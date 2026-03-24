Économie

Les banques renforcent leur présence au Centre financier international du Vietnam

Le Centre financier international du Vietnam (VIFC) est considéré comme un pôle de capitaux majeur où les banques agissent comme des intermédiaires financiers modernes, facilitant des flux de capitaux efficaces et améliorant l’allocation des ressources.

Le Centre financier international du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a été officiellement lancé le 11 février 2026. Photo : VNA
Le Centre financier international du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a été officiellement lancé le 11 février 2026. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un nombre croissant de banques commerciales s’installent au Centre financier international du Vietnam (VIFC), cherchant à tirer profit de mécanismes préférentiels, à développer leurs opérations, à attirer des capitaux étrangers et à renforcer leur compétitivité dans un contexte d’intégration mondiale intensive.

Cette tendance se confirme à mesure que les banques annoncent leur intention de rejoindre le centre. Lors de son assemblée générale annuelle de 2026, la Banque commerciale par actions Nam A (Nam A Bank) a obtenu l’approbation de ses actionnaires pour la création d’une banque commerciale à responsabilité limitée unipersonnelle, détenue à 100% par des Vietnamiens et opérant au sein du VIFC.

Cette entité devrait soutenir la stratégie à long terme de Nam A Bank visant à développer ses activités financières internationales, tout en tirant parti des avantages fiscaux, juridiques et opérationnels du centre pour améliorer son efficacité et sa compétitivité. La banque ambitionne également de faciliter l’accès aux capitaux internationaux et de diversifier ses produits et services afin de répondre à la demande croissante de transactions transfrontalières, tant de la part des entreprises que des particuliers.

Auparavant, le 11 février 2026, le VIFC de Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a été officiellement lancé, avec Nam A Bank reconnue comme l’un de ses membres stratégiques.

L’intérêt pour le VIFC se répand dans le système bancaire. Plusieurs autres banques commerciales préparent des plans de participation qui seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de leur assemblée générale annuelle.

La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) prévoit de solliciter l’autorisation de créer une filiale auprès du VIFC. Cette nouvelle entité devrait permettre d’étendre ses activités tout en alignant la banque sur les normes internationales les plus exigeantes en matière de gouvernance, de produits et de gestion des risques.

Vietcombank envisage également d’augmenter son capital social afin de renforcer sa capacité financière, notamment pour se développer dans des domaines complexes tels que la finance transfrontalière, la banque d’investissement et les services liés aux actifs numériques.

De même, la Banque commerciale par actions vietnamienne de l’industrie et du commerce (VietinBank) étudie la possibilité de créer une filiale ou une entité juridique appropriée pour opérer au sein du VIFC. Sa stratégie prévoit une expansion dans les secteurs de la fintech et des actifs numériques, avec un projet de collaboration avec des startups de l’écosystème de son actionnaire stratégique, le groupe financier japonais MUFG, afin de développer des services de paiement, de crédit et d’assurance entre 2026 et 2027. VietinBank ambitionne également de se positionner comme intermédiaire de paiement dans le secteur des actifs numériques dès l’obtention des autorisations réglementaires.

Parallèlement, la Banque commerciale par actions de développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank) a consulté ses actionnaires en vue du transfert de son siège social dans la tour du Centre financier international de Saigon Marina, conformément à sa stratégie d’expansion et à sa nouvelle phase de développement.

Au-delà des banques individuelles, le VIFC suscite un vif intérêt au sein du système financier vietnamien. À Dà Nang, 11 institutions, dont cinq banques, ont été agréées pour y participer, tandis que la liste des membres fondateurs du VIFC-HCMC comprend plusieurs banques telles que MB, TPBank, SHB, HDBank et Nam A Bank.

Conformément à la réglementation en vigueur, les banques commerciales vietnamiennes éligibles peuvent adhérer au VIFC en tant que membres, selon un modèle de société à responsabilité limitée unipersonnelle détenue à 100% par des Vietnamiens.

Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale régionale 2 de la Banque d’État du Vietnam (BEV), a déclaré que la participation au VIFC permettra aux banques d’élargir leurs services, d’améliorer leur réputation et leur image de marque, et de contribuer au développement de ce centre financier international.

Il a souligné que le VIFC est axé sur la finance durable et les secteurs spécialisés, créant ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour les banques. Les domaines prioritaires comprennent la finance verte, les marchés des crédits carbone, l’émission et le négoce d’instruments de dette et de participation verts, ainsi que les services financiers soutenant le tourisme et les infrastructures durables. L’assurance, la réassurance, le courtage international, le financement maritime, les produits dérivés sur matières premières et les services de conseil en droit, gestion d’actifs et fonds d’investissement sont également encouragés.

L’expert financier, le Dr Nguyên Tri Hiêu, a déclaré que les banques opérant au sein du centre devraient adopter un modèle de « guichet unique », offrant des services financiers intégrés à une clientèle diversifiée, allant des investisseurs nationaux et internationaux aux particuliers et aux entreprises. Cela requiert une solide expertise dans des services tels que les paiements, les transferts de fonds, le financement du commerce international et les instruments internationaux comme les lettres de crédit, ainsi qu’une connaissance approfondie des institutions financières mondiales.

Les experts considèrent le VIFC comme une plateforme de capitaux majeure où les banques jouent le rôle d’intermédiaires financiers modernes, facilitant les flux de capitaux et optimisant l’allocation des ressources. À long terme, grâce à un développement harmonieux des institutions, des infrastructures et des ressources humaines, le VIFC devrait devenir à la fois une destination privilégiée pour les capitaux internationaux et un tremplin pour une intégration plus poussée du système bancaire vietnamien dans les chaînes de valeur financières régionales et internationales. – VNA

source
#Centre financier international du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) #Centre financier international du Vietnam #banques commerciales du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Photo: VNA

Renforcer la coopération Vietnam – UE dans le cadre de Global Gateway

Le 24 mars à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a participé au Forum des affaires et de l’investissement « EU – Vietnam Global Gateway ». Il a souligné le développement soutenu des relations Vietnam – UE depuis plus de 30 ans, en particulier grâce à l’accord de libre-échange EVFTA, faisant de l’UE l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam.

Situé dans la commune de Phuoc Dinh, le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 couvrira une superficie de 883,68 ha, dont 443,11 ha terrestres et 440,57 ha maritimes dans la commune de Phuoc Dinh. Photo: VNA

Le Vietnam envisage de développer l’énergie atomique à des fins pacifiques

Trân Chi Thành, directeur de l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam (VINATOM), a souligné que dans la période à venir, l’institut et ses unités affiliées continueraient à promouvoir leurs atouts pour assurer une utilisation sûre et sécurisée de l’énergie atomique, contribuant ainsi efficacement aux objectifs de développement socio-économique.

Le parc industriel Thang Long II, situé dans la province de Hung Yên (Nord). Photo : BQL

Les parcs industriels verts drainent les investissements étrangers

Les statistiques montrent qu’environ 80% des entreprises réalisant des investissements directs étrangers privilégient les sites dotés d’infrastructures d’énergie verte, ce qui reflète une évolution claire des préférences d’investissement à mesure que les normes environnementales se durcissent dans le monde entier.

Zone de stockage de carburant de la raffinerie de Nghi Son dans la province de Thanh Hoa. Photo : VNA

Le Vietnam s’efforce de diversifier ses sources d’approvisionnement en carburants

Depuis que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les chaînes d’approvisionnement en pétrole brut et en carburants raffinés, Petrovietnam a rapidement activé une série de mesures de réponse tout en agissant de manière décisive pour mettre en œuvre la résolution n°36/NQ-CP du gouvernement datée du 6 mars 2026 afin de garantir l’approvisionnement énergétique du marché.

Chaîne de montage de motos de Honda à Phu Tho. Photo : Bnews/VNA

Les IDE à Phu Tho en hausse de sept fois au premier trimestre 2026

Pour atteindre ces résultats, Phu Tho a renouvelé sa stratégie de promotion des investissements, en intensifiant ses actions tant au niveau national qu'international afin de diversifier ses partenaires et ses marchés. La province a renforcé l’accompagnement des investisseurs, de la phase de recherche à la mise en œuvre des projets.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai (à gauche) et Diego Diaz, président de SNCF International, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à Paris, le 23 mars. Photo difusée par la VNA

Le Vietnam et la France discutent des possibilités de coopération ferroviaire

Diego Diaz, président de SNCF International, filiale de la SNCF, a affirmé la volonté de l’entreprise de soutenir le Vietnam par le biais de conseils stratégiques, de formations en ressources humaines et de transferts de technologie, tout en partageant des enseignements pratiques en matière de planification, d’exploitation et de gestion des systèmes ferroviaires modernes.

Vietjet Air prévoit une liaison Hanoï – Prague via Almaty. Photo: VNA

Vietjet Air prévoit une liaison Hanoï – Prague via Almaty

Le Comité de l’aviation civile du Kazakhstan a officiellement approuvé l’exploitation de cette ligne. Celle-ci devrait entrer en service le 11 juillet 2026, à raison de deux vols par semaine, opérés par des avions gros-porteurs Airbus A330.

Le Vietnam mise sur la résilience et la diversification pour maintenir son élan d'exportation. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur la résilience et la diversification pour maintenir son élan d'exportation

Dans un contexte de profonde restructuration du commerce mondial, le ministère de l’Industrie et du Commerce vise à maintenir une croissance des exportations comprise entre 15 et 16 %, tout en ambitionnant un excédent commercial supérieur à 23 milliards de dollars, contribuant ainsi de manière significative à l’objectif d’une croissance du PIB à deux chiffres à l’horizon 2026.

Production de riz de haute qualité grâce à la mécanisation dans la région rizicole de la province d'An Giang. Photo : VNA

Restructuration des chaînes de valeur agricoles face aux défis logistiques

Dans son télégramme officiel n°23/CĐ-TTg du 16 mars 2026 relatif à la promotion des exportations, le Premier ministre a insisté sur l’urgence de développer et moderniser les infrastructures de transport, les entrepôts, les ports en eau profonde et les centres logistiques, afin de répondre aux exigences croissantes des échanges commerciaux et d’accroître la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

La solide performance du secteur des IDE poursuit une tendance à la hausse observée en 2025. Photo: VNQ

Les entreprises d’IDE affichent une croissance des échanges de 35,9% début 2026

Le secteur des IDE est resté le principal moteur de la croissance, générant 117,10 milliards de dollars d’échanges commerciaux, en hausse de 35,9%. Sur ce montant, les exportations ont représenté 60,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 30,4%, tandis que les importations ont progressé de 42,2% pour atteindre 56,87 milliards de dollars par rapport à la même période en 2025.

Un protocole d’accord a été signé entre l’Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni et l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande. Photo : VNA

Cap sur “Vietnam 2045” : lancement d’une Banque de talents vietnamiens au Royaume-Uni

Un protocole d’accord a été signé entre l’Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni et l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande, posant les bases d’un écosystème intellectuel vietnamien à l’horizon 2030, avec la création d’une « Banque de talents Vietnam–Royaume-Uni », un réseau structuré reliant étudiants et experts de haut niveau.