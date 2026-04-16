Politique

Le président de l’AN Tran Thanh Man assiste à la cérémonie d’ouverture de l’IPU-152

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (IPU-152), dans la soirée du 15 avril (heure locale), à Istanbul. 

Des délégués lors de la cérémonie d’ouverture de l’IPU-152. Photo : VNA
Des délégués lors de la cérémonie d’ouverture de l’IPU-152. Photo : VNA

Istanbul (VNA) - Dans la soirée du 15 avril (heure locale), à Istanbul, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (IPU-152), placée sous le thème : « Nourrir l’espoir, garantir la paix et protéger la justice pour les générations futures ».

La cérémonie a réuni notamment le président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Numan Kurtulmus, la présidente de l’IPU, Tulia Ackson, le secrétaire général de l’IPU, Martin Chungong, ainsi que plus de 60 présidents de parlement, 40 vice-présidents et plus de 1.000 parlementaires issus de 114 parlements membres.

Dans son message adressé à l’Assemblée, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné le rôle central des parlements dans la traduction des engagements multilatéraux en actions concrètes au niveau national, contribuant ainsi à renforcer l’efficacité du système multilatéral. Il a mis en avant la coopération internationale, le dialogue et une gouvernance inclusive comme leviers essentiels pour faire face aux défis mondiaux, tout en appelant à un renforcement du partenariat entre les Nations unies et les parlements afin d’accroître la redevabilité et la confiance des citoyens.

Dans son allocution d’ouverture, Numan Kurtulmus a affirmé que l’IPU-152 revêt une importance particulière, avec un thème en prise directe avec les enjeux régionaux et mondiaux actuels. Il a insisté sur la responsabilité partagée de la communauté internationale dans la construction de la paix et de la justice pour les générations futures, soulignant que ces objectifs doivent se traduire par des actions concrètes au bénéfice des populations. Il a également appelé à consolider le multilatéralisme et à bâtir une architecture des relations internationales plus équitable et plus efficace, notamment dans les domaines politique, sécuritaire et économique.

De son côté, la présidente de l’IPU, Tulia Ackson, a exprimé ses préoccupations face à l’aggravation des inégalités et aux conséquences durables du changement climatique sur l’avenir de l’humanité. Elle a réaffirmé le rôle clé des parlements dans la construction du consensus, l’orientation des politiques publiques et l’élaboration de solutions globales. Elle a appelé les parlements à promouvoir l’inclusion, à maintenir le dialogue et à agir avec une vision à long terme, afin de renforcer le multilatéralisme avec les Nations unies au centre.

Le secrétaire général de l’IPU, Martin Chungong, a pour sa part mis en exergue le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement, ainsi que dans l’amélioration des conditions de vie des populations, grâce au dialogue, à la confiance et au partage d’expériences. Il a indiqué qu’en 2025, l’IPU a intensifié la coopération interparlementaire à l’échelle mondiale et régionale, y compris dans les zones de conflit, et qu’elle prévoit d’organiser en 2026 plusieurs événements majeurs, dont le Forum mondial des femmes parlementaires en Serbie et la 153ᵉ Assemblée de l’IPU en Tanzanie.

S’agissant de l’agenda, l’IPU-152 devrait examiner et adopter deux résolutions majeures portant sur le rôle des parlements dans la gestion de l’après-conflit et la consolidation d’une paix juste et durable, ainsi que sur la construction d’une économie mondiale équitable et durable, notamment à travers la lutte contre le protectionnisme, la réduction des barrières tarifaires et la prévention de l’évasion fiscale des entreprises.

La 152ᵉ Assemblée de l’IPU se tient du 15 au 19 avril 2026. Selon le programme, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man prononcera une allocution importante lors du débat général, contribuant aux grandes orientations en faveur de la paix, de la coopération et du développement durable à l’échelle mondiale.- VNA

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#Tran Thanh Man #ouverture de l’IPU-152
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