Politique

Renforcement de la coopération parlementaire entre le Vietnam et l'Italie

Accueillant le plus haut législateur vietnamien et une délégation vietnamienne de haut niveau l'accompagnant, Chiara Gribaudo a salué la coopération croissante entre les organes législatifs des deux pays et a exprimé le souhait d’effectuer prochainement une visite au Vietnam afin de renforcer davantage les relations bilatérales.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man rencontre la présidente du Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam, Chiara Gribaudo. Photo: VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man rencontre la présidente du Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam, Chiara Gribaudo. Photo: VNA

Rome (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rencontré le 14 avril à Rome, la présidente du Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam, Chiara Gribaudo.

Accueillant le plus haut législateur vietnamien et une délégation vietnamienne de haut niveau l'accompagnant, Chiara Gribaudo a salué la coopération croissante entre les organes législatifs des deux pays et a exprimé le souhait d’effectuer prochainement une visite au Vietnam afin de renforcer davantage les relations bilatérales. Elle a profité de cette occasion pour féliciter Tran Thanh Man pour son élection à la présidence de la 16e Assemblée nationale du Vietnam.

Elle a souligné que l'Italie figurait parmi les premiers pays à ratifier l'Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Elle a insisté sur le fait que, dans le contexte mondial actuel, le renforcement de la coopération parlementaire et des échanges entre les peuples joue un rôle essentiel dans la promotion de la prospérité et de la paix dans chaque pays et dans toutes les régions.

Décrivant le Vietnam comme un pays magnifique doté d'une riche tradition historique, elle a souligné la nécessité de consolider davantage les relations bilatérales, fondées sur l'amitié de longue date entre les deux nations et sur un esprit de coopération pour le développement.

Tran Thanh Man s'est dit ravi de rencontrer Chiara Gribaudo et a salué la contribution active du Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam à la promotion de la coopération parlementaire, au renforcement de la confiance politique et à l'approfondissement des liens d'amitié traditionnels et des échanges culturels entre les deux pays.

Il a noté qu'après plus de 50 ans de relations diplomatiques et plus d'une décennie de partenariat stratégique, les relations entre le Vietnam et l'Italie ont continué de se développer positivement, avec des résultats significatifs. La confiance politique s'est renforcée, tandis que la coopération économique, commerciale et d'investissement s'est développée et que les échanges culturels ont suscité un intérêt croissant.

En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 7,3 milliards de dollars, et les investisseurs italiens ont injecté plus de 633 millions de dollars au Vietnam, a-t-il indiqué, soulignant que le potentiel de coopération demeure considérable.

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La séance de travail entre la délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne et celle du Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam dispose de solides capacités de production industrielle, d'une population de plus de 100 millions d'habitants et d'un marché dynamique, tandis que l'Italie bénéficie d'atouts dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des hautes technologies, du textile et de l'habillement, du cuir et de la chaussure, de la transformation numérique et de la transition écologique.

Il a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans leurs domaines d'excellence et encouragent davantage les échanges de délégations à tous les niveaux entre les commissions, les jeunes parlementaires, les femmes parlementaires et les groupes d'amitié, afin de partager informations et expériences législatives.

Tran Thanh Man a enfin précisé que sa visite actuelle vise à renforcer la coopération dans les domaines économique, commercial, de l'investissement, de la défense et de la sécurité, culturel et éducatif, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique et à hisser les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Approuvant la proposition de Chiara Gribaudo d'organiser une visite du Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam au Vietnam, il a suggéré que les deux parties se coordonnent pour définir un calendrier approprié pour ce déplacement. -VNA

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#Italie #Assemblée nationale #Groupe d'amitié parlementaire Italie-Vietnam
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