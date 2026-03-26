Économie

Le Vietnam s’affirme comme un pôle majeur de production électronique en Asie du Sud-Est

Le Vietnam s’affirme comme un pôle majeur de production électronique en Asie du Sud-Est, la faveur de l’expansion continue des investissements des grands groupes technologiques internationaux, notamment sud-coréens.

Chaîne de production électronique au sein de la société Suntech. Photo: VNA
Chaîne de production électronique au sein de la société Suntech. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le Vietnam consolide sa position de centre de production électronique important en Asie du Sud-Est, à la faveur de l’expansion continue des investissements des grands groupes technologiques internationaux, notamment sud-coréens.

Les entreprises du conglomérat LG Group intensifient actuellement leurs activités de production dans le pays, accompagnées de plans de recrutement à grande échelle afin de répondre à la demande mondiale croissante, en particulier dans les segments de haute technologie.

Cette nouvelle vague d’investissements contribue à renforcer le rôle du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, tout en générant des dizaines de milliers d’emplois et en favorisant les transferts de technologies à moyen et long terme.

Dans ce cadre, les filiales locales de LG Innotek et LG Display ont sollicité les autorités de la ville de Hai Phong afin de garantir l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, condition essentielle à la mise en œuvre de leurs projets d’expansion. Cette initiative intervient dans un contexte où les groupes technologiques sud-coréens intensifient leurs investissements en Asie du Sud-Est afin de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et de tirer parti des avantages en termes de coûts.

Selon Park Hong Geun, directeur de LG Innotek Vietnam, l’usine V3, spécialisée dans la fabrication de modules de caméras pour smartphones, de solutions optiques pour les dispositifs de réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), ainsi que pour les véhicules intelligents, est désormais opérationnelle. Afin de répondre à la montée en puissance des commandes, notamment pour les nouvelles générations de modules optiques, l’entreprise prévoit de recruter environ 2 600 employés supplémentaires dans un avenir proche.

Parallèlement, l’entreprise envisage la construction de logements pour les travailleurs et le renforcement des avantages sociaux, dans un contexte de concurrence accrue pour attirer et fidéliser la main-d’œuvre qualifiée dans les grands pôles industriels.

De son côté, LG Display Vietnam a annoncé un plan de recrutement massif portant sur plus de 5 200 postes d’ici juin, en lien avec l’extension de ses capacités de production au sein de la zone industrielle de Trang Due 3. Cette montée en puissance vise à répondre à la demande internationale et pourrait encore s’intensifier à mesure que les projets d’expansion seront finalisés.

Du côté des autorités de Hai Phong, plusieurs mesures sont mises en œuvre pour faire face aux tensions sur le marché du travail, notamment le renforcement de la formation professionnelle, l’attraction de travailleurs issus d’autres provinces, ainsi que l’organisation de forums et de salons de l’emploi pour faciliter la mise en relation entre entreprises et candidats.

Par ailleurs, les autorités locales encouragent le développement de partenariats directs entre les entreprises et les établissements de formation - universités, collèges et écoles professionnelles - afin d’adapter les compétences aux exigences techniques croissantes du secteur électronique.

Selon les experts, l’expansion des activités de LG au Vietnam illustre à la fois la hausse de la demande mondiale et la reconfiguration en cours des chaînes d’approvisionnement. Dans un contexte de fluctuations géopolitiques et de coûts de production, les groupes technologiques cherchent à atténuer les risques en diversifiant leurs sites de production. -VNA

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