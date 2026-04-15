Politique

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale donne son accord de principe à la création de la ville de Dong Nai

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a donné son accord de principe à l’établissement de cette nouvelle entité relevant du pouvoir central, ainsi qu’à la réorganisation des unités administratives et judiciaires, ouvrant la voie à un nouveau pôle de développement stratégique dans le Sud du Vietnam.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté une résolution relative à la création de dix quartiers dans la province de Dong Nai, tout en donnant un avis sur le projet d’établissement de la ville de Dong Nai (relevant du pouvoir central). Photo: VNA
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté une résolution relative à la création de dix quartiers dans la province de Dong Nai, tout en donnant un avis sur le projet d’établissement de la ville de Dong Nai (relevant du pouvoir central). Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Le 14 avril dans l’après-midi, lors de sa première session, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution relative à la création de dix quartiers dans la province de Dong Nai, tout en donnant son avis sur le projet de création de la ville de Dong Nai (relevant du pouvoir central).

Il a également donné son accord de principe pour la création du Tribunal populaire et du Parquet populaire de cette future ville. La séance était présidée par le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Khac Dinh.

Concernant la transformation de certaines communes en quartiers urbains, Nguyen Khac Dinh a souligné qu’il s’agissait d’une étape nécessaire pour concrétiser les orientations du Comité central du Parti et du Bureau politique visant à ériger Dong Nai en ville relevant directement du pouvoir central, tout en maintenant l’actuelle configuration territoriale. Cette conversion permet de garantir le respect des critères relatifs à la proportion de quartiers dans une ville de ce statut. Les organes de l’Assemblée nationale ont confirmé que les dix unités administratives concernées remplissent l’ensemble des conditions requises et que les procédures, y compris la consultation de la population, ont été conduites conformément à la réglementation.

S’agissant du projet de création de la ville de Dong Nai, les membres du Comité permanent ont examiné le dossier à soumettre à l’Assemblée nationale, incluant une proposition autorisant la reconnaissance anticipée du statut de "ville de première catégorie" avant l’achèvement de la planification. Le gouvernement a chargé le ministère de la Construction de finaliser cette planification, en coordination avec les autorités locales, d’ici le 30 avril 2026.

Plusieurs responsables ont exprimé leur soutien au projet. Le président de la Commission de l’économie et des finances, Phan Van Mai, a estimé que la création de cette ville repose sur des bases politiques, juridiques et pratiques solides, et qu’elle ouvrira de nouveaux espaces de développement, constituant un moteur de croissance pour la localité. Il a également recommandé d’appliquer les critères urbains existants de manière flexible, tout en prévoyant une feuille de route claire pour compléter les critères restants.

De son côté, le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, Le Tan Toi, a mis en avant la position stratégique de Dong Nai en matière de défense, de sécurité et de relations extérieures, ainsi que son rôle de pôle industriel majeur du Sud et ses acquis en développement rural. Ces éléments, selon lui, justifient pleinement son élévation au rang de ville directement administrée par le pouvoir central.

Lors de la séance, le président du Comité populaire de la province de Dong Nai, Vo Tan Duc, a remercié l’Assemblée nationale pour l’attention accordée au projet, affirmant que le soutien des autorités centrales constitue un levier essentiel pour permettre à la localité de valoriser pleinement son potentiel et ses atouts en vue d’un développement durable.

Le Comité permanent a finalement adopté, à titre de principe, l’ensemble des propositions, y compris la réorganisation des institutions judiciaires sur la base des structures existantes. Les autorités ont été invitées à finaliser rapidement le dossier en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale, avec pour objectif une entrée en vigueur des résolutions au 30 avril 2026.-VNA

#Dong Nai #Assemblée nationale #ville #pouvoir central
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