Économie

Les IDE à Phu Tho en hausse de sept fois au premier trimestre 2026

Pour atteindre ces résultats, Phu Tho a renouvelé sa stratégie de promotion des investissements, en intensifiant ses actions tant au niveau national qu'international afin de diversifier ses partenaires et ses marchés. La province a renforcé l’accompagnement des investisseurs, de la phase de recherche à la mise en œuvre des projets.

Chaîne de montage de motos de Honda à Phu Tho. Photo : Bnews/VNA
Chaîne de montage de motos de Honda à Phu Tho. Photo : Bnews/VNA

Phu Tho (VNA) - La province de Phu Tho (Nord) a attiré environ 704 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au premier trimestre de cette année, soit plus de sept fois plus qu'à la même période l'an dernier.

Parallèlement, les investissements directs nationaux ont dépassé 9 600 milliards de dongs (364,45 millions de dollars), en hausse de 139,7 % sur un an, selon le Comité populaire provincial. Ces résultats positifs confirment l'efficacité des politiques de promotion des investissements mises en œuvre par la province.

Le secteur privé affiche également une santé robuste. Durant les trois premiers mois de l'année, environ 1 400 nouvelles entreprises ont été créées, soit une hausse de 47,5 %, avec un capital social total de 12 000 milliards de dongs. De plus, 450 entreprises ont repris leurs activités. Actuellement, la province compte plus de 40 300 entreprises enregistrées, dont 27 000 sont en activité. L'économie collective progresse aussi avec la création de dix nouvelles coopératives, contribuant à diversifier les modèles de production.

Pour atteindre ces résultats, Phu Tho a renouvelé sa stratégie de promotion des investissements, en intensifiant ses actions tant au niveau national qu'international afin de diversifier ses partenaires et ses marchés. La province a renforcé l’accompagnement des investisseurs, de la phase de recherche à la mise en œuvre des projets. Les réformes administratives ont été menées avec détermination pour simplifier les procédures, réduire les délais de traitement et développer l’administration électronique.

Le président du Comité populaire provincial, Tran Duy Dong, a déclaré que la localité accélère la mise en œuvre de deux projets clés : l'un pour attirer les groupes économiques stratégiques et l'autre pour capter les flux d'investissements étrangers de nouvelle génération. Phu Tho privilégie désormais les projets de haute qualité, notamment dans les secteurs de l'électronique, des semi-conducteurs, des énergies propres et de l'intelligence artificielle. En outre, la province multiplie les dialogues avec les entreprises et collabore avec des organisations internationales telles que JETRO, KOTRA ou EuroCham pour promouvoir son image auprès des marchés japonais, sud-coréen et européens.

L’une des priorités demeure la levée des obstacles liés à l’indemnisation et à la libération des terrains afin de constituer des réserves foncières adaptées, ainsi que le renforcement du contrôle post-autorisation et le retrait des projets retardés ou sous-performants. La province continuera de soutenir les entreprises, notamment les PME, les start-up et les entreprises innovantes, tout en maintenant un dialogue régulier afin de garantir un environnement commercial favorable, a déclaré le responsable. -VNA

#Phu Tho #IDE
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