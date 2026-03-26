Tourisme

An Giang intensifie le développement du tourisme dans la perspective de l'APEC 2027

Selon Bui Quoc Thai, directeur du Service provincial du tourisme d’An Giang, Phu Quoc s’affirme désormais comme une "marque" forte, capable de rivaliser avec des destinations régionales, jouant un rôle de levier de croissance et contribuant à l’amélioration globale de la qualité des services touristiques. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’intégration internationale accrue, à l’approche de l’APEC 2027, prévu dans la zone spéciale de Phu Quoc.

La télécabine au-dessus de la mer le plus long au monde à Phu Quoc. Photo: VNA
La télécabine au-dessus de la mer le plus long au monde à Phu Quoc. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Selon le Service provincial du tourisme, au premier trimestre 2026, la province a accueilli plus de 8,2 millions de visiteurs, soit plus de 33 % de l’objectif annuel. Parmi eux, plus de 829 400 étaient des touristes internationaux, en hausse de plus de 70 % en glissement annuel. Les recettes touristiques ont atteint 21 432 milliards de dongs, enregistrant une progression de 52,6 %.

L’île de Phu Quoc s’impose comme le principal moteur de cette dynamique, attirant à elle seule plus de 817 000 visiteurs étrangers, soit plus de 98,5 % du total des arrivées internationales de la province.

Selon Bui Quoc Thai, directeur du Service provincial du tourisme d’An Giang, Phu Quoc s’affirme désormais comme une "marque" forte, capable de rivaliser avec des destinations régionales, jouant un rôle de levier de croissance et contribuant à l’amélioration globale de la qualité des services touristiques. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte d’intégration internationale accrue, à l’approche de l’APEC 2027, prévu dans la zone spéciale de Phu Quoc.

La province met en œuvre un plan de développement touristique pour la période 2025-2030, avec une vision à l’horizon 2035, visant à faire de Phu Quoc un centre de services et de tourisme écologique de haute qualité, à la fois maritime et insulaire, de stature nationale et internationale.

Les autorités locales accordent une priorité particulière à l’attraction des investissements. À fin 2025, la province recensait plus de 320 projets touristiques couvrant une superficie totale de plus de 10 000 hectares, pour un capital total supérieur à 402 200 milliards de dongs. À Phu Quoc, de grands groupes tels que Vingroup, Sun Group, BIM Group et CEO Group ont développé des complexes touristiques, des zones urbaines et des infrastructures de loisirs d’envergure, renforçant l’attractivité et la compétitivité de la destination.

Parallèlement, la province valorise ses atouts en matière de tourisme festif et écologique, tout en intensifiant les préparatifs logistiques et organisationnels pour l’APEC 2027. Cette stratégie vise à soutenir la croissance du secteur dès le début de l’année et à atteindre l’objectif de 25 millions de visiteurs en 2026.

L’intégration des technologies numériques constitue également un axe prioritaire, avec le renforcement de la promotion touristique sur les plateformes digitales et l’amélioration de l’accès à l’information pour les visiteurs. Les activités de promotion et de coopération régionale sont intensifiées à travers des salons, des conférences et des programmes de stimulation de la demande, favorisant la mise en réseau des circuits touristiques dans le delta du Mékong.

Dans les temps à venir, An Giang entend poursuivre ses activités de promotion touristique, accueillir des délégations d’étude et renforcer les échanges commerciaux, tout en développant des produits touristiques propres à la région. L’accent est mis sur des segments à forte valeur ajoutée tels que le tourisme MICE, le golf, le bien-être et la gastronomie, afin de répondre aux attentes d’une clientèle haut de gamme.

Les marchés cibles incluent notamment la République de Corée, la Chine, l’Inde, Taïwan (Chine), le Cambodge, les pays russophones, ainsi que les grands centres touristiques nationaux tels que Ho Chi Minh-Ville et Hanoï.

En parallèle, An Giang met en œuvre des programmes de formation pour améliorer la qualité des ressources humaines, tout en procédant à une évaluation globale des infrastructures d’hébergement à Phu Quoc afin de garantir leur conformité aux standards internationaux.-VNA

#Phu Quôc #An Giang #APEC
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