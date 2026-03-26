Le Vietnam renforce sa résilience logistique face aux tensions au Moyen-Orient

Hanoï (VNA) - Les tensions récentes au Moyen-Orient provoquent des perturbations notables dans les chaînes d’approvisionnement et le transport à l’échelle mondiale. L’augmentation des coûts et l’allongement des délais de livraison affectent directement les activités d’exportation et d’importation du Vietnam, contraignant les entreprises à s’adapter pour préserver leurs commandes et leurs parts de marché.



Dans ce contexte, l’identification précise des points de blocage logistiques, ainsi qu’une réponse coordonnée entre entreprises, ministères et associations, s’avèrent essentielles pour atténuer les risques et garantir la stabilité des chaînes d’approvisionnement.





Selon le Service commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis, le Moyen-Orient joue un rôle clé non seulement en tant que marché de consommation, mais aussi comme plaque tournante du fret intercontinental. Toute instabilité dans cette région se répercute ainsi sur l’ensemble des réseaux logistiques mondiaux. Les ajustements des routes maritimes et les restrictions de l’espace aérien ont entraîné des retards importants. Certaines cargaisons vietnamiennes n’ont pas pu atteindre leur destination dans les délais prévus, obligeant les entreprises à modifier leurs itinéraires ou à rechercher des débouchés alternatifs, ce qui génère des coûts supplémentaires et accroît les risques commerciaux.



Les tensions au Moyen-Orient constitue un choc majeur pour le transport mondial, après celui de la pandémie de COVID-19, avec des risques encore plus difficiles à prévoir, a déclaré Tran Chi Dung, secrétaire général de l’Association des entreprises logistiques du Vietnam.



Les compagnies maritimes ont ajouté des frais et prolongé les itinéraires, augmentant les délais de livraison de 10 à 14 jours, voire davantage. Le détournement des navires via le cap de Bonne-Espérance, au lieu des routes traditionnelles, a prolongé les délais et accru les frais de stockage ainsi que les risques de non-respect des contrats. Plusieurs secteurs, dont le café, le bois et le textile, subissent ces impacts indirects.



Malgré ce contexte difficile, les entreprises vietnamiennes se distinguent par leur réactivité. Nombre d’entre elles font preuve d’une grande flexibilité, en réorganisant le traitement des marchandises dans les points de transit ou en écoulant une partie des stocks sur des marchés intermédiaires afin de limiter les pertes.



Cette approche permet de réduire les risques et d’optimiser la valeur des cargaisons tout au long de leur acheminement. Par ailleurs, la baisse des volumes de transport a également ouvert des marges de négociation sur les tarifs avec certains partenaires.





Cependant, ces réponses demeurent essentiellement réactives. Les experts estiment que ces fluctuations s’inscrivent dans les cycles du marché du transport, où les tarifs de fret évoluent en fonction de l’offre et de la demande. Ils insistent sur trois leviers structurants : le développement de solutions de transport alternatives, l’accélération de la digitalisation des chaînes d’approvisionnement et la diversification des marchés.



Au niveau institutionnel, le ministère de l’Industrie et du Commerce a engagé un plan d’action d'ici 2035, avec vision à l’horizon 2050, visant à renforcer la compétitivité du secteur, à développer des services logistiques intégrés et à promouvoir la transformation numérique ainsi que la « logistique verte ».



À l’échelle locale, des pôles économiques majeurs comme Hai Phong et Hô Chi Minh-Ville accélèrent la modernisation de leurs infrastructures afin de devenir des centres logistiques internationaux de premier plan, mieux connectés aux réseaux régionaux et mondiaux.



Les experts soulignent que ces efforts de restructuration visent à faire évoluer le Vietnam d’un simple consommateur de services logistiques vers un acteur pleinement intégré dans la chaîne de valeur. Dans un contexte de risques géopolitiques croissants, la logistique s’impose désormais comme un facteur déterminant de compétitivité. Les choix opérés aujourd’hui par les entreprises et les autorités contribueront ainsi non seulement à surmonter les difficultés immédiates, mais aussi à façonner durablement la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. -VNA

