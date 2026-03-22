Tourisme

Les musées d’histoire naturelle, nouvel atout du tourisme éducatif vietnamien

Portés par la modernisation des espaces d’exposition, le développement d’activités interactives et la richesse exceptionnelle de la biodiversité nationale, les musées d’histoire naturelle du Vietnam s’affirment comme un segment prometteur du tourisme éducatif et écologique à l’horizon 2026, en phase avec les exigences d’un développement durable.

Des élèves visitent et découvrent le Musée d’Histoire naturelle du Vietnam. Photo : VNA
Des élèves visitent et découvrent le Musée d’Histoire naturelle du Vietnam. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Ces derniers temps, le réseau des musées d’histoire naturelle et des instituts de recherche biologique à travers le pays attire un nombre croissant d’élèves, de familles et de visiteurs.

Les innovations dans l’organisation des espaces d’exposition, l’application des technologies et le renforcement des activités interactives révèlent un potentiel évident pour la création d’un produit touristique éducatif et écologique à forte identité, en phase avec la tendance au développement durable à l’horizon 2026 et au-delà.

À Hanoï, le Musée d’Histoire naturelle du Vietnam (quartier Nghia Dô) est devenu une destination familière les week-ends et pendant les vacances. Avec près de 40 000 spécimens conservés et présentés de manière scientifique, le musée retrace l’évolution de la vie sur Terre sur environ 3,6 milliards d’années. Les collections sont organisées par thématiques, combinant éclairage, maquettes et panneaux explicatifs visuels, facilitant l’accès aux connaissances.

Outre les expositions permanentes, le musée propose de nombreuses activités pratiques telles que la préparation de spécimens d’insectes, le moulage de fossiles, la fabrication de robots dinosaures ou la création de masques d’animaux, attirant un large public scolaire. Le lancement, fin 2025, de la construction d’un nouveau site marque une étape importante dans l’élargissement de ses capacités d’accueil.Dans le Centre du pays, le Musée d’Histoire naturelle du Littoral du Centre (quartier Vy Da, ville de Hue) a rouvert ses portes en janvier 2026 après des travaux de modernisation. Il conserve des milliers de spécimens reflétant les écosystèmes de la forêt tropicale humide, de la lagune de Tam Giang – Câu Hai et des zones côtières.

Fidèle à la devise « Ne pas laisser les spécimens n’être que des spécimens », l’établissement met l’accent sur des espaces dédiés à l’étude, à la recherche et aux expériences régulières pour les élèves et étudiants. Selon son plan de développement à l’horizon 2030, le complexe central de 16 hectares comprendra des espaces d’exposition intérieurs et extérieurs, un jardin de papillons, un espace consacré aux insectes, une zone de conservation des ressources génétiques et des connexions avec les sites culturels voisins.Dans le Centre-Sud, le Musée océanographique (relevant de l’Institut d’océanographie, à Nha Trang, province de Khanh Hoa) accueille plus de 500 000 visiteurs nationaux et internationaux chaque année.

Depuis 2023, le musée modernise en continu ses espaces thématiques, enrichit ses collections et renforce sa présence sur les plateformes numériques afin d’améliorer la sensibilisation à la protection de la biodiversité marine. Il est ainsi devenu non seulement un lieu d’apprentissage pour les élèves et étudiants, mais aussi une étape incontournable pour les touristes visitant la ville balnéaire.

À Hô Chi Minh-Ville, le Musée de Géologie du Vietnam conserve plus de 20 000 spécimens précieux liés aux ressources minérales et à la géologie. De nombreuses pièces rares, à forte valeur scientifique, suscitent l’intérêt des passionnés désireux de mieux comprendre l’histoire de la Terre.

Le Vietnam figure parmi les 16 pays au monde présentant le plus haut niveau de biodiversité. Ses écosystèmes variés – forêts, hauts plateaux, lagunes et zones maritimes – constituent une base essentielle pour le développement du tourisme écologique et de l’éducation environnementale.

Dans le contexte d’une reprise vigoureuse du secteur touristique, les musées d’histoire naturelle disposent d’une opportunité majeure pour devenir des destinations éducatives attractives, où le savoir scientifique est transmis de manière vivante au grand public.

Cependant, plusieurs défis subsistent : superficie limitée de certains établissements, technologies interactives encore insuffisantes, expositions majoritairement statiques, ressources financières et humaines restreintes. La coordination entre les secteurs scientifique, culturel et touristique demeure parfois incomplète.


Pour exploiter pleinement ce potentiel, il convient de poursuivre les investissements dans les infrastructures, de former des équipes capables de vulgariser les connaissances scientifiques de manière accessible, d’intensifier l’usage des technologies numériques et de renforcer les partenariats avec les écoles et les agences de voyage.

Lorsque chaque visite devient une leçon concrète sur l’environnement et la responsabilité de la préservation, les musées d’histoire naturelle ne sont plus seulement des lieux de conservation, mais des acteurs à part entière de l’enrichissement durable de l’offre touristique vietnamienne. - VNA

#musées d’histoire naturelle #tourisme éducatif
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