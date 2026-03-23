Économie

Les entreprises d’IDE affichent une croissance des échanges de 35,9% début 2026

Le secteur des IDE est resté le principal moteur de la croissance, générant 117,10 milliards de dollars d’échanges commerciaux, en hausse de 35,9%. Sur ce montant, les exportations ont représenté 60,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 30,4%, tandis que les importations ont progressé de 42,2% pour atteindre 56,87 milliards de dollars par rapport à la même période en 2025.

La solide performance du secteur des IDE poursuit une tendance à la hausse observée en 2025. Photo: VNQ
La solide performance du secteur des IDE poursuit une tendance à la hausse observée en 2025. Photo: VNQ

Hanoi (VNA) – Le secteur des investissements directs étrangers (IDE) a enregistré une forte hausse de son activité commerciale au cours des deux premiers mois de 2026, avec un chiffre d’affaires total des importations et des exportations dépassant 117 milliards de dollars, en hausse de 35,9% sur un an, selon les douanes vietnamiennes.

De janvier à février, le commerce extérieur du pays a atteint 155,73 milliards de dollars, soit une hausse de 22,3% par rapport à l’année précédente. Les exportations ont rapporté 76,39 milliards de dollars, en progression de 18,3%, tandis que les importations se sont élevées à 79,34 milliards de dollars, soit une augmentation de 26,3 %.

Le secteur des IDE est resté le principal moteur de la croissance, générant 117,10 milliards de dollars d’échanges commerciaux, en hausse de 35,9%. Sur ce montant, les exportations ont représenté 60,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 30,4%, tandis que les importations ont progressé de 42,2% pour atteindre 56,87 milliards de dollars par rapport à la même période en 2025.

Par contraste, le secteur des entreprises nationales a enregistré un recul de leur activité commerciale, la valeur totale des importations et des exportations s’est établie à 38,63 milliards de dollars au cours des deux premiers mois, en baisse de 6,2% sur un an. Les exportations ont chuté de 12,1%, à 16,16 milliards de dollars, tandis que les importations ont légèrement diminué de 1,5 % à 22,47 milliards de dollars.

La croissance des exportations dans le secteur des entreprises d’IDE a été tirée par des catégories industrielles clés, notamment les produits de haute technologie et de fabrication.

Les expéditions d’ordinateurs, d’électronique et de composants ont progressé de 5,14 milliards de dollars, soit 40,9%, tandis que celles de téléphones et de composants ont augmenté de 1,93 milliard de dollars, soit 21%.

Les exportations de machines, d’équipements et de pièces détachées ont crû de 1,59 milliard de dollars, soit 20,6%.

Les jouets, les articles de sport et leurs pièces détachées ont enregistré une hausse notable de 52,4% pour atteindre 1,16 milliard de dollars, tandis que les véhicules de transport et leurs pièces détachées ont progressé de 12,7% pour s’établir à 323 millions de dollars.

Du côté des importations, les achats de machines, de matières premières et de biens intermédiaires ont également bondi, en phase avec la croissance des exportations. Les importations de machines, d’équipements, d’outils et de pièces détachées ont atteint 9,96 milliards de dollars, en hausse de 27,9% sur un an, tandis que les importations d’ordinateurs, d’électronique et de composants se sont élevées à 29,87 milliards de dollars, soit une augmentation de 48,3 %.

La belle performance du secteur des IDE confirme la tendance à la hausse observée en 2025, année où le volume total des échanges commerciaux du Vietnam a atteint un record de plus de 930 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,2% par rapport à l’année précédente.

Les entreprises à capitaux étrangers ont représenté 683,35 milliards de dollars, en hausse de 28,9%, tandis que les entreprises nationales ont contribué à hauteur de 246,72 milliards de dollars, en baisse de 4 % par rapport à l’année précédente. – VNA

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#secteur des investissements directs étrangers #croissance des échanges commerciaux #commerce extérieur
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