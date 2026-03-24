Le Vietnam envisage de développer l’énergie atomique à des fins pacifiques

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a signé la décision n°438/QD-TTg approuvant la stratégie de développement et d’application de l’énergie atomique à des fins pacifiques à l’horizon 2035, avec une vision à l’horizon 2050.



L’un des principaux objectifs de cette stratégie est d’étendre l’utilisation des rayonnements et des radio-isotopes à des secteurs économiques et techniques clés.



Trân Chi Thành, directeur de l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam (VINATOM), qui relève du ministère des Sciences et des Technologies, a souligné que dans la période à venir, l’institut et ses unités affiliées continueraient à promouvoir leurs atouts pour assurer une utilisation sûre et sécurisée de l’énergie atomique, contribuant ainsi efficacement aux objectifs de développement socio-économique.



Dans cette nouvelle phase, le Centre d’irradiation de Hanoi (HIC) du VINATOM a pour mission de renforcer ses capacités de recherche, d’investir dans des laboratoires et des systèmes d’accélérateurs de pointe, et de privilégier la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Ces efforts visent à accélérer le transfert de technologies et à orienter la recherche vers des applications concrètes.



Cet établissement travaille également au traitement par irradiation des fruits frais à des fins de quarantaine avant leur exportation vers les États-Unis, tout en développant les technologies de rayonnement, d’accélérateurs et électroniques, ainsi que la production de produits radiopharmaceutiques pour la santé et la vie quotidienne.



Phan Viêt Cuong, directeur du HIC, a souligné les projets visant à renforcer les capacités de recherche et de déploiement, à créer des groupes de recherche de pointe en radioprotection, en technologies des accélérateurs et en radiochimie, et à développer des produits à base d’énergie atomique au service du développement national.



Le HIC se concentre également sur les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, l’expansion de la production de produits radiopharmaceutiques grâce aux systèmes d’accélérateurs, et le renforcement de la coopération internationale afin d’accéder progressivement aux technologies mondiales de pointe.



Ces dernières années, le HIC a mené des études préliminaires visant à promouvoir la technologie d’irradiation pour la stérilisation et la conservation, et ainsi prolonger la durée de conservation des produits. Actuellement, il traite plus de 100 tonnes de fruits par an destinées à l’exportation vers l’Australie et modernise ses infrastructures afin de répondre aux exigences de participation au programme d’irradiation préalable américain du Service d’inspection de la santé animale et végétale (APHIS) du Départment américain de l’Agriculture (USDA).



En médecine nucléaire, le produit 18F-FDG et le radiopharmaceutique Vinatom-FDG ont reçu une autorisation de mise sur le marché et sont utilisés pour le diagnostic précoce du cancer. Environ 200 000 mCi de Vinatom-FDG sont fournis chaque année aux principaux hôpitaux, contribuant ainsi de manière significative à répondre aux besoins en matière de diagnostic et de traitement.



Nguyên Nhi Diên, ancien vice-directeur du VINATOM et président de l’Association de l'énergie atomique du Vietnam (VAEA) pour le mandat 2024-2029, a réaffirmé le rôle essentiel des applications de l’énergie atomique dans l’industrie, l’agriculture, la santé et la protection de l’environnement.



Il a fait savoir que le Vietnam a notamment développé un réseau national d’installations de radiologie, de médecine nucléaire et de radiothérapie, et utilise des techniques de pointe telles que la tomodensitométrie (TDM), la tomographie par émission de positons couplée à la TDM (TEP/TDM) et les systèmes de radiothérapie par accélérateur.



Afin d’atteindre les objectifs de sa stratégie et de répondre aux priorités nationales de développement et aux engagements internationaux, le Vietnam continuera de développer et d’améliorer les applications de l’énergie atomique, tout en renforçant ses cadres de conseil, de surveillance et de sûreté nucléaire dans les années à venir. – VNA



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