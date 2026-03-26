Économie

À Hanoï, naissance d’une alliance mondiale pour l’avenir de la filière café

La création de l’Alliance mondiale du café (Global Coffee Alliance - GCA), une plateforme multinationale dédiée au développement durable de la filière au Vietnam et à l’échelle mondiale, vise à favoriser le partage des ressources et à promouvoir le développement durable du secteur dans un contexte d’intégration internationale accrue.

Vũ Bích Ngọc
Conférence internationale sur le café 2026 à Hanoï. Photo: VNA
Conférence internationale sur le café 2026 à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 26 mars à Hanoï, la capitale vietnamienne a accueilli la Conférence internationale sur le café 2026, une initiative de la société TNI King Coffee. L’événement a réuni des représentants de 19 délégations diplomatiques ainsi que de nombreux experts du secteur.

Point d’orgue de cette rencontre : la signature marquant la création de l’Alliance mondiale du café (Global Coffee Alliance - GCA), une plateforme multinationale dédiée au développement durable de la filière au Vietnam et à l’échelle mondiale.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur de l’État de Palestine au Vietnam et chef du corps diplomatique, Saadi Salama, a souligné que cette conférence dépasse le simple cadre commercial. Selon lui, le café n’est pas seulement un produit économique, mais aussi une valeur culturelle et un véritable vecteur diplomatique favorisant la coopération entre les nations.

La fondatrice et directrice générale de TNI King Coffee, Le Hoang Diep Thao, a pour sa part insisté sur l’urgence de renforcer la solidarité entre les pays producteurs et distributeurs. La création de la GCA vise à favoriser le partage des ressources et à promouvoir le développement durable du secteur dans un contexte d’intégration internationale accrue.

L’industrie mondiale du café est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs : changement climatique, volatilité des marchés et exigences croissantes en matière de transparence des chaînes d’approvisionnement. Dans ce contexte, la GCA ambitionne de devenir une plateforme commune pour protéger les écosystèmes et connecter quelque 125 millions de "citoyens du café" à travers le monde. Son objectif central est de bâtir un avenir où aucun producteur ne sera laissé de côté.

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Signature marquant la création de l’Alliance mondiale du café. Photo: VNA

Le Hoang Diep Thao a exprimé la volonté de voir le Vietnam et les autres pays producteurs ne plus se limiter à la fourniture de matières premières brutes. L'objectif est de participer plus activement aux étapes de transformation pour augmenter la valeur ajoutée et consolider l'image des marques nationales sur le marché mondial.

Le Hoang Diep Thao a exprimé le souhait que le Vietnam et les autres pays producteurs de café ne se limitent plus au rôle de fournisseurs de matières premières brutes, mais s’intègrent plus profondément dans la chaîne de valeur de la transformation, afin d’accroître la valeur ajoutée et de renforcer le positionnement de leur marque nationale sur le marché mondial.
Avec une vision à l'horizon 2040, la GCA s'engage à construire un écosystème caféier atteignant la neutralité carbone (Net-Zero), intégrant les technologies modernes.

La déclaration adoptée en 2026 repose sur cinq axes prioritaires : la protection des écosystèmes et la promotion d’une agriculture régénératrice ; l’amélioration des moyens de vie des producteurs ; le renforcement de la coopération pour des chaînes d’approvisionnement transparentes et durables ; l’accélération de l’innovation et de la transformation numérique ; ainsi que la valorisation de la culture du café en tant que patrimoine mondial.

En tant que deuxième exportateur mondial de café et leader pour le Robusta, le lancement de cette alliance à Hanoï marque un tournant stratégique pour le Vietnam. Cela témoigne de la volonté du pays de façonner activement l'avenir de l'industrie mondiale. -VNA

Vũ Bích Ngọc
#café #Alliance mondiale du café
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