Long An JSC, a déclaré que les investisseurs formulent des exigences de plus en plus précises lorsqu’ils choisissent l’emplacement des parcs industriels.

Outre des infrastructures de qualité, les entreprises attendent un approvisionnement stable en électricité, des systèmes d’approvisionnement en eau potable, des télécommunications à haut débit, une main-d’œuvre qualifiée et un soutien administratif efficace.

Les investisseurs s’intéressent de plus près aux usines préfabriquées, à l’accès aux énergies renouvelables, aux financements verts et aux opportunités de symbiose industrielle permettant aux entreprises d’optimiser l’utilisation des matériaux, des déchets et de l’énergie au sein des parcs industriels.

« La valeur d’un parc industriel réside aujourd’hui non seulement dans le terrain qu’il loue, mais aussi dans sa capacité à créer un écosystème durable favorisant la croissance à long terme des investisseurs », a indiqué Truong Khac Nguyên Minh, ajoutant que le modèle Prodezi privilégie une infrastructure intelligente, verte et circulaire, associée à des services d’investissement complets.

Bach Ngoc Tung, directeur d’ACUD Vietnam Construction Technology JSC, a affirmé que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement où la croissance économique doit impérativement s’accompagner de responsabilité environnementale et sociale.

Face au durcissement des barrières commerciales environnementales sur des marchés d’exportation clés comme l’UE et les États-Unis, et à la concurrence accrue des économies régionales, notamment la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie, pour attirer des IDE de qualité, la transition vers des parcs éco-industriels s’impose comme une voie incontournable pour le développement durable du Vietnam. — VNA

source
#parcs industriels verts #investissements directs étrangers #certificats d’attributs énergétiques #mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Photo: VNA

Renforcer la coopération Vietnam – UE dans le cadre de Global Gateway

Le 24 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a participé au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Il a souligné le développement soutenu des relations Vietnam – UE depuis plus de 30 ans, en particulier grâce à l’accord de libre-échange EVFTA, faisant de l’UE l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam.

Situé dans la commune de Phuoc Dinh, le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 couvrira une superficie de 883,68 ha, dont 443,11 ha terrestres et 440,57 ha maritimes dans la commune de Phuoc Dinh. Photo: VNA

Le Vietnam envisage de développer l’énergie atomique à des fins pacifiques

Trân Chi Thành, directeur de l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam (VINATOM), a souligné que dans la période à venir, l’institut et ses unités affiliées continueraient à promouvoir leurs atouts pour assurer une utilisation sûre et sécurisée de l’énergie atomique, contribuant ainsi efficacement aux objectifs de développement socio-économique.

Zone de stockage de carburant de la raffinerie de Nghi Son dans la province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Le Vietnam s’efforce de diversifier ses sources d’approvisionnement en carburants

Depuis que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les chaînes d’approvisionnement en pétrole brut et en carburants raffinés, Petrovietnam a rapidement activé une série de mesures de réponse tout en agissant de manière décisive pour mettre en œuvre la résolution n°36/NQ-CP du gouvernement datée du 6 mars 2026 afin de garantir l’approvisionnement énergétique du marché.

Chaîne de montage de motos de Honda à Phu Tho. Photo : Bnews/VNA

Les IDE à Phu Tho en hausse de sept fois au premier trimestre 2026

Pour atteindre ces résultats, Phu Tho a renouvelé sa stratégie de promotion des investissements, en intensifiant ses actions tant au niveau national qu'international afin de diversifier ses partenaires et ses marchés. La province a renforcé l’accompagnement des investisseurs, de la phase de recherche à la mise en œuvre des projets.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai (à gauche) et Diego Diaz, président de SNCF International, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à Paris, le 23 mars. Photo difusée par la VNA

Le Vietnam et la France discutent des possibilités de coopération ferroviaire

Diego Diaz, président de SNCF International, filiale de la SNCF, a affirmé la volonté de l’entreprise de soutenir le Vietnam par le biais de conseils stratégiques, de formations en ressources humaines et de transferts de technologie, tout en partageant des enseignements pratiques en matière de planification, d’exploitation et de gestion des systèmes ferroviaires modernes.

Vietjet Air prévoit une liaison Hanoï – Prague via Almaty. Photo: VNA

Vietjet Air prévoit une liaison Hanoï – Prague via Almaty

Le Comité de l’aviation civile du Kazakhstan a officiellement approuvé l’exploitation de cette ligne. Celle-ci devrait entrer en service le 11 juillet 2026, à raison de deux vols par semaine, opérés par des avions gros-porteurs Airbus A330.

Le Vietnam mise sur la résilience et la diversification pour maintenir son élan d'exportation. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur la résilience et la diversification pour maintenir son élan d'exportation

Dans un contexte de profonde restructuration du commerce mondial, le ministère de l’Industrie et du Commerce vise à maintenir une croissance des exportations comprise entre 15 et 16 %, tout en ambitionnant un excédent commercial supérieur à 23 milliards de dollars, contribuant ainsi de manière significative à l’objectif d’une croissance du PIB à deux chiffres à l’horizon 2026.

Production de riz de haute qualité grâce à la mécanisation dans la région rizicole de la province d'An Giang. Photo : VNA

Restructuration des chaînes de valeur agricoles face aux défis logistiques

Dans son télégramme officiel n°23/CĐ-TTg du 16 mars 2026 relatif à la promotion des exportations, le Premier ministre a insisté sur l’urgence de développer et moderniser les infrastructures de transport, les entrepôts, les ports en eau profonde et les centres logistiques, afin de répondre aux exigences croissantes des échanges commerciaux et d’accroître la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

La solide performance du secteur des IDE poursuit une tendance à la hausse observée en 2025. Photo: VNQ

Les entreprises d’IDE affichent une croissance des échanges de 35,9% début 2026

Le secteur des IDE est resté le principal moteur de la croissance, générant 117,10 milliards de dollars d’échanges commerciaux, en hausse de 35,9%. Sur ce montant, les exportations ont représenté 60,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 30,4%, tandis que les importations ont progressé de 42,2% pour atteindre 56,87 milliards de dollars par rapport à la même période en 2025.

Un protocole d’accord a été signé entre l’Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni et l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande. Photo : VNA

Cap sur “Vietnam 2045” : lancement d’une Banque de talents vietnamiens au Royaume-Uni

Un protocole d’accord a été signé entre l’Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni et l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande, posant les bases d’un écosystème intellectuel vietnamien à l’horizon 2030, avec la création d’une « Banque de talents Vietnam–Royaume-Uni », un réseau structuré reliant étudiants et experts de haut niveau.