Tourisme

Au fil de l'eau, le tourisme de Cân Tho se met au vert

La ville de Cân Tho tire parti de son paysage fluvial et de son agriculture basée sur les vergers pour développer des produits d’écotourisme distinctifs, dans le but d’attirer plus de visiteurs et de développer l’économie touristique locale.

Can Tho est l'âme vibrante du delta du Mékong au Vietnam, un lieu où l'eau est omniprésente, des marchés flottants aux maisons sur pilotis, en passant par les bateaux de riz et les temples au bord du fleuve. Photo : Vietnam Travellog
Can Tho est l'âme vibrante du delta du Mékong au Vietnam, un lieu où l'eau est omniprésente, des marchés flottants aux maisons sur pilotis, en passant par les bateaux de riz et les temples au bord du fleuve. Photo : Vietnam Travellog

Hanoi (VNA) – La ville de Cân Tho valorise son paysage fluvial et son agriculture fruitière pour développer des produits d’écotourisme originaux, avec pour objectif d’attirer davantage de visiteurs et de dynamiser l’économie touristique locale.

L’agritourisme et l’écotourisme ont été identifiés comme un secteur à fort potentiel et devraient inciter les visiteurs à découvrir la plus grande ville du delta du Mékong.

Ces dernières années, de nombreuses communes et quartiers de la ville ont mis à profit leurs atouts et renforcé leurs liens pour créer des offres touristiques uniques, contribuant ainsi à l’expansion du secteur touristique local.

Valoriser les atouts

L’îlot de Tân Lôc, situé dans le quartier du même nom, est une zone touristique unique, nichée au cœur du fleuve Hâu.

Grâce à ses terres alluviales fertiles, ses vergers denses et ses systèmes d’aquaculture performants en étangs et en cages flottantes, la localité offre des conditions propices au développement de l’écotourisme et de l’agritourisme, en accord avec la politique de tourisme vert de la ville.

Outre ses ressources naturelles, Tân Lôc préserve un riche patrimoine culturel, notamment un ensemble de maisons anciennes du début du 20e siècle, des maisons communales et des pagodes, ainsi que des fêtes traditionnelles.

Actuellement, plusieurs sites touristiques du quartier accueillent des visiteurs, tels que le jardin de goyaves de Cô Diêp, le jardin écologique de Tân Lôc, le jardin de vignes boisées, les vergers de ramboutans, la maison ancienne de Trân Ba Thê, l’établissement de vin de prunes de Sau Tia, un établissement de sauce de poisson fermentée de tra fish et le jardin de cocotiers de Tân Lôc.

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L'îlot de Tân Loc est situé à environ 40 km de la ville de Cân Tho. Photo: toplist.vn


Afin de promouvoir le développement du tourisme, le Comité populaire de l’arrondissement de Tân Lôc a créé un Club de développement de l’écotourisme, qui réunit les organisations locales et les représentants des sites touristiques.

Le club vise à renforcer les liens entre les destinations touristiques tout en encourageant les propriétaires de vergers et les ménages à sensibiliser le public et à participer à des modèles de tourisme communautaire adaptés aux réalités locales.

Nguyên Thi Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Tân Lôc, a déclaré qu’après la fusion administrative, la localité continue de promouvoir les atouts de l’écotourisme axé sur les vergers sur l’îlot.

Le quartier examine actuellement les sites touristiques et se coordonne avec les arboriculteurs et les entreprises locales afin de consolider et de promouvoir des produits touristiques distinctifs.

Cependant, les efforts déployés pour attirer les investissements et promouvoir le tourisme ne sont pas encore à la hauteur du potentiel de la localité.

Selon la responsable, afin de maximiser les atouts géographiques de l’îlot, la localité a proposé que les autorités de différents échelons continuent de soutenir les investissements dans les infrastructures portuaires, routières et fluviales.

Le quartier s’attache à développer un tourisme communautaire durable, lié à la préservation des ressources naturelles, à créer des marques pour les produits OCOP (À chaque commune son produit) et à les intégrer à l’offre touristique.

Parallèlement, il vise à renforcer la notoriété des produits labellisés OCOP dans le quartier de Tân Lôc en particulier, en les intégrant aux activités touristiques afin d’améliorer la qualité des produits et d’élargir les débouchés commerciaux.

Non seulement les zones présentant des caractéristiques géographiques distinctives telles que les îlots et les bancs de sable, mais plusieurs communes et quartiers de la banlieue de la ville repositionnent également leurs espaces de développement de l’écotourisme et de l’agritourisme. Parallèlement, ils renouvellent leurs produits touristiques et renforcent leurs liens afin de créer des destinations attractives.

Développement des liens

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Le pont Tinh yêu (Amour) qui relie le quai de Ninh Kiêu à la dune de Cai Khê. Photo: Internet

La commune de Tân Hòa, dans la ville de Cân Tho, est née de la fusion de quatre localités : les communes de Tân Hòa, de Nhon Nghia A, les chefs-lieux de Môt Ngàn et de Bay Ngàn (anciennement dans le district de Châu Thành A, province de Hâu Giang).

Avec une superficie naturelle de 58,60 km², la commune bénéficie d’atouts considérables pour le développement de divers modèles économiques, parmi lesquels le tourisme communautaire représente une voie prometteuse.

Actuellement, la commune de Tân Hoa développe progressivement des produits de tourisme communautaire axés sur la découverte de la vie dans les vergers, le tourisme fluvial, la visite de sites de production agricole et la dégustation de la gastronomie locale.

Plusieurs modèles ont déjà séduit les visiteurs, notamment le séjour chez l’habitant Muong Dinh, la ferme laitière caprine Ngoc Dào et divers produits OCOP.

Cependant, les activités touristiques locales restent limitées, caractérisées par des opérations à petite échelle, un manque de diversification de l’offre et des liens insuffisants entre les habitants, les entreprises et les agences de voyages.

Lê Hoàng Xuyên, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Tân Hoa, a déclaré que la commune espère continuer à bénéficier du soutien du Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville en matière d’orientation du développement, de conseils pour la création de produits touristiques distinctifs, de connexion des itinéraires touristiques et de promotion de son image touristique.

Parallèlement, la commune souhaite renforcer sa coopération avec les entreprises du secteur du tourisme afin d’attirer des visiteurs pour des activités expérientielles, créant ainsi une chaîne de valeur touristique liée à la production agricole et à la consommation des produits OCOP.

Selon Lê Hoàng Xuyên, la commune de Tân Hoa attache également une grande importance aux liens avec les communes voisines telles que Nhon Ai, Phong Diên, Truong Long et le quartier de An Binh. Ceci est essentiel pour la création d’itinéraires touristiques intégrés, la diversification des produits et l’allongement de la durée des séjours, dans le but de développer le tourisme dans un espace ouvert et interconnecté à l’échelle régionale.

Parallèlement, la participation active et le consensus des résidents locaux en matière de préservation des paysages, de sauvegarde des valeurs culturelles traditionnelles et d’amélioration de la qualité des services et des pratiques professionnelles sont des facteurs déterminants pour le développement durable du tourisme à Tân Hòa.

Sâm Long Giang, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville, a souligné que l’agritourisme est l’un des secteurs prometteurs qui devrait attirer davantage de visiteurs dans la région du delta du Mékong et à Cân Tho.

La ville de Cân Tho compte actuellement plus de 110 sites et attractions touristiques proposant diverses formes d’écotourisme, notamment le tourisme fluvial, le tourisme communautaire et le tourisme côtier. Elle dispose également d’un réseau d’hébergements de qualité offrant une gamme variée de services adaptés à un large éventail de visiteurs.

Dans les prochains mois, le département s’attachera à conseiller le Comité populaire municipal sur le développement de nouveaux produits touristiques et la formation d’une main-d’œuvre touristique hautement qualifiée. Il proposera également des mécanismes pour attirer les investissements dans le tourisme fluvial et l’écotourisme en verger, tout en promouvant la transformation numérique du tourisme afin de toucher un public international. – VNA

source
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