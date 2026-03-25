Économie

Riz vietnamien : Retards de livraison et hausse des coûts en raison des tensions au Moyen-Orient

La hausse des coûts de fret et les retards d'expédition liés à l'escalade des tensions au Moyen-Orient perturbent les exportations de riz vietnamiennes, contraignant les négociants à reporter les livraisons et à adopter une approche plus prudente concernant les nouveaux contrats, ont indiqué des responsables le 24 mars.

Des agriculteurs récoltent du riz dans la province d'An Giang (Photo : VNA)
Des agriculteurs récoltent du riz dans la province d'An Giang (Photo : VNA)


Can Tho, 25 mars (VNA) - La hausse des coûts de fret et les retards d'expédition liés à l'escalade des tensions au Moyen-Orient perturbent les exportations de riz vietnamiennes, contraignant les négociants à reporter les livraisons et à adopter une approche plus prudente concernant les nouveaux contrats, ont indiqué des responsables le 24 mars.

Ces difficultés logistiques surviennent alors même que le Vietnam, l'un des plus grands exportateurs de riz au monde, anticipe une offre importante en 2026, avec des exportations estimées à environ 7,73 millions de tonnes cette année.

Au 15 mars, le Vietnam avait exporté environ 1,74 million de tonnes de riz, pour une valeur de 826,2 millions de dollars américains, selon les données douanières présentées lors d'une conférence gouvernementale sur les exportations de riz qui s'est tenue à Can Tho, dans le delta du Mékong.

Si les volumes d'exportation ont progressé de 2,3 % sur un an, les recettes d'exportation ont chuté de 8,7 % en raison de la baisse des cours mondiaux. Le prix moyen à l'exportation a chuté de 10,7 % pour s'établir à 477,6 dollars la tonne, en raison de l'augmentation de l'offre des principaux exportateurs tels que l'Inde et la Thaïlande.

Parallèlement, les exportateurs sont confrontés à des perturbations logistiques croissantes, les routes et les coûts de transport maritime étant affectés par le conflit au Moyen-Orient.

« Les exportations de riz en 2026 seront probablement impactées par le conflit au Moyen-Orient », a déclaré Nguyen Anh Son, directeur général du Département des importations et des exportations du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les primes d'assurance maritime ont augmenté et les délais de livraison se sont allongés de 10 à 15 jours, tandis que les coûts de transport intérieur pour les expéditions de riz ont progressé d'environ 20 000 à 30 000 dongs (0,8 à 1,2 dollars) par tonne, a-t-il précisé.

Les exportateurs doivent également faire face à une pénurie de conteneurs vides et à des modifications fréquentes des horaires d'expédition, certains transporteurs réduisant ou modifiant leurs services vers le Moyen-Orient, ce qui complique la recherche d'espace de chargement et le respect des délais de livraison.

Plusieurs négociants ont dû renégocier des contrats ou reporter des livraisons, tandis que certaines entreprises reportent leurs nouvelles commandes face à l'incertitude persistante des marchés mondiaux.

Les Philippines sont restées le principal marché du riz vietnamien, représentant près de 56 % des exportations au cours des premiers mois de 2026, soit environ 711 000 tonnes, en hausse d'environ 30 % par rapport à l'année précédente après la reprise des importations dans ce pays.

La Chine se classe deuxième, avec des importations d'environ 178 000 tonnes, soit plus du double par rapport à la même période l'an dernier, la demande ayant augmenté à l'approche du Têt (Nouvel An lunaire).

D'autres marchés, comme la Malaisie et l'Australie, ont enregistré une forte croissance, tandis que les exportations vers plusieurs pays africains ont diminué après une forte hausse de la demande l'an dernier.

Une offre abondante est attendue en 2026.

Malgré les perturbations à court terme, le Vietnam devrait maintenir une forte capacité d'exportation cette année.

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, la production de riz paddy du Vietnam devrait atteindre environ 45,6 millions de tonnes en 2026, un chiffre légèrement supérieur à celui de l'année précédente grâce à l'amélioration des rendements, qui s'établissent en moyenne à 6,14 tonnes par hectare, malgré une diminution de la superficie totale cultivée.

Le delta du Mékong, principale région rizicole du pays, continuera de fournir la majeure partie des volumes exportés, avec environ 24,3 millions de tonnes de riz paddy attendues.

Sur les 15,46 millions de tonnes de riz paddy commercialisables estimées, environ 7,73 millions de tonnes pourraient être disponibles pour l'exportation en 2026.

Le riz parfumé et de haute qualité devrait représenter environ 75 % des exportations, tandis que le riz gluant en constituera environ 10 %.

Les exportations de riz devraient atteindre environ quatre millions de tonnes au cours du premier semestre, avec un pic d'exportations pendant les principales périodes de récolte, entre juillet et septembre, a indiqué le ministère.

D'après les données douanières, le Vietnam a exporté 8,06 millions de tonnes de riz en 2025, pour une valeur de 4,1 milliards de dollars.

Transition vers un riz à plus forte valeur ajoutée

La conférence, organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, a porté sur les mesures visant à stabiliser les exportations et à aider les entreprises à faire face à la volatilité des marchés.

Les autorités encouragent les exportateurs à diversifier leurs marchés, à tirer davantage parti des accords de libre-échange et à renforcer la marque « riz vietnamien ».

Le gouvernement promeut également un programme de développement d'un million d'hectares de rizières de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong, afin d'améliorer la durabilité, la traçabilité et la compétitivité mondiale du riz vietnamien.

Les responsables du secteur affirment que la transition vers une production de meilleure qualité sera essentielle pour réduire l'exposition à la volatilité des prix et maintenir la position du Vietnam sur les marchés mondiaux du riz. - VNA

source
#Riz vietnamien #tensions au Moyen-Orient
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, sur les 11 premiers mois de 2025, plus de 80% du chiffre d'affaires à l'exportation se concentre sur six marchés : les États-Unis (32%), l'Union européenne-UE (15%), la Chine (14%), l'ASEAN, la République de Corée et le Japon. Photo : VNplus

L'ASEAN : Un moteur clé pour les exportations agricoles du Vietnam

Face à l'inflation logistique et aux aléas du fret mondial, l'ASEAN s'impose comme un relais de croissance stratégique pour l'agriculture vietnamienne. Outre sa compétitivité en termes de coûts et de délais, ce marché de proximité affiche une demande florissante en fruits, légumes, caoutchouc et produits aquatiques.

Le forum de promotion des investissements dans le Centre financier international au Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam renforce la coopération financière internationale aux États-Unis

En visite de travail aux États-Unis, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a engagé une série d’échanges avec les grandes institutions financières à New York afin de promouvoir le développement du Centre financier international du Vietnam et d’attirer davantage d’investissements étrangers.

Le vice-ministre russe du Développement économique, Vladimir Evguenievitch Ilyitchev. Photo : VNA

La visite du PM Pham Minh Chinh consolide l'autonomie du développement économique

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en Russie, le vice-ministre russe du Développement économique, Vladimir Evguenievitch Ilyitchev, a estimé que la visite du PM Pham Minh Chinh en Russie ouvrait des perspectives majeures pour garantir les infrastructures fortes pour l'autonomie dans le développement économique stable du Vietnam.

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Photo: VNA

Renforcer la coopération Vietnam – UE dans le cadre de Global Gateway

Le 24 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a participé au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Il a souligné le développement soutenu des relations Vietnam – UE depuis plus de 30 ans, en particulier grâce à l’accord de libre-échange EVFTA, faisant de l’UE l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam.

Situé dans la commune de Phuoc Dinh, le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 couvrira une superficie de 883,68 ha, dont 443,11 ha terrestres et 440,57 ha maritimes dans la commune de Phuoc Dinh. Photo: VNA

Le Vietnam envisage de développer l’énergie atomique à des fins pacifiques

Trân Chi Thành, directeur de l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam (VINATOM), a souligné que dans la période à venir, l’institut et ses unités affiliées continueraient à promouvoir leurs atouts pour assurer une utilisation sûre et sécurisée de l’énergie atomique, contribuant ainsi efficacement aux objectifs de développement socio-économique.

Le parc industriel Thang Long II, situé dans la province de Hung Yên (Nord). Photo : BQL

Les parcs industriels verts drainent les investissements étrangers

Les statistiques montrent qu’environ 80% des entreprises réalisant des investissements directs étrangers privilégient les sites dotés d’infrastructures d’énergie verte, ce qui reflète une évolution claire des préférences d’investissement à mesure que les normes environnementales se durcissent dans le monde entier.

Zone de stockage de carburant de la raffinerie de Nghi Son dans la province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Le Vietnam s’efforce de diversifier ses sources d’approvisionnement en carburants

Depuis que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les chaînes d’approvisionnement en pétrole brut et en carburants raffinés, Petrovietnam a rapidement activé une série de mesures de réponse tout en agissant de manière décisive pour mettre en œuvre la résolution n°36/NQ-CP du gouvernement datée du 6 mars 2026 afin de garantir l’approvisionnement énergétique du marché.

Chaîne de montage de motos de Honda à Phu Tho. Photo : Bnews/VNA

Les IDE à Phu Tho en hausse de sept fois au premier trimestre 2026

Pour atteindre ces résultats, Phu Tho a renouvelé sa stratégie de promotion des investissements, en intensifiant ses actions tant au niveau national qu'international afin de diversifier ses partenaires et ses marchés. La province a renforcé l’accompagnement des investisseurs, de la phase de recherche à la mise en œuvre des projets.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai (à gauche) et Diego Diaz, président de SNCF International, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à Paris, le 23 mars. Photo difusée par la VNA

Le Vietnam et la France discutent des possibilités de coopération ferroviaire

Diego Diaz, président de SNCF International, filiale de la SNCF, a affirmé la volonté de l’entreprise de soutenir le Vietnam par le biais de conseils stratégiques, de formations en ressources humaines et de transferts de technologie, tout en partageant des enseignements pratiques en matière de planification, d’exploitation et de gestion des systèmes ferroviaires modernes.