Riz vietnamien : Retards de livraison et hausse des coûts en raison des tensions au Moyen-Orient



Can Tho, 25 mars (VNA) - La hausse des coûts de fret et les retards d'expédition liés à l'escalade des tensions au Moyen-Orient perturbent les exportations de riz vietnamiennes, contraignant les négociants à reporter les livraisons et à adopter une approche plus prudente concernant les nouveaux contrats, ont indiqué des responsables le 24 mars.



Ces difficultés logistiques surviennent alors même que le Vietnam, l'un des plus grands exportateurs de riz au monde, anticipe une offre importante en 2026, avec des exportations estimées à environ 7,73 millions de tonnes cette année.



Au 15 mars, le Vietnam avait exporté environ 1,74 million de tonnes de riz, pour une valeur de 826,2 millions de dollars américains, selon les données douanières présentées lors d'une conférence gouvernementale sur les exportations de riz qui s'est tenue à Can Tho, dans le delta du Mékong.



Si les volumes d'exportation ont progressé de 2,3 % sur un an, les recettes d'exportation ont chuté de 8,7 % en raison de la baisse des cours mondiaux. Le prix moyen à l'exportation a chuté de 10,7 % pour s'établir à 477,6 dollars la tonne, en raison de l'augmentation de l'offre des principaux exportateurs tels que l'Inde et la Thaïlande.



Parallèlement, les exportateurs sont confrontés à des perturbations logistiques croissantes, les routes et les coûts de transport maritime étant affectés par le conflit au Moyen-Orient.



« Les exportations de riz en 2026 seront probablement impactées par le conflit au Moyen-Orient », a déclaré Nguyen Anh Son, directeur général du Département des importations et des exportations du ministère de l'Industrie et du Commerce.



Les primes d'assurance maritime ont augmenté et les délais de livraison se sont allongés de 10 à 15 jours, tandis que les coûts de transport intérieur pour les expéditions de riz ont progressé d'environ 20 000 à 30 000 dongs (0,8 à 1,2 dollars) par tonne, a-t-il précisé.



Les exportateurs doivent également faire face à une pénurie de conteneurs vides et à des modifications fréquentes des horaires d'expédition, certains transporteurs réduisant ou modifiant leurs services vers le Moyen-Orient, ce qui complique la recherche d'espace de chargement et le respect des délais de livraison.



Plusieurs négociants ont dû renégocier des contrats ou reporter des livraisons, tandis que certaines entreprises reportent leurs nouvelles commandes face à l'incertitude persistante des marchés mondiaux.



Les Philippines sont restées le principal marché du riz vietnamien, représentant près de 56 % des exportations au cours des premiers mois de 2026, soit environ 711 000 tonnes, en hausse d'environ 30 % par rapport à l'année précédente après la reprise des importations dans ce pays.



La Chine se classe deuxième, avec des importations d'environ 178 000 tonnes, soit plus du double par rapport à la même période l'an dernier, la demande ayant augmenté à l'approche du Têt (Nouvel An lunaire).



D'autres marchés, comme la Malaisie et l'Australie, ont enregistré une forte croissance, tandis que les exportations vers plusieurs pays africains ont diminué après une forte hausse de la demande l'an dernier.



Une offre abondante est attendue en 2026.



Malgré les perturbations à court terme, le Vietnam devrait maintenir une forte capacité d'exportation cette année.



Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, la production de riz paddy du Vietnam devrait atteindre environ 45,6 millions de tonnes en 2026, un chiffre légèrement supérieur à celui de l'année précédente grâce à l'amélioration des rendements, qui s'établissent en moyenne à 6,14 tonnes par hectare, malgré une diminution de la superficie totale cultivée.



Le delta du Mékong, principale région rizicole du pays, continuera de fournir la majeure partie des volumes exportés, avec environ 24,3 millions de tonnes de riz paddy attendues.



Sur les 15,46 millions de tonnes de riz paddy commercialisables estimées, environ 7,73 millions de tonnes pourraient être disponibles pour l'exportation en 2026.



Le riz parfumé et de haute qualité devrait représenter environ 75 % des exportations, tandis que le riz gluant en constituera environ 10 %.



Les exportations de riz devraient atteindre environ quatre millions de tonnes au cours du premier semestre, avec un pic d'exportations pendant les principales périodes de récolte, entre juillet et septembre, a indiqué le ministère.



D'après les données douanières, le Vietnam a exporté 8,06 millions de tonnes de riz en 2025, pour une valeur de 4,1 milliards de dollars.



Transition vers un riz à plus forte valeur ajoutée



La conférence, organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, a porté sur les mesures visant à stabiliser les exportations et à aider les entreprises à faire face à la volatilité des marchés.



Les autorités encouragent les exportateurs à diversifier leurs marchés, à tirer davantage parti des accords de libre-échange et à renforcer la marque « riz vietnamien ».



Le gouvernement promeut également un programme de développement d'un million d'hectares de rizières de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong, afin d'améliorer la durabilité, la traçabilité et la compétitivité mondiale du riz vietnamien.



Les responsables du secteur affirment que la transition vers une production de meilleure qualité sera essentielle pour réduire l'exposition à la volatilité des prix et maintenir la position du Vietnam sur les marchés mondiaux du riz. - VNA

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